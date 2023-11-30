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2023/11/30,
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林慕蓮《香港不屈》：打從九龍皇帝的時代開始，香港的統治者就一直學不會教訓

林慕蓮《香港不屈》：打從九龍皇帝的時代開始，香港的統治者就一直學不會教訓
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

當2019年反送中運動在香港風起雲湧、鎮壓不斷升級時，本書作者、長年報導書寫中國議題的林慕蓮，開始深入研究香港歷史文獻，卻發現香港人在港英政府、中共政權的統治下，是如此缺乏自我的身分認同，歷史記憶是如此殘缺不全，遭到竄改，「我們是誰？我們正在捍衛的是什麼？然後我們開始討論什麼是香港的核心價值。」最終，林慕蓮試圖要脫離官方定義，不管是英國人還是中國人的歷史框架，她想為香港書寫一部歷史，一部由香港人自己來詮釋的歷史。

文：林慕蓮（Louisa Lim）

在香港最早的幾次遊行之後，這座城市的自我調整能力總是讓我驚嘆不已，它竟可以在一夜之間就擺脫那些混亂，恢復正常。有時候，我過了午夜才搭渡輪回家，當時街上還留守著上千人繼續占領街道，一些穿著黑衣的示威者設置了路障，建造了精緻的竹製圍籬。第二天早上七點，我回去上班的時候，街上已經完全清空了。昨晚發生的一切事情，都彷彿一場幻夢。

隨著政府加強禁令的力道，這場幻夢逐漸妨礙到人們的日常生活。大多數人繼續過著他們的日常生活，上菜市場買東西，早餐一邊吃麵一邊看報紙。人們逐漸不再談論某些話題。首先是對催淚彈見怪不怪，也幾乎不再有人批評，再後來是對警方的大規模逮捕感到麻木。一直帶著憤怒的情緒，確實很難正常生活和工作，然而當人們對異常開始習以為常，也逐漸不再有情緒，這種情況非常令人擔憂。

前線的抗議策略不斷在改變。尤其這場運動的效率變得非常高，有一位朋友告訴我，某次集會只花了幾天時間就召集了五萬人。週末的大型遊行開始之前，會有一些小型的快閃活動，例如「和你午餐」，上班族趁午休時間抗議；或是「和你唱」，中學生利用早上時間唱歌抗議。抗議活動正慢慢融入人們的日常生活。

抗議者之間的氛圍也變得比以往更加沉悶，人們開始苦中作樂。有一天，我遇到一群年輕人，其中一些人還在念中學。「非常非常糟糕的事情發生我們這一代身上，」其中一位學生告訴我，「SARS、雨傘運動，然後是這個。」確實如此。

一九九七年出生的孩子，被稱為「被詛咒的一代」。二○○三年他們幼稚園畢業，畢業典禮卻因為碰到SARS疫情而被取消；二○○九年小學畢業，畢業典禮又因為碰到豬瘟而被取消；他們上了高中，最後一年則因為雨傘運動而中斷。現在，他們之中一些人的大學畢業典禮也被取消了。

「你覺得有希望嗎？」我問。
「沒有。」
「一點都沒有？」
「一點都沒有。」
他們所有人都覺得這個運動注定失敗，但這並沒有動搖他們繼續下去的決心。
「我們都站起來了，但我們的背後是牆壁。」一位年輕人說。
「沒有回頭路了。」另一位年輕人說。

「現在基本上只有一條路可走。你要不戰鬥回去，就是被警察抓走，」另一位看起來可靠又開朗的年輕人說。他是前線「勇武派」，用起暴力毫不遲疑。「這不是一般的鬥爭。這是一場戰爭。政府正在使用軍用武器，例如真槍在對付抗議者。我們需要反擊回去，團結起來對抗這個政府。」他已經被催淚瓦斯熏過大概一百次，被胡椒噴霧伺候過五次。我問他們，他們認為運動現在該怎麼做？一位女孩從口袋掏出兩張貼紙，一張寫著「幹你媽的」，另一張寫著「戰鬥到最後一刻」。所有人都大笑了起來。

某一天，我去拜訪MC仁（陳廣仁）的工作室。那天他穿著白色的實驗室外套和灰色的拖鞋在主持儀式。房間裡原本有一隻他相當鍾愛的巴哥犬，名叫Gudiii。牠幾個月前過世了，享壽十七歲，這個房間如今變得更加空虛。MC仁曾為他的愛犬舉辦了為期一個月的葬禮儀式，希望牠能夠投胎到更高層次的生命形態。

他的樂團大懶堂（LMF），原本打算一月一日的二十週年紀念演出之後就不再創作。結果，他又寫了一首新歌名為〈二○一九〉，這首歌已被視為反送中運動的另一首標誌性歌曲。樂團的錄音室位在旺角，數百公尺之外是那個被抗議者攻擊的警察局。一連幾個晚上，他們看著兩方激烈對戰，聞著不時滲進導播室的催淚瓦斯。最後他們錄製了一首黑暗、憤怒的歌，低沉的節拍，令人想起一九九一年上映的《五億探長雷洛傳》的電影配樂，這部電影演的是警察貪腐的故事。

歌曲之所以取名為〈二○一九〉，也是刻意讓人聯想到喬治．歐威爾的《一九八四》。「香港事實上是一台時光機，」MC仁一臉開心，像在說什麼祕密一樣湊過來，眼睛睜得大大的，慵懶地對我說，「我們正從一九九七年回到一九八四年。」

有些人認為MC仁很瘋，一部分是因為他不停地談起別人迴避的話題。我已經習慣他總是滔滔不絕，不時還會翻翻白眼。我始終沒搞懂他究竟是天才還是瘋子；這份懷疑，在我魯莽地讓他用複音打開我第三隻眼之後，甚至變得更加強烈。雖然我也不確定是否相信第三隻眼的存在，但那次的經驗確實讓我非常震撼。

這幾年來我發現，無論MC仁的觀察聽起來有多麼離經叛道，通常隱含著某個不可否認的真理。「一切都是演戲，」他戲劇性地放低音調，把椅子挪近了一些，「我們看到警察偽裝成抗議者開始燒東西。因為他們想拍到暴力畫面，然後提供給中國的電視台。」

他把他滿腔的憤怒化為歌詞：

你有槍又有彈有霧
用血肉之軀對抗　照fuck the po po
你要攬炒　有排同你玩
催淚彈　驅散　又折返
撐起自由雨傘

這些話語聽起來鏗鏘有力，但即使如此，MC仁依然認為，他未能完全捕捉到前線正在發生的事情。原本滔滔不絕地語速減慢了，他似乎有點猶豫。「我們的現實狀況遠比歌詞寫的更加嚴峻。這不是音樂，而是在香港的人都看到且感受到的現實生活。他們都嗅得到。」

他最怕的是有人去抹除它，他害怕有人抹除了過去，也抹除了現在。在這座城市，抹除本身也成了一種藝術形式。九龍皇帝不斷地塗鴉，直到面臨被抹去的命運。二○一七年，九龍皇帝又短暫地再次上了新聞。據報導，某個政府承包商在一個電箱刷上白漆，蓋掉了九龍皇帝所剩無幾的作品。


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