建漢科技加大越南投資 完成購地及廠房動土施工，預計2025年第一季投產

新竹2023年11月15日 /美通社/ -- 網路設備製造大廠建漢科技宣佈，日前完成越南北江省的購地，並正式啟動新廠房動土工程，訂於2024年竣工，預計新廠房在2025年第一季起投入生產。

建漢科技自2019年起開始在越南北寧省大同環山工業區投資廠房，自2022年起更是將生產製造全數移轉集中至越南廠。有鑑於2024年起陸續會有更多元的產品線及業務成長，後續工廠使用率面臨滿載不敷使用，需加大產能並擴建廠房以迎接營運成長。經審慎評估後， 建漢科技年中在北江省協和縣和富工業區取得土地，並於日前正式動工興建廠房。

建漢位於北江省和富工業區的工廠基地面積為三萬平方公尺，預計興建樓高4層可使用面積近六萬平方公尺，預計2024年年底完工，2025年第一季度投入生產。預計可為當地創造超過5000個以上的工作機會，新工廠貢獻年產值可達新台幣220億元。

2025年後建漢科技將擁有兩座越南工廠，可為客戶進行生產的產品類型及提供的服務將更為多元，包括：中小企業網路接取器、網路交換機、控制器、WiFi Mesh路由器、PON（光纖到府）設備、基站路由器、IP攝影機、衛星通信閘道器、物聯網閘道器、印表機和監視器。

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