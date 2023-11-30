《乾隆的百寶箱》：北京的皮革和景泰藍在民國時期還有廣大市場，應該是承繼了清代以來的京城風尚

文：賴惠敏

北京的鋪子

清初買賣人最初的活動是替內務府辦買皇室所需諸項什物，並查訪時價，及外藩進貢折賞等事，授為領催之職每月給銀二兩。後來還兼營各種糧食、銅礦、食鹽運銷，資本雄厚超過百萬兩銀。內務府買賣人替皇室採買被認為是一項肥缺，清末時還流傳一句諺語：「樹小房新當不古，住家必是內務府」顯然內務府的買辦，生活富裕。

買賣人採購的物品相當多，除了供應宮廷日用物資外，比較大宗的物品是人參、皮貨、銅礦、木植等。關於范家及其他經營鹽業、銅業的買賣人，筆者在《滿大人的荷包》一書已經討論過，本章討論是採辦宮廷物資的買賣人。

清初期買賣人的數量有數百人，康熙十五年（1676）十二月間，總管內務府大臣衙門奏：原有新舊買賣人八百餘名，除將不能交息買賣人革退外，所餘買賣人285名。其中列為頭等之買賣人給貿易官房3間，本銀300兩，銀1兩交息銀6分；二等買賣人給貿易官房2間，本銀200兩，銀1兩交息銀5分；三等買賣人給本銀100兩，銀1兩交息銀3分等情，具奏施行在案。

康熙四十三年（1704）正月，總管內務府大臣衙門奏：「今圖桑阿係親王府交息預備祭祀物品之買賣人，再營造司等處當差買賣人外，廣儲司現有買賣人三百九十七名，議再添加三名，共足四百名之數。等情。奉旨：依議。」內務府有七司三院，廣儲司即設有400位買賣人，其他各單位人數應有數百人。

（一）買賣人開設帽鋪

乾隆時由廣儲司所有買賣人內挑選買賣人王廷璽、王廷亮辦理帽鋪生理。乾隆十七年（1752）五月內因買賣人承辦與舖戶不同，時價不齊，每有賠累。總管內務府大臣三和奏准，向崇文門稅務餘銀內，借領銀3,500兩交買賣人王廷獻、劉長慶二人作本，開設帽舖，藉此購買帽沿。選其上好者預備內庭傳用，每頂照例領價銀5.5兩，次等者賣給各舖戶。因王廷獻借領崇文門銀，分限十年按一分起息。至三十一年，王廷獻還銀5132.05兩，仍欠銀677.95兩。

王廷獻退出，內務府改派衣庫員外郎文德「為人小心辦事穩妥」，再廣儲司八品司匠兼買辦催長四德「人亦謹飭，向來買辦六庫一應物件俱無貽誤」，故內借領銀三千兩交給文德率同四德開設帽舖，分限六年歸還原款。《總管內務府現行條例（廣儲司）》買辦染皮冠沿事宜載：「上用染貂冠沿每頂價銀五兩五錢，阿哥貂皮帽沿每頂價銀四兩，染海龍皮帽沿每頂價銀三兩，令衣庫辦買。如每年烏里洋海進到皮張變價時，其中貂皮有可燻染應用者，亦准其挑選備用。」可見烏梁海的皮張品質欠佳，需要燻染加工。

乾隆三十一年（1766），發生內務府司庫德全承包三織造成做皮包之事，說明內務府人經營皮革生意。原先，江南三處織造成造錠釘棉甲1萬7528副，應辦隨甲皮包1萬7528個，「因南方並無熟皮，俱是燻皮不堪成作。且地方潮濕，作來皮包一遇風燥，必致臌裂。」蘇州織造普福等交坐京家人彩住等在京如式辦造。

乾隆二十九年、三十年，兩次辦過甲包18,028個，每個按定價銀1.4兩，共發給銀2萬5239.2兩。彩住等因錢糧重大，舖家難以憑信，且所要價值昂貴，彩住因向來在緞庫交差，隨找尋認識的緞庫委署司庫德全，央求他替辦每個甲包講定價銀1.2兩，管保照式成造。其餘每個利銀2錢，彩住等用於租房、打架子，堆放皮包，併來往運費。只有蘇州織造普福家人汪林是每個甲包按1.4兩交給王德全辦理，後王德全因汪林租賃房間搭架運費，曾給回汪林銀50兩。

總管內務府大臣等認為牛皮馬皮質既厚薄不同，則其價亦必有懸殊。隨派員照式成造牛皮、馬皮甲包各一份。據委員製辦牛皮甲包一個，實用銀1.27兩製，辦馬皮甲包一個，實用銀1.07兩。織造處每甲包一分開銷銀1.4兩，即使買辦牛皮甲包價尚有餘，乃以馬皮成造其浮冒明白易見。

應令該織造將前項皮包照舊領回按每個銀1.07兩實價變價歸還原項。其有變不足數者，即著落該織造等賠補，以為辦公不慎之戒此外。家人彩住等三人，每包一個侵銀2錢，計銀1,765.6兩。攬辦之德全每個浮冒彩住等銀1.35錢，並每個浮冒汪林銀3.35錢，共計浮冒銀1,861.78兩。

（二）北京鋪子與時尚

潘榮陛撰《帝京歲時紀勝》記載乾隆年間帝京品物，「貂裘狐腋，江米街頭；珊瑚珍珠，廊房巷口。靛青梭布，陳慶長細密寬機；羽緞氆氊，伍少西大洋青水。」買賣人辦買貂裘狐腋，在江米街頭（東交民巷）。《都門雜記》載，鍍金頂（鑿銅鍍金貨物一概俱全）啟盛齋在三府菜園路東；內式荷包聚和號在廊房二條胡同西口路北等；內式暖帽永增局在前門外打磨廠西口路北。顯示北京的荷包、暖帽都是宮廷「內式」。

根據李華研究帽行商人早在乾隆年間，在東曉市藥王廟成立了行會，並懸掛「冠裳肇式」、「冕服開天」、「冠冕百王」等匾額為證。宮廷衣服之細，飮食之微，必曰宮樣，轉相倣效。最明顯的例子是官員由北京到地方任官，需攜帶各種時尚的京帽、京靴等。

延昌撰，《事宜須知》應用衣服備送禮物必須在京購買開列細單於後：「朝冠（一羅一皮足矣）、披肩一件、朝衣一件（朝裙亦可）、蠎袍單紗各一件、京帽各一頂、本色貂褂一件、白風毛褂一件、京靴各雙、皮棉夾單紗袍褂各一件、紅呢帽罩一件、大呢荷衫一件、朝珠、各色捲領、補子雨纓荷包手巾拜墊各一分。至於送禮之物另有一單：袍褂料一套（總以綢料為上），宫樣活計（九件、七件均不可少。）連托頭品頂珠、帽纓、皮帽沿、皮袖頭、頭二品補子、京靴等。」最重要的是這些物品有著「宮樣」活計。