《乾隆的百寶箱》：北京的皮革和景泰藍在民國時期還有廣大市場，應該是承繼了清代以來的京城風尚
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本書作者為中研院近代史研究所賴惠敏教授，以清代商貿史為研究專長的賴教授把研究重點放在引領時尚的幕後，特別利用內務府檔案及其他文獻資料，經過綿密的統計和分析，呈現出清代皇室的「數字化管理」之思維和能力，輔以故宮典藏文物圖為對照，分章闡述各類清宮寶藏與工藝技術間的關連，描述和分析了乾隆時代清宮廷的美學、時尚和技術。
文：賴惠敏
北京的鋪子
清初買賣人最初的活動是替內務府辦買皇室所需諸項什物，並查訪時價，及外藩進貢折賞等事，授為領催之職每月給銀二兩。後來還兼營各種糧食、銅礦、食鹽運銷，資本雄厚超過百萬兩銀。內務府買賣人替皇室採買被認為是一項肥缺，清末時還流傳一句諺語：「樹小房新當不古，住家必是內務府」顯然內務府的買辦，生活富裕。
買賣人採購的物品相當多，除了供應宮廷日用物資外，比較大宗的物品是人參、皮貨、銅礦、木植等。關於范家及其他經營鹽業、銅業的買賣人，筆者在《滿大人的荷包》一書已經討論過，本章討論是採辦宮廷物資的買賣人。
清初期買賣人的數量有數百人，康熙十五年（1676）十二月間，總管內務府大臣衙門奏：原有新舊買賣人八百餘名，除將不能交息買賣人革退外，所餘買賣人285名。其中列為頭等之買賣人給貿易官房3間，本銀300兩，銀1兩交息銀6分；二等買賣人給貿易官房2間，本銀200兩，銀1兩交息銀5分；三等買賣人給本銀100兩，銀1兩交息銀3分等情，具奏施行在案。
康熙四十三年（1704）正月，總管內務府大臣衙門奏：「今圖桑阿係親王府交息預備祭祀物品之買賣人，再營造司等處當差買賣人外，廣儲司現有買賣人三百九十七名，議再添加三名，共足四百名之數。等情。奉旨：依議。」內務府有七司三院，廣儲司即設有400位買賣人，其他各單位人數應有數百人。
（一）買賣人開設帽鋪
乾隆時由廣儲司所有買賣人內挑選買賣人王廷璽、王廷亮辦理帽鋪生理。乾隆十七年（1752）五月內因買賣人承辦與舖戶不同，時價不齊，每有賠累。總管內務府大臣三和奏准，向崇文門稅務餘銀內，借領銀3,500兩交買賣人王廷獻、劉長慶二人作本，開設帽舖，藉此購買帽沿。選其上好者預備內庭傳用，每頂照例領價銀5.5兩，次等者賣給各舖戶。因王廷獻借領崇文門銀，分限十年按一分起息。至三十一年，王廷獻還銀5132.05兩，仍欠銀677.95兩。
王廷獻退出，內務府改派衣庫員外郎文德「為人小心辦事穩妥」，再廣儲司八品司匠兼買辦催長四德「人亦謹飭，向來買辦六庫一應物件俱無貽誤」，故內借領銀三千兩交給文德率同四德開設帽舖，分限六年歸還原款。《總管內務府現行條例（廣儲司）》買辦染皮冠沿事宜載：「上用染貂冠沿每頂價銀五兩五錢，阿哥貂皮帽沿每頂價銀四兩，染海龍皮帽沿每頂價銀三兩，令衣庫辦買。如每年烏里洋海進到皮張變價時，其中貂皮有可燻染應用者，亦准其挑選備用。」可見烏梁海的皮張品質欠佳，需要燻染加工。
乾隆三十一年（1766），發生內務府司庫德全承包三織造成做皮包之事，說明內務府人經營皮革生意。原先，江南三處織造成造錠釘棉甲1萬7528副，應辦隨甲皮包1萬7528個，「因南方並無熟皮，俱是燻皮不堪成作。且地方潮濕，作來皮包一遇風燥，必致臌裂。」蘇州織造普福等交坐京家人彩住等在京如式辦造。
乾隆二十九年、三十年，兩次辦過甲包18,028個，每個按定價銀1.4兩，共發給銀2萬5239.2兩。彩住等因錢糧重大，舖家難以憑信，且所要價值昂貴，彩住因向來在緞庫交差，隨找尋認識的緞庫委署司庫德全，央求他替辦每個甲包講定價銀1.2兩，管保照式成造。其餘每個利銀2錢，彩住等用於租房、打架子，堆放皮包，併來往運費。只有蘇州織造普福家人汪林是每個甲包按1.4兩交給王德全辦理，後王德全因汪林租賃房間搭架運費，曾給回汪林銀50兩。
總管內務府大臣等認為牛皮馬皮質既厚薄不同，則其價亦必有懸殊。隨派員照式成造牛皮、馬皮甲包各一份。據委員製辦牛皮甲包一個，實用銀1.27兩製，辦馬皮甲包一個，實用銀1.07兩。織造處每甲包一分開銷銀1.4兩，即使買辦牛皮甲包價尚有餘，乃以馬皮成造其浮冒明白易見。
應令該織造將前項皮包照舊領回按每個銀1.07兩實價變價歸還原項。其有變不足數者，即著落該織造等賠補，以為辦公不慎之戒此外。家人彩住等三人，每包一個侵銀2錢，計銀1,765.6兩。攬辦之德全每個浮冒彩住等銀1.35錢，並每個浮冒汪林銀3.35錢，共計浮冒銀1,861.78兩。
（二）北京鋪子與時尚
潘榮陛撰《帝京歲時紀勝》記載乾隆年間帝京品物，「貂裘狐腋，江米街頭；珊瑚珍珠，廊房巷口。靛青梭布，陳慶長細密寬機；羽緞氆氊，伍少西大洋青水。」買賣人辦買貂裘狐腋，在江米街頭（東交民巷）。《都門雜記》載，鍍金頂（鑿銅鍍金貨物一概俱全）啟盛齋在三府菜園路東；內式荷包聚和號在廊房二條胡同西口路北等；內式暖帽永增局在前門外打磨廠西口路北。顯示北京的荷包、暖帽都是宮廷「內式」。
根據李華研究帽行商人早在乾隆年間，在東曉市藥王廟成立了行會，並懸掛「冠裳肇式」、「冕服開天」、「冠冕百王」等匾額為證。宮廷衣服之細，飮食之微，必曰宮樣，轉相倣效。最明顯的例子是官員由北京到地方任官，需攜帶各種時尚的京帽、京靴等。
延昌撰，《事宜須知》應用衣服備送禮物必須在京購買開列細單於後：「朝冠（一羅一皮足矣）、披肩一件、朝衣一件（朝裙亦可）、蠎袍單紗各一件、京帽各一頂、本色貂褂一件、白風毛褂一件、京靴各雙、皮棉夾單紗袍褂各一件、紅呢帽罩一件、大呢荷衫一件、朝珠、各色捲領、補子雨纓荷包手巾拜墊各一分。至於送禮之物另有一單：袍褂料一套（總以綢料為上），宫樣活計（九件、七件均不可少。）連托頭品頂珠、帽纓、皮帽沿、皮袖頭、頭二品補子、京靴等。」最重要的是這些物品有著「宮樣」活計。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。