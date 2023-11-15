三陽汰舊加碼熱銷 保證7日交車 汰舊享三千最高補助23,800元

政府汰舊補助新臺幣2,000元即將結束，把握最後機會！環保署力推減碳，符合96年6月30日前出廠的老舊機車汰換，自111年起，補助民眾淘汰老舊機車每輛2,000元，該項補助也將再今年12/31結束。本月初三陽配合政策成為機車大廠第一家推出『全車系汰舊再加碼3,000元(電匯)，迪爵最高補助23,800元』，引起市場轟動，不少消費者大讚現在買機車三陽最划算！SYM更歡慶熱銷提高產能滿足消費者，祭出保證7日內(工作天)交車，就是要確保不只拿的到政府補助，而且現在享全年度最高優惠！

三陽汰舊加碼全系列熱銷 再推保證7日內交車

10月機車銷量公布三陽持續蟬聯銷售第一，為回饋消費者11月SYM推出『全車系汰舊加碼3,000元』，熱銷車款史上最優惠。

一、最強王者 百冠制霸—JET系列

最受年輕人喜愛的運動速克達–JET系列，汰舊換新再加碼3,000元，JET SL最高優惠12,300元；JET SR最高優惠16,300元。

二、三陽雙王銷售破十萬台—DRGBT、MMBCU

MMBCU/DRGBT雙王出擊好禮3重送，汰舊換新再加碼3,000元，再享36期分期0利率及五百萬安心險。

三、女孩購車首選 百搭輕穎-CLBCU

CLBCU汰舊再加碼3,000元，最高補助15,300元，再享24期0利率。

四、國民車系三陽第一首選-全新迪爵125、迪爵125、活力125、WOO115

迪爵125汰舊再加碼3,000元，最高補助23,800元。

全新迪爵125汰舊再加碼3,000元，汰舊最高補助19,300元，再享24期分期0利率。

活力125汰舊再加碼3,000元，汰舊最高補助19,300元。

WOO115汰舊換新最低價43,700元

SYM全車系汰舊加碼3,000元持續熱銷中，為保障消費者權利，三陽再展現誠意保證7日內完成交車，讓顧客好安心，除享有環保署汰舊補助2,000元外，三陽全車系今年度最大優惠全車系汰舊再加碼3,000元，最高補助23,800元，今年買車買三陽就是比明年還要省5,000元(環保署汰舊補助2,000元+SYM汰舊加碼3,000元)，全車系優惠中，最後倒數

政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車

活動時間：2023/11/15-11/30，上述優惠以官網公告，實際價格依各地區經銷商為準。

此優惠僅限排氣量158c.c.(含)以下之機種。

政府汰舊換新補助限96年/6/30前出廠之車輛。

政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元，以政府公告為準。

環保署汰舊補助2,000元，以政府公告為準。

訂車以經銷商電腦系統訂購日為準，若超過7日(工作天)，三陽提供1000元禮券或加油金，依各地區經銷商提供為準，交車日以行照領牌日期為準。

本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或變更活動內容之權利。機關車、特販車、網購及大賣場車不適用。

若因另選牌或其他個人因素導致交車日延誤則不適用。

本文章內容由「三陽工業SYM」提供。