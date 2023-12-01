擺脫「左圖右字」的單調排版模式，如何運用視覺元素重疊讓你的簡報脫穎而出？

文：上班族簡報日常

有些人會將排版，定義為各種視覺元素，例如是文字、形狀、圖片，各自在平面空間上的相對位置，帶來的視覺和閱讀效果。在平面空間上的X和Y座標以外，其實我們也可以考慮一下Z座標，也就是視覺元素之間的重疊，能帶來一些甚麼互補和火花。

要是你看膩了左圖右字的穩定型排版，或是漸變遮罩的圖文配合，以下一起透過個案分析與練習，為自己的知識庫增加多一種版型吧。

今次的教材來自便利商店的海報，在顧客怱忙來往的環境，要吸引注意、傳遞訊息，與簡報的本質並非相差很多。為免被視為代賣廣告或是置入，某些與設計無關的資訊都遮蓋住了。

Photo Credit: salaryman.presentations

技巧1：用半透明形狀裝載文字內容

當採用圖片作為背景的時候，文字容易與圖片構成衝突，令內容看不清楚。加入實心形狀在文字與圖片之間作為解決的辦法，對比或是會太強烈，遮蓋了部分圖片也產生了割離感。

我們可以選擇折衷的辦法，就是利用半透明形狀來提升內容的可讀性，同時又可以遮蓋圖片中某些雜訊部分，令構圖是更有彈性。能夠透過半透明形狀看到部分圖片，也有助維持設計的整體性。

另外，遇上圖片中有人的部分，半透明形狀因沒有把人完全遮蓋，相對於實心形狀或是漸變遮罩，能夠避免圖片中人被「割」去手腳的不自然效果。

在這次的教材中，上半部分藍色的形狀比下半部分白色的形狀大，在底部加入了灰色的實心長條形狀，可以改善上重下輕的情況，也分割出一片空間放置其他資訊。

Photo Credit: Salaryman.presentations

技巧2：策略性選擇形狀的傾斜角度

橫向或是縱向切割的分佈，能帶來穩重的觀感，相反帶一點角度的構圖，就帶來一點點動感。那麼，角度又是否隨意就可，還是要量度黃金比例？

教材的做法示範了角度可以與圖片作出配合呢，仔細一看，形狀斜向的角度，實際上與兩名店員的身高差一致，這樣形狀與圖片就能夠建立更緊密的關係。

選好了斜向的角度，方向也是需要考慮的部分。我們都明白閱讀路線大多是Z或F字型，所以往右下方向的斜角，就能夠配合閱讀習慣中的往右與往下路線，提升了可讀性。至於圖片下半部分的白色形狀，就採取平行線作斜向切割，看上去更為一致與平衡。

Photo Credit: salaryman.presentations

技巧3：水平垂直走向雙重視線導引

沒有選用漸變遮罩的時候，形狀與圖片的接口處就會出現明顯的分界線，教材中利用這兩條稍為斜向的分界線，將顧客的視線先在垂直的走向帶到了中央的部分。

引導線是攝影中的構圖技巧，也運用在教材的處理當中。道路的形狀與地上的白線，確保了顧客的視線在水平的走向，帶到了正中的部分。垂直與水平的視覺引導，顧客自然地先看到標題的所在。下一步，就是如何做好標題的處理。

Photo Credit: salaryman.presentations

技巧4：使用外框處理突顯標題所在

標題需要橫跨藍色形狀與圖片之間，我們可能會先想到利用顏色墊底來確保可讀性，但當海報的宣傳是有關於「家人」的時候，太強烈的對比又未必適合。

相反，要是我們只把標題文字寫上，突出度有點不足之餘，標題的文字又好像散落在這片空間之中。

教材中外框的使用，就從以上兩種做法中取得了平衡。整體性、突出度、溫和的語境都能夠兼顧到，足夠就好。

Photo Credit: salaryman.presentations

技巧5：不過度刻意地擺放標題文字

雖然我們是在學習視覺元素之間重疊處理的技巧，文字的XY座標，也就是擺放的位置，也是考慮的因素之一。標題的文字如果剛剛好處於形狀與圖片之間的切割線的正中央，容易給人一種太刻意、太完美的感覺，看上去可能並不舒服。

把標題上下移動，令切割線橫跨標題的文字之間，視覺上好像標題割開成兩半，文字屬於兩部分或是兩個意思，而外框就只是把兩者圈出來而已。帶點隨意地放上標題文字，避開各種剛剛好的完美佈局，又能夠保持標題的整體性，這就是我們能夠學習的地方。

Photo Credit: salaryman.presentations

分享了五種重疊視覺元素的排版技巧，可能你會疑惑，分析別人的設計，對於你有甚麼幫助？在你下一次做簡報中，又如何能夠應用到這些技巧呢？那我們就來練習一下吧。

Photo Credit: salaryman.presentations

把文字內容加入，就可以看出左圖右字的穩定型排版，及修改後視覺上更有衝擊力的重疊型排版。

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結語

排版有不同考慮的因素，不一定每種版型都能配合任何內容與題材。有時候應對客戶的要求，或是每月的匯報，穩定型的排版也適合於商業簡報之中。

重要的是學習更多版型令自己有更多選擇，也學習各種版型的優劣及設計眉角。有些人會說工作學業太忙，沒有時間學設計，這個海報是我在便利商店看到的，忙碌的時候，你也總有機會逛一下便利商店呢。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：簡報設計｜簡報看膩了左圖右字的排版？視覺元素的重疊，個案分析與練習

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航