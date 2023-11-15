回應醫界不滿健保點值下降：健保署估2023上半年要補貼47.11億元，就等部長拍板
我們想讓你知道的是
健保今年總額推估失準，未考慮新冠肺炎衍生的可觀醫療負擔，結果只要一有小波流行，健保點值就被明顯稀釋，令醫療院所經營者大呼難以接受。健保署決定動用行政院今年挹注健保基金的240億元特別預算來補貼醫界，推估上半年就要用掉47.11億元，至於下半年還要補貼多少，明年初才知道。這麼大一筆錢是怎麼算出來的，健保署署長石崇良今天親自說分明。
今年3月20日起，新冠肺炎免通報隔離，相關醫療費用回歸健保總額支付，5、6月爆發第4波新冠疫情，就醫人數大增，導致健保點值下降，醫院診所收入縮水。經營者代表11月13日協同立委開記者會，抱怨點值已降到低於1點0.8元。同日健保署署長石崇良預告，15日將提案到健保會討論，可望動用今年政院挹注健保基金的240億元特別預算，將點值補到至少1點0.9元。
今（15日）討論結果出爐，健保會雖有反對聲音，但無權否決或同意。根據健保署提案資料，估計今年上半年需補4.63億元給中醫、6.37億元給西醫診所、36.12億元給醫院，總金額47.11億元。石崇良說，醫院點值涉及「攤扣」，計算方式較複雜，最終算法及補貼金額，有待衛生福利部來裁定。
石崇良今下午接受媒體聯訪表示，總額是「前瞻式預算」，前一年就推估下一年的醫療費用支出。去年新冠肺炎的醫療費用還是公務預算支應，加上不清楚疫情對未來的影響，所以推估今年總額時，沒有納入新冠肺炎這個因素。因此，當健保開始負擔新冠醫療支出，確實導致點值下降。
石崇良表示，健保總額每年都有一筆約8億元的經費，可用於調節非預期風險。根據規定，如果特定區域某段時間的平均點值在0.9元以下，且較去年同季點值下降幅度超過5%，就可以動支這筆錢。不過，今年計算之後發現，這8億元還不夠用，所以提案動用今年政院挹注健保基金的240億元特別預算。
新冠疫情大幅稀釋健保點值？牙醫沒差，中醫和西醫診所在部分區域、特定季別有影響
根據健保署網站公佈今年9月12日甫更新的「各總額部門結算及預估點值」，全台各區牙醫平均點值不受疫情影響。西醫診所部分，只看到台北分區第2季平均點值低於0.9元。至於中醫，今年第1季除了東區，其餘各區第1季平均點值均低於0.9元，第2季除了台北分區和東區，其餘各區平均點值也低於0.9元。石崇良說，這是因為國人特別青睞清冠一號，從去年第3、4季就已經看到中醫醫療利用大增，持續到今年上半年。
網站資料顯示，全台各區醫院今年第1、2季點值都超過0.9元，為何醫院經營者紛紛出來抱怨只有0.8，健保署也預估需要補36.12億元給醫院？據了解，這是因為網站資料的平均點值是「攤扣」後的結果，攤扣前的點值，確實有許多低至0.8左右。攤扣是一種區域性的點值穩定措施。健保署分區業務組若發現點值低於該區的目標值，就會運用各自的方法重新調整，由各醫院分攤扣錢，讓該區平均點值回升穩定。
石崇良說，西醫基層加上中醫，預估總共要補11億元，至於醫院，因為各區的「攤扣」管理方式各有不同，計算方式還需由衛福部拍板。上呼吸道傳染病盛行的秋冬時節已到，今年下半年的點值也可能再次被稀釋，是否也將補貼？石崇良說，這部分要等到明年上半年，才有完整的申報資料可供結算。
醫改會質疑：以安全準備金補貼醫界，缺乏合理依據
健保會委員、台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊會後接受媒體聯訪表示，新興傳染病帶來的非預期風險，應由公務預算來處理，例如動用第二預備金，就像2003年SARS疫情發生時那樣。安全準備金設置的用意，是如果低於最低法定安全水位，即1個月以上保險給付支出，就要漲全民健保的費率。行政院編列特別預算240億時，明示要補安全準備金的不足，這次用於補貼醫界，明顯缺乏合理依據。
劉淑瓊也說，根據健保法施行細則第3條，安全準備金如何運用，健保會無權議決。因此，即便健保會委員、主計總處、社會保險司對於240億元特別預算是否屬於「安全準備金」，幾度僵持不下，都不會影響到衛福部的決定。
面對上述質疑，健保署重申，這筆經費的本質就是公務預算。石崇良說，一般公務預算沒用完，要繳回國庫，這次行政院挹注240億元公務預算不一樣，若沒用完，會進入健保安全準備金。這次就是將公務預算優先用於處理非預期風險所需的經費，沒用完的部分自然流入安全準備金。
延伸閱讀
- 醫界憂健保點值剩0.8元、立委促政府保障下限；石崇良：2方向解套疫後衝擊，明年保費不調漲
- 《第三波健保改革之路》：當前健保制度影響醫院經營的四大關鍵要點
- 總額論：談健保費用「轉嫁」對醫療之惡
- 【專訪】健保署長石崇良：從醫師端抑制浪費，檢驗檢查部分負擔可望擱置
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
核稿編輯：楊士範
Tags：
大戶看大勢：永豐「DAWHO之夜」展望2024經濟走向，解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
11月29日19:30，永豐銀行將攜手關鍵評論網舉行「DAWHO 之夜」直播活動，由主持人吳怡霈和政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農共同與談，從全球經濟走勢、股房雙市的表現分析切入，聊聊2024未來經濟走勢迎來U型反彈*的可能性！ * U型反彈意指經濟急劇下跌後並沒有迅速回溫，而需要經過一段低於平均經濟水準的時間後，整體經濟才開始恢復復甦，逐漸回升至正常的增長趨勢。
綜觀今明年度的經濟走向預測，全球經濟皆呈現「開低走緩」的態勢，且由於國際通膨、升息壓力、地緣政治等風險因素仍在，市場的長期抗戰看來無可避免。既然如此，投資朋友們該如何在充滿挑戰的環境中找到機會呢？展望2024年，永豐DAWHO再度攜手關鍵評論網與INSIDE舉辦線上直播活動──「DAWHO之夜 ：2024經濟展望走向U型反彈」，由吳怡霈擔任主持人，邀請政大商學院教授周冠男與樂居創辦人李奕農兩位專家，分享明年經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓溫和衰退中的投資契機！
回顧2023全球經濟發展，展望2024經濟趨勢與投資焦點
直播活動中，我們邀請到擁有證券市場及財務分析多年研究經驗的政大商學院副院長周冠男，帶領大戶們從各國貨幣政策走向及電動車、半導體產業的加速發展兩大方向切入，剖析未來一年的經濟走勢，並從後市可期的AI產業回望股票市場，聊聊AI概念股能否延續投資熱度，甚至再創新高；而擁有多年房地產從業經驗的樂居創辦人李奕農則從今年國內房市價格緩跌、交易量明顯萎縮的蛛絲馬跡中，梳理2024年的房市走向，並談談未來可能產生的房市利多及利空。
面對瞬息萬變的經濟市場，國際間的貿易合作與供應鏈轉移更是其中關鍵，開低走緩的經濟趨勢有沒有可能迎來U型反轉？兩位專家將在節目中為大家揭曉答案，並大方分享他們縱橫市場十多年來的經驗法則與投資心法。
開啟數位理財大門！永豐DAWHO助你輕鬆享受質感生活
想在市場中多元配置資產、發揮理財的最大效益，除了投資觀念，趁手、便利的數位投資工具當然也不可或缺，永豐銀行新世代VIP數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是助您掌握經濟脈動，精明、輕鬆管理財富的理財幫手。一起加入11月29日晚間的直播活動，了解如何運用DAWHO精準掌握趨勢脈動吧！
※ 本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目討論內容不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG。