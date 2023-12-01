開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/01,
職場

擺脫「左圖右字」的單調排版模式，如何運用視覺元素重疊讓你的簡報脫穎而出？

擺脫「左圖右字」的單調排版模式，如何運用視覺元素重疊讓你的簡報脫穎而出？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

簡報排版有不同考慮的因素，不一定每種版型都能配合任何內容與題材。有時候應對客戶的要求，或是每月的匯報，穩定型的排版也適合於商業簡報之中。重要的是學習更多版型令自己有更多選擇，也學習各種版型的優劣及設計眉角。

文：上班族簡報日常

有些人會將排版，定義為各種視覺元素，例如是文字、形狀、圖片，各自在平面空間上的相對位置，帶來的視覺和閱讀效果。在平面空間上的X和Y座標以外，其實我們也可以考慮一下Z座標，也就是視覺元素之間的重疊，能帶來一些甚麼互補和火花。

要是你看膩了左圖右字的穩定型排版，或是漸變遮罩的圖文配合，以下一起透過個案分析與練習，為自己的知識庫增加多一種版型吧。

今次的教材來自便利商店的海報，在顧客怱忙來往的環境，要吸引注意、傳遞訊息，與簡報的本質並非相差很多。為免被視為代賣廣告或是置入，某些與設計無關的資訊都遮蓋住了。

截圖_2023-11-15_下午6_52_17
Photo Credit: salaryman.presentations

技巧1：用半透明形狀裝載文字內容

當採用圖片作為背景的時候，文字容易與圖片構成衝突，令內容看不清楚。加入實心形狀在文字與圖片之間作為解決的辦法，對比或是會太強烈，遮蓋了部分圖片也產生了割離感。

我們可以選擇折衷的辦法，就是利用半透明形狀來提升內容的可讀性，同時又可以遮蓋圖片中某些雜訊部分，令構圖是更有彈性。能夠透過半透明形狀看到部分圖片，也有助維持設計的整體性。

另外，遇上圖片中有人的部分，半透明形狀因沒有把人完全遮蓋，相對於實心形狀或是漸變遮罩，能夠避免圖片中人被「割」去手腳的不自然效果。

在這次的教材中，上半部分藍色的形狀比下半部分白色的形狀大，在底部加入了灰色的實心長條形狀，可以改善上重下輕的情況，也分割出一片空間放置其他資訊。

截圖_2023-11-15_下午6_33_07
Photo Credit: Salaryman.presentations

技巧2：策略性選擇形狀的傾斜角度

橫向或是縱向切割的分佈，能帶來穩重的觀感，相反帶一點角度的構圖，就帶來一點點動感。那麼，角度又是否隨意就可，還是要量度黃金比例？

教材的做法示範了角度可以與圖片作出配合呢，仔細一看，形狀斜向的角度，實際上與兩名店員的身高差一致，這樣形狀與圖片就能夠建立更緊密的關係。

選好了斜向的角度，方向也是需要考慮的部分。我們都明白閱讀路線大多是Z或F字型，所以往右下方向的斜角，就能夠配合閱讀習慣中的往右與往下路線，提升了可讀性。至於圖片下半部分的白色形狀，就採取平行線作斜向切割，看上去更為一致與平衡。

截圖_2023-11-15_下午6_34_43
Photo Credit: salaryman.presentations

技巧3：水平垂直走向雙重視線導引

沒有選用漸變遮罩的時候，形狀與圖片的接口處就會出現明顯的分界線，教材中利用這兩條稍為斜向的分界線，將顧客的視線先在垂直的走向帶到了中央的部分。

引導線是攝影中的構圖技巧，也運用在教材的處理當中。道路的形狀與地上的白線，確保了顧客的視線在水平的走向，帶到了正中的部分。垂直與水平的視覺引導，顧客自然地先看到標題的所在。下一步，就是如何做好標題的處理。

截圖_2023-11-15_下午6_36_17
Photo Credit: salaryman.presentations

技巧4：使用外框處理突顯標題所在

標題需要橫跨藍色形狀與圖片之間，我們可能會先想到利用顏色墊底來確保可讀性，但當海報的宣傳是有關於「家人」的時候，太強烈的對比又未必適合。

相反，要是我們只把標題文字寫上，突出度有點不足之餘，標題的文字又好像散落在這片空間之中。

教材中外框的使用，就從以上兩種做法中取得了平衡。整體性、突出度、溫和的語境都能夠兼顧到，足夠就好。

截圖_2023-11-15_下午6_37_16
Photo Credit: salaryman.presentations

技巧5：不過度刻意地擺放標題文字

雖然我們是在學習視覺元素之間重疊處理的技巧，文字的XY座標，也就是擺放的位置，也是考慮的因素之一。標題的文字如果剛剛好處於形狀與圖片之間的切割線的正中央，容易給人一種太刻意、太完美的感覺，看上去可能並不舒服。

把標題上下移動，令切割線橫跨標題的文字之間，視覺上好像標題割開成兩半，文字屬於兩部分或是兩個意思，而外框就只是把兩者圈出來而已。帶點隨意地放上標題文字，避開各種剛剛好的完美佈局，又能夠保持標題的整體性，這就是我們能夠學習的地方。

截圖_2023-11-15_下午6_38_29
Photo Credit: salaryman.presentations

分享了五種重疊視覺元素的排版技巧，可能你會疑惑，分析別人的設計，對於你有甚麼幫助？在你下一次做簡報中，又如何能夠應用到這些技巧呢？那我們就來練習一下吧。

截圖_2023-11-15_下午6_40_12
Photo Credit: salaryman.presentations

把文字內容加入，就可以看出左圖右字的穩定型排版，及修改後視覺上更有衝擊力的重疊型排版。

截圖_2023-11-15_下午6_42_05
Photo Credit: salaryman.presentations

結語

排版有不同考慮的因素，不一定每種版型都能配合任何內容與題材。有時候應對客戶的要求，或是每月的匯報，穩定型的排版也適合於商業簡報之中。

重要的是學習更多版型令自己有更多選擇，也學習各種版型的優劣及設計眉角。有些人會說工作學業太忙，沒有時間學設計，這個海報是我在便利商店看到的，忙碌的時候，你也總有機會逛一下便利商店呢。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：簡報設計｜簡報看膩了左圖右字的排版？視覺元素的重疊，個案分析與練習

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。