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2023/11/16,
政治

【關鍵專訪】馬克宏親自交付印太區域任務，法國駐台代表希望與這些縣市展開合作

【關鍵專訪】馬克宏親自交付印太區域任務，法國駐台代表希望與這些縣市展開合作
法國在台協會新主任龍燁（Franck Paris）。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

法國在台協會新主任龍燁表示，他同意Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》是認識法國很好的入門，但他也說，台灣人對法國有著浪漫的印象、會想去法國度假，但法國也應在留學、投資方面更具吸引力。他也保證，在法國「說法語才能生存」的處境不再，現在在法國「說英語也能通。」

法國在台灣人心中有著浪漫、適合渡假的美好形象，不過法國在台協會新主任龍燁（Franck Paris）昨（15）日表示，他希望加強與台灣各縣市合作，讓法國也能是台灣人求學、投資、做科學研究的首選。他也強調，在法國說法語才能生存的處境不再，現在說英文「也能通」。

今年抵台履新的龍燁外交資歷豐富，2001年起便進入法國外交部，主要負責非洲與歐洲事務，2017年至2023年更被任命為總統非洲事務顧問，享有「非洲先生」的美譽。龍燁今年8月起出任法國在台協會主任，由於他與馬克宏交情密切，此一職務調動也被外界解讀法國對印太區域的重視。龍燁與台灣媒體茶敘時，也印證了這點。

馬克宏親自交派任務：讓台灣成為法國印太戰略的夥伴

龍燁表示，他很高興此刻被派任來台，因爲此時的台灣可說在世界的中心，台海的安全穩定對全球都有影響，他說他赴台之前被交派的重要任務之一，就是要與台灣在穩定現狀上共同合作。

法國對台沒有駐兵計畫，不過法國在今年8月頒布「7年建軍法」（2024-2030 LPM），是全球第一個以立法方式保衛台海「自由航行權」的國家。自由航行是確保各國船舶於公海等海域不受干預，也被用來抗衡某些國家「過分的海洋主張」。龍燁表示，法國軍艦不定期通過台灣海峽，雖然曾遭到鄰居中國的抗議，但法國仍堅守這項承諾，就是要向台灣證明，法國是維護台海和平穩定的堅定夥伴。

龍燁也說，有別於2、3年前，台海局勢現在已成為包括G7、G20、歐洲理事會等國際會議中的重要議題，法國將持續在這些會議中強調台海穩定的重要性，他認為此舉與在台海執行自由航行雙軌並進，有助於威懾有意侵台的國家，維持現狀。

法國在2018年首次提出印太戰略，近年「重返太平洋」的動作頻頻，包括今年7月於南太平洋島國薩摩亞開設大使館，也重新投資該區域的基礎設施，試圖在中美競逐的地區提供「另一種選擇」。龍燁說，總統馬克宏給他的任務是，希望台灣能成為法國印太戰略中的夥伴。

龍燁強調，法國不希望法台關係都圍繞著中國議題，應將台灣放在印太區域的藍圖檢視。台灣是印太區域的關鍵角色，與越南、菲律賓、印度有強健的經貿連結，而在供應鏈重組方面，台灣要去哪個國家投資，更是印太經濟整合的重要指標，法國也願與台灣在半導體產業展開合作。

全球目標2050淨零碳排，法國願與台灣分享核能經驗

龍燁說，半導體是台灣經濟的重要資產，但半導體要永續發展，需要發展再生能源。他直言，在歐盟的指示下，歐洲各國都面臨2050年淨零碳排的巨大壓力，台灣目前的能源結構仍是以火力發電為主，可能會成為未來歐台經貿往來的挑戰，需要在再生能源領域技術領先的歐洲企業的支持。法國企業在台灣已有投資前例，如法國電力再生能源（EDF Renewables）今年決定投入彰化外海的「蔚藍海離岸風電計畫」，也是法國電力公司作為前進亞洲的前哨站，台灣將是法國執行離岸風電最新技術的實驗地。

不過龍燁也坦言，雖然歐洲再生能源的技術純熟，能否在2050年達到零碳排還是未知數，他說法國選擇使用核能來加速能源轉型，但台灣在核能方面仍存在政治分歧，是否使用核能，取決於台灣政府和選民，但如果核能被認為是一種選擇，「法國當然會是一個願意合作的夥伴。」

在民進黨政府2025非核家園的政策下，台灣目前僅剩核三廠在運轉，其中2座反應爐也將分別於2024、2025年除役。不過台灣明年迎來總統大選，總統候選人侯友宜、柯文哲對於使用核能有不同的看法。

核三延役　屏東縣府表達堅定反對立場
Photo Credit: 中央社
位於屏東的核三廠

不止浪漫！法國代表希望改變台灣人心中的「法國印象」

在台灣很紅的Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）將迎來第4季，龍燁笑稱自己看過這部熱門影集，他也認為這是台灣與全世界認識法國很好的入門，但他也說「應該有更好的平衡」。例如影集裡應該出現更多的工程師，也應該讓觀眾認知到，除了在巴黎市中心享受咖啡，也可以在法國大學接受最好的科學課程。

龍燁說，台灣人對法國有浪漫的印象、會想去法國度假，但法國也應成為在留學、投資方面有吸引力的地方。龍燁指出，台灣固態電池大廠輝能（ProLogium）決定在法國北部敦克爾克（Dunkirk）建立電動車電池的「超級工廠」，這項投資將不只生產「台灣技術、歐洲製造」的電動車，也能展現企業與法國合作的真正意涵，民眾對法國的印象將不會只有法國的官僚主義、罷工。他也保證，在法國「說法語才能生存」的處境不再，現在在法國說英語也能通。

龍燁也提到，文化是法國人用來提升城市經濟、定義文化認同、創造新動能的路徑，他很高興看到法台在這點上相似。龍燁也特別提及高雄從工業城市轉型為文化之都的例子，讓他印象深刻，許多法國虛擬實境（VR）藝術家目前正在高雄駐點創作。而基隆與法國有著深厚的歷史淵源，1884年清法戰爭在此爆發，有700名法國士兵魂斷台灣，清法戰爭紀念園區也是許多法國人前往弔念的地方，他也正與基隆政府討論，如何提升基隆文化遺產，並與旅遊做結合。另外，龍燁也將在12月前往台灣科技重鎮新竹，討論法台的科學交流。

龍燁也期盼法台未來有更多城市交流，如巴黎副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）上月來台參與同志遊行，有和台北市長蔣萬安討論台北、巴黎兩市的合作計畫；他也透露高雄市長陳其邁明確表示，希望與法國海港城市馬賽展開交流。

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核稿編輯：邱宜君


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