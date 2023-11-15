回應醫界不滿健保點值下降：健保署估2023上半年要補貼47.11億元，就等部長拍板

今年3月20日起，新冠肺炎免通報隔離，相關醫療費用回歸健保總額支付，5、6月爆發第4波新冠疫情，就醫人數大增，導致健保點值下降，醫院診所收入縮水。經營者代表11月13日協同立委開記者會，抱怨點值已降到低於1點0.8元。同日健保署署長石崇良預告，15日將提案到健保會討論，可望動用今年政院挹注健保基金的240億元特別預算，將點值補到至少1點0.9元。

今（15日）討論結果出爐，健保會雖有反對聲音，但無權否決或同意。根據健保署提案資料，估計今年上半年需補4.63億元給中醫、6.37億元給西醫診所、36.12億元給醫院，總金額47.11億元。石崇良說，醫院點值涉及「攤扣」，計算方式較複雜，最終算法及補貼金額，有待衛生福利部來裁定。

Photo Credit: 健保會委員提供

石崇良今下午接受媒體聯訪表示，總額是「前瞻式預算」，前一年就推估下一年的醫療費用支出。去年新冠肺炎的醫療費用還是公務預算支應，加上不清楚疫情對未來的影響，所以推估今年總額時，沒有納入新冠肺炎這個因素。因此，當健保開始負擔新冠醫療支出，確實導致點值下降。

石崇良表示，健保總額每年都有一筆約8億元的經費，可用於調節非預期風險。根據規定，如果特定區域某段時間的平均點值在0.9元以下，且較去年同季點值下降幅度超過5%，就可以動支這筆錢。不過，今年計算之後發現，這8億元還不夠用，所以提案動用今年政院挹注健保基金的240億元特別預算。

新冠疫情大幅稀釋健保點值？牙醫沒差，中醫和西醫診所在部分區域、特定季別有影響

根據健保署網站公佈今年9月12日甫更新的「各總額部門結算及預估點值」，全台各區牙醫平均點值不受疫情影響。西醫診所部分，只看到台北分區第2季平均點值低於0.9元。至於中醫，今年第1季除了東區，其餘各區第1季平均點值均低於0.9元，第2季除了台北分區和東區，其餘各區平均點值也低於0.9元。石崇良說，這是因為國人特別青睞清冠一號，從去年第3、4季就已經看到中醫醫療利用大增，持續到今年上半年。

網站資料顯示，全台各區醫院今年第1、2季點值都超過0.9元，為何醫院經營者紛紛出來抱怨只有0.8，健保署也預估需要補36.12億元給醫院？據了解，這是因為網站資料的平均點值是「攤扣」後的結果，攤扣前的點值，確實有許多低至0.8左右。攤扣是一種區域性的點值穩定措施。健保署分區業務組若發現點值低於該區的目標值，就會運用各自的方法重新調整，由各醫院分攤扣錢，讓該區平均點值回升穩定。

石崇良說，西醫基層加上中醫，預估總共要補11億元，至於醫院，因為各區的「攤扣」管理方式各有不同，計算方式還需由衛福部拍板。上呼吸道傳染病盛行的秋冬時節已到，今年下半年的點值也可能再次被稀釋，是否也將補貼？石崇良說，這部分要等到明年上半年，才有完整的申報資料可供結算。

醫改會質疑：以安全準備金補貼醫界，缺乏合理依據

健保會委員、台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊會後接受媒體聯訪表示，新興傳染病帶來的非預期風險，應由公務預算來處理，例如動用第二預備金，就像2003年SARS疫情發生時那樣。安全準備金設置的用意，是如果低於最低法定安全水位，即1個月以上保險給付支出，就要漲全民健保的費率。行政院編列特別預算240億時，明示要補安全準備金的不足，這次用於補貼醫界，明顯缺乏合理依據。

劉淑瓊也說，根據健保法施行細則第3條，安全準備金如何運用，健保會無權議決。因此，即便健保會委員、主計總處、社會保險司對於240億元特別預算是否屬於「安全準備金」，幾度僵持不下，都不會影響到衛福部的決定。

面對上述質疑，健保署重申，這筆經費的本質就是公務預算。石崇良說，一般公務預算沒用完，要繳回國庫，這次行政院挹注240億元公務預算不一樣，若沒用完，會進入健保安全準備金。這次就是將公務預算優先用於處理非預期風險所需的經費，沒用完的部分自然流入安全準備金。

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核稿編輯：楊士範