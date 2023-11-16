【關鍵專訪】馬克宏親自交付印太區域任務，法國駐台代表希望與這些縣市展開合作
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法國在台協會新主任龍燁表示，他同意Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》是認識法國很好的入門，但他也說，台灣人對法國有著浪漫的印象、會想去法國度假，但法國也應在留學、投資方面更具吸引力。他也保證，在法國「說法語才能生存」的處境不再，現在在法國「說英語也能通。」
法國在台灣人心中有著浪漫、適合渡假的美好形象，不過法國在台協會新主任龍燁（Franck Paris）昨（15）日表示，他希望加強與台灣各縣市合作，讓法國也能是台灣人求學、投資、做科學研究的首選。他也強調，在法國說法語才能生存的處境不再，現在說英文「也能通」。
今年抵台履新的龍燁外交資歷豐富，2001年起便進入法國外交部，主要負責非洲與歐洲事務，2017年至2023年更被任命為總統非洲事務顧問，享有「非洲先生」的美譽。龍燁今年8月起出任法國在台協會主任，由於他與馬克宏交情密切，此一職務調動也被外界解讀法國對印太區域的重視。龍燁與台灣媒體茶敘時，也印證了這點。
馬克宏親自交派任務：讓台灣成為法國印太戰略的夥伴
龍燁表示，他很高興此刻被派任來台，因爲此時的台灣可說在世界的中心，台海的安全穩定對全球都有影響，他說他赴台之前被交派的重要任務之一，就是要與台灣在穩定現狀上共同合作。
法國對台沒有駐兵計畫，不過法國在今年8月頒布「7年建軍法」（2024-2030 LPM），是全球第一個以立法方式保衛台海「自由航行權」的國家。自由航行是確保各國船舶於公海等海域不受干預，也被用來抗衡某些國家「過分的海洋主張」。龍燁表示，法國軍艦不定期通過台灣海峽，雖然曾遭到鄰居中國的抗議，但法國仍堅守這項承諾，就是要向台灣證明，法國是維護台海和平穩定的堅定夥伴。
龍燁也說，有別於2、3年前，台海局勢現在已成為包括G7、G20、歐洲理事會等國際會議中的重要議題，法國將持續在這些會議中強調台海穩定的重要性，他認為此舉與在台海執行自由航行雙軌並進，有助於威懾有意侵台的國家，維持現狀。
法國在2018年首次提出印太戰略，近年「重返太平洋」的動作頻頻，包括今年7月於南太平洋島國薩摩亞開設大使館，也重新投資該區域的基礎設施，試圖在中美競逐的地區提供「另一種選擇」。龍燁說，總統馬克宏給他的任務是，希望台灣能成為法國印太戰略中的夥伴。
龍燁強調，法國不希望法台關係都圍繞著中國議題，應將台灣放在印太區域的藍圖檢視。台灣是印太區域的關鍵角色，與越南、菲律賓、印度有強健的經貿連結，而在供應鏈重組方面，台灣要去哪個國家投資，更是印太經濟整合的重要指標，法國也願與台灣在半導體產業展開合作。
全球目標2050淨零碳排，法國願與台灣分享核能經驗
龍燁說，半導體是台灣經濟的重要資產，但半導體要永續發展，需要發展再生能源。他直言，在歐盟的指示下，歐洲各國都面臨2050年淨零碳排的巨大壓力，台灣目前的能源結構仍是以火力發電為主，可能會成為未來歐台經貿往來的挑戰，需要在再生能源領域技術領先的歐洲企業的支持。法國企業在台灣已有投資前例，如法國電力再生能源（EDF Renewables）今年決定投入彰化外海的「蔚藍海離岸風電計畫」，也是法國電力公司作為前進亞洲的前哨站，台灣將是法國執行離岸風電最新技術的實驗地。
不過龍燁也坦言，雖然歐洲再生能源的技術純熟，能否在2050年達到零碳排還是未知數，他說法國選擇使用核能來加速能源轉型，但台灣在核能方面仍存在政治分歧，是否使用核能，取決於台灣政府和選民，但如果核能被認為是一種選擇，「法國當然會是一個願意合作的夥伴。」
在民進黨政府2025非核家園的政策下，台灣目前僅剩核三廠在運轉，其中2座反應爐也將分別於2024、2025年除役。不過台灣明年迎來總統大選，總統候選人侯友宜、柯文哲對於使用核能有不同的看法。
不止浪漫！法國代表希望改變台灣人心中的「法國印象」
在台灣很紅的Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）將迎來第4季，龍燁笑稱自己看過這部熱門影集，他也認為這是台灣與全世界認識法國很好的入門，但他也說「應該有更好的平衡」。例如影集裡應該出現更多的工程師，也應該讓觀眾認知到，除了在巴黎市中心享受咖啡，也可以在法國大學接受最好的科學課程。
龍燁說，台灣人對法國有浪漫的印象、會想去法國度假，但法國也應成為在留學、投資方面有吸引力的地方。龍燁指出，台灣固態電池大廠輝能（ProLogium）決定在法國北部敦克爾克（Dunkirk）建立電動車電池的「超級工廠」，這項投資將不只生產「台灣技術、歐洲製造」的電動車，也能展現企業與法國合作的真正意涵，民眾對法國的印象將不會只有法國的官僚主義、罷工。他也保證，在法國「說法語才能生存」的處境不再，現在在法國說英語也能通。
龍燁也提到，文化是法國人用來提升城市經濟、定義文化認同、創造新動能的路徑，他很高興看到法台在這點上相似。龍燁也特別提及高雄從工業城市轉型為文化之都的例子，讓他印象深刻，許多法國虛擬實境（VR）藝術家目前正在高雄駐點創作。而基隆與法國有著深厚的歷史淵源，1884年清法戰爭在此爆發，有700名法國士兵魂斷台灣，清法戰爭紀念園區也是許多法國人前往弔念的地方，他也正與基隆政府討論，如何提升基隆文化遺產，並與旅遊做結合。另外，龍燁也將在12月前往台灣科技重鎮新竹，討論法台的科學交流。
龍燁也期盼法台未來有更多城市交流，如巴黎副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）上月來台參與同志遊行，有和台北市長蔣萬安討論台北、巴黎兩市的合作計畫；他也透露高雄市長陳其邁明確表示，希望與法國海港城市馬賽展開交流。
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核稿編輯：邱宜君
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。