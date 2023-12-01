擺脫「左圖右字」的單調排版模式，如何運用視覺元素重疊讓你的簡報脫穎而出？
我們想讓你知道的是
簡報排版有不同考慮的因素，不一定每種版型都能配合任何內容與題材。有時候應對客戶的要求，或是每月的匯報，穩定型的排版也適合於商業簡報之中。重要的是學習更多版型令自己有更多選擇，也學習各種版型的優劣及設計眉角。
文：上班族簡報日常
有些人會將排版，定義為各種視覺元素，例如是文字、形狀、圖片，各自在平面空間上的相對位置，帶來的視覺和閱讀效果。在平面空間上的X和Y座標以外，其實我們也可以考慮一下Z座標，也就是視覺元素之間的重疊，能帶來一些甚麼互補和火花。
要是你看膩了左圖右字的穩定型排版，或是漸變遮罩的圖文配合，以下一起透過個案分析與練習，為自己的知識庫增加多一種版型吧。
今次的教材來自便利商店的海報，在顧客怱忙來往的環境，要吸引注意、傳遞訊息，與簡報的本質並非相差很多。為免被視為代賣廣告或是置入，某些與設計無關的資訊都遮蓋住了。
技巧1：用半透明形狀裝載文字內容
當採用圖片作為背景的時候，文字容易與圖片構成衝突，令內容看不清楚。加入實心形狀在文字與圖片之間作為解決的辦法，對比或是會太強烈，遮蓋了部分圖片也產生了割離感。
我們可以選擇折衷的辦法，就是利用半透明形狀來提升內容的可讀性，同時又可以遮蓋圖片中某些雜訊部分，令構圖是更有彈性。能夠透過半透明形狀看到部分圖片，也有助維持設計的整體性。
另外，遇上圖片中有人的部分，半透明形狀因沒有把人完全遮蓋，相對於實心形狀或是漸變遮罩，能夠避免圖片中人被「割」去手腳的不自然效果。
在這次的教材中，上半部分藍色的形狀比下半部分白色的形狀大，在底部加入了灰色的實心長條形狀，可以改善上重下輕的情況，也分割出一片空間放置其他資訊。
技巧2：策略性選擇形狀的傾斜角度
橫向或是縱向切割的分佈，能帶來穩重的觀感，相反帶一點角度的構圖，就帶來一點點動感。那麼，角度又是否隨意就可，還是要量度黃金比例？
教材的做法示範了角度可以與圖片作出配合呢，仔細一看，形狀斜向的角度，實際上與兩名店員的身高差一致，這樣形狀與圖片就能夠建立更緊密的關係。
選好了斜向的角度，方向也是需要考慮的部分。我們都明白閱讀路線大多是Z或F字型，所以往右下方向的斜角，就能夠配合閱讀習慣中的往右與往下路線，提升了可讀性。至於圖片下半部分的白色形狀，就採取平行線作斜向切割，看上去更為一致與平衡。
技巧3：水平垂直走向雙重視線導引
沒有選用漸變遮罩的時候，形狀與圖片的接口處就會出現明顯的分界線，教材中利用這兩條稍為斜向的分界線，將顧客的視線先在垂直的走向帶到了中央的部分。
引導線是攝影中的構圖技巧，也運用在教材的處理當中。道路的形狀與地上的白線，確保了顧客的視線在水平的走向，帶到了正中的部分。垂直與水平的視覺引導，顧客自然地先看到標題的所在。下一步，就是如何做好標題的處理。
技巧4：使用外框處理突顯標題所在
標題需要橫跨藍色形狀與圖片之間，我們可能會先想到利用顏色墊底來確保可讀性，但當海報的宣傳是有關於「家人」的時候，太強烈的對比又未必適合。
相反，要是我們只把標題文字寫上，突出度有點不足之餘，標題的文字又好像散落在這片空間之中。
教材中外框的使用，就從以上兩種做法中取得了平衡。整體性、突出度、溫和的語境都能夠兼顧到，足夠就好。
技巧5：不過度刻意地擺放標題文字
雖然我們是在學習視覺元素之間重疊處理的技巧，文字的XY座標，也就是擺放的位置，也是考慮的因素之一。標題的文字如果剛剛好處於形狀與圖片之間的切割線的正中央，容易給人一種太刻意、太完美的感覺，看上去可能並不舒服。
把標題上下移動，令切割線橫跨標題的文字之間，視覺上好像標題割開成兩半，文字屬於兩部分或是兩個意思，而外框就只是把兩者圈出來而已。帶點隨意地放上標題文字，避開各種剛剛好的完美佈局，又能夠保持標題的整體性，這就是我們能夠學習的地方。
分享了五種重疊視覺元素的排版技巧，可能你會疑惑，分析別人的設計，對於你有甚麼幫助？在你下一次做簡報中，又如何能夠應用到這些技巧呢？那我們就來練習一下吧。
把文字內容加入，就可以看出左圖右字的穩定型排版，及修改後視覺上更有衝擊力的重疊型排版。
結語
排版有不同考慮的因素，不一定每種版型都能配合任何內容與題材。有時候應對客戶的要求，或是每月的匯報，穩定型的排版也適合於商業簡報之中。
重要的是學習更多版型令自己有更多選擇，也學習各種版型的優劣及設計眉角。有些人會說工作學業太忙，沒有時間學設計，這個海報是我在便利商店看到的，忙碌的時候，你也總有機會逛一下便利商店呢。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：簡報設計｜簡報看膩了左圖右字的排版？視覺元素的重疊，個案分析與練習
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。