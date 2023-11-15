藍白合定案，民進黨選戰操盤手密切觀察3變數：「柯正侯副」對綠營是所未有艱困選戰

（中央社）藍白合政黨協商達成民調決勝負共識，民進黨操盤手分析，最壞狀況是柯正侯副，對民進黨而言是前所未有艱困的選戰，若侯正柯副則回歸藍綠對決。民進黨秘書長許立明強調，「全民合」永遠比「藍白合不合」重要。

民進黨今（15）日召開中執會通過不分區立委名單，針對藍白合相關議題，民進黨人士轉述，許立明在黨務報告提到，藍白政黨協商結果，「字我都看得懂，但是我實在看不出，對於選拔一個優秀人才的科學性在哪裡」。

許立明說，國民黨與民眾黨密室政治、黑箱政治習慣由來已久，從國民黨總統參選人的徵召過程、從民眾黨決策模式，這倒也不令人意外。

許立明認為，即使今天總統選舉是一對一的選舉，相信「全民合」永遠比「藍白合不合」更為重要，民進黨也有責任團結大多數的台灣人，達到守護台灣，並帶著台灣朝更加進步、繁榮的方向前進。

民進黨選戰操盤手表示，密切觀察藍白合，這兩天是關鍵，變數有三，變數一是到底哪些民調算數、哪些民調不算數；變數二是若侯柯（侯友宜正、柯文哲副）配成局，柯文哲的態度至為關鍵，柯文哲到底是坐山觀虎鬥還是賣力輔選，是重要觀察指標；變數三則是鴻海創辦人郭台銘是否參選，也要等下週開始登記後就明朗化。

黨政人士表示，2024大選決戰關鍵在於年輕選票，藍綠兩邊搶年輕選票，誰搶得到誰就贏，因此，對國民黨而言，一定要拉住柯文哲，柯文哲有年輕票，若藍白真正合作，對民進黨而言，2024選戰回歸藍綠對決，藍綠基本盤差不多，就是全力拚勝選。

黨政人士表示，最壞的狀況就是柯侯配，柯文哲為正、侯友宜擔任副手，對民進黨而言，那是一場真正艱困選戰。

民進黨內人士分析，如果最後藍白整合成功，打成藍綠對決，將會喚起綠營支持者危機意識。

黨內人士認為，若是侯柯配，不會有那麼大的影響，因為柯粉不會因為侯柯配而買單，柯粉裡面很多年輕人甚至會跑票挺賴清德；若是柯侯配，柯文哲的年輕票加上侯友宜的組織票，會很麻煩，國民黨支持者會去投柯文哲，因為國民黨希望下架民進黨。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，賴陣營始終是以一對一的模式進行選戰規劃，無論在野陣營如何整合，都不影響既定的選戰節奏。2024年的選舉，不僅攸關台灣未來前途，更關乎到印太區域的和平與穩定。

她說，近年多項國際指標都顯示，世界已經上架台灣，台灣與世界民主陣營的盟友走在正確的道路上。這場選舉，是國家路線的選擇，是台灣要繼續堅定勇敢走向世界，還是走回馬英九時期只能依靠中國善意過活的老路，相信全民會做出最好的選擇。

郭雅慧表示，今天藍白兩黨的聲明中，只看見算計與分贓，完全不見任何對國家的願景。柯文哲所謂的「把國家還給人民」，難道是把國家還給國民黨。

民進黨前立委林濁水在臉書表示，11月7日到17日哪一個民調算、哪一個不算，肯定得先讓民調專家再吵一遍，但應該不致於吵不出結論，否則對藍白兩黨都太慘了。選戰馬上開打了，雙方嚴陣相對，隨即出擊。

林濁水表示，無論如何，這是一場民進黨從沒打過的選戰，上次對連宋，其實對付的是兩個「老藍黨」，這一次對的是年輕的白黨和老的藍黨。

藍白合政黨協商今天達成共識，由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君