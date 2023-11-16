【關鍵專訪】馬克宏親自交付印太區域任務，法國駐台代表希望與這些縣市展開合作

法國在台灣人心中有著浪漫、適合渡假的美好形象，不過法國在台協會新主任龍燁（Franck Paris）昨（15）日表示，他希望加強與台灣各縣市合作，讓法國也能是台灣人求學、投資、做科學研究的首選。他也強調，在法國說法語才能生存的處境不再，現在說英文「也能通」。

今年抵台履新的龍燁外交資歷豐富，2001年起便進入法國外交部，主要負責非洲與歐洲事務，2017年至2023年更被任命為總統非洲事務顧問，享有「非洲先生」的美譽。龍燁今年8月起出任法國在台協會主任，由於他與馬克宏交情密切，此一職務調動也被外界解讀法國對印太區域的重視。龍燁與台灣媒體茶敘時，也印證了這點。

馬克宏親自交派任務：讓台灣成為法國印太戰略的夥伴

龍燁表示，他很高興此刻被派任來台，因爲此時的台灣可說在世界的中心，台海的安全穩定對全球都有影響，他說他赴台之前被交派的重要任務之一，就是要與台灣在穩定現狀上共同合作。

法國對台沒有駐兵計畫，不過法國在今年8月頒布「7年建軍法」（2024-2030 LPM），是全球第一個以立法方式保衛台海「自由航行權」的國家。自由航行是確保各國船舶於公海等海域不受干預，也被用來抗衡某些國家「過分的海洋主張」。龍燁表示，法國軍艦不定期通過台灣海峽，雖然曾遭到鄰居中國的抗議，但法國仍堅守這項承諾，就是要向台灣證明，法國是維護台海和平穩定的堅定夥伴。

France Warship Sails Through The Taiwan Strait Angering China - Share about war news: Frigate Vendémiaire. Wikipedia Business Insider/Reuters: France sailed a warship through the Taiwan Strait, so an angry China said France couldn't come to its navy's… https://t.co/eU9qJ476Uz pic.twitter.com/wzssWxF9HX — NEWS UPDATE (@baztand) April 25, 2019

龍燁也說，有別於2、3年前，台海局勢現在已成為包括G7、G20、歐洲理事會等國際會議中的重要議題，法國將持續在這些會議中強調台海穩定的重要性，他認為此舉與在台海執行自由航行雙軌並進，有助於威懾有意侵台的國家，維持現狀。

法國在2018年首次提出印太戰略，近年「重返太平洋」的動作頻頻，包括今年7月於南太平洋島國薩摩亞開設大使館，也重新投資該區域的基礎設施，試圖在中美競逐的地區提供「另一種選擇」。龍燁說，總統馬克宏給他的任務是，希望台灣能成為法國印太戰略中的夥伴。

龍燁強調，法國不希望法台關係都圍繞著中國議題，應將台灣放在印太區域的藍圖檢視。台灣是印太區域的關鍵角色，與越南、菲律賓、印度有強健的經貿連結，而在供應鏈重組方面，台灣要去哪個國家投資，更是印太經濟整合的重要指標，法國也願與台灣在半導體產業展開合作。

全球目標2050淨零碳排，法國願與台灣分享核能經驗

龍燁說，半導體是台灣經濟的重要資產，但半導體要永續發展，需要發展再生能源。他直言，在歐盟的指示下，歐洲各國都面臨2050年淨零碳排的巨大壓力，台灣目前的能源結構仍是以火力發電為主，可能會成為未來歐台經貿往來的挑戰，需要在再生能源領域技術領先的歐洲企業的支持。法國企業在台灣已有投資前例，如法國電力再生能源（EDF Renewables）今年決定投入彰化外海的「蔚藍海離岸風電計畫」，也是法國電力公司作為前進亞洲的前哨站，台灣將是法國執行離岸風電最新技術的實驗地。

不過龍燁也坦言，雖然歐洲再生能源的技術純熟，能否在2050年達到零碳排還是未知數，他說法國選擇使用核能來加速能源轉型，但台灣在核能方面仍存在政治分歧，是否使用核能，取決於台灣政府和選民，但如果核能被認為是一種選擇，「法國當然會是一個願意合作的夥伴。」

在民進黨政府2025非核家園的政策下，台灣目前僅剩核三廠在運轉，其中2座反應爐也將分別於2024、2025年除役。不過台灣明年迎來總統大選，總統候選人侯友宜、柯文哲對於使用核能有不同的看法。

Photo Credit: 中央社 位於屏東的核三廠

不止浪漫！法國代表希望改變台灣人心中的「法國印象」

在台灣很紅的Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）將迎來第4季，龍燁笑稱自己看過這部熱門影集，他也認為這是台灣與全世界認識法國很好的入門，但他也說「應該有更好的平衡」。例如影集裡應該出現更多的工程師，也應該讓觀眾認知到，除了在巴黎市中心享受咖啡，也可以在法國大學接受最好的科學課程。

龍燁說，台灣人對法國有浪漫的印象、會想去法國度假，但法國也應成為在留學、投資方面有吸引力的地方。龍燁指出，台灣固態電池大廠 輝能（ ProLogium ）決定在法國北部敦克爾克（ Dunkirk ）建立電動車電池的「超級工廠」，這項投資將不只生產「台灣技術、歐洲製造」的電動車，也能展現企業與法國合作的真正意涵，民眾對法國的印象將不會只有法國的官僚主義、罷工。 他也保證，在法國「說法語才能生存」的處境不再，現在在法國說英語也能通。

“Emily in Paris” Season 4 had to delay its early summer shoot because of the strikes. It will now begin filming on Jan. 15 for five months in Paris and will also shoot in Italy. https://t.co/iiGtYuQaeP pic.twitter.com/Yv8ePhjVET — Variety (@Variety) November 10, 2023

龍燁也提到，文化是法國人用來提升城市經濟、定義文化認同、創造新動能的路徑，他很高興看到法台在這點上相似。龍燁也特別提及高雄從工業城市轉型為文化之都的例子，讓他印象深刻，許多法國虛擬實境（VR）藝術家目前正在高雄駐點創作。而基隆與法國有著深厚的歷史淵源，1884年清法戰爭在此爆發，有700名法國士兵魂斷台灣，清法戰爭紀念園區也是許多法國人前往弔念的地方，他也正與基隆政府討論，如何提升基隆文化遺產，並與旅遊做結合。另外，龍燁也將在12月前往台灣科技重鎮新竹，討論法台的科學交流。

龍燁也期盼法台未來有更多城市交流，如巴黎副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）上月來台參與同志遊行，有和台北市長蔣萬安討論台北、巴黎兩市的合作計畫；他也透露高雄市長陳其邁明確表示，希望與法國海港城市馬賽展開交流。

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核稿編輯：邱宜君