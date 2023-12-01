吳軍《元智慧》：你需要的是「財務自由」還是「自由」？
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為什麼人人需要元智慧？因為它能重塑你的大腦，重塑你的認知，影響你的人生走向，是一本不分年齡，什麼時候都適合讀的智慧錦囊！這本書是吳軍博士是走過人生半百的處世智慧精華之最，他的經歷豐富且扎實，他的字句溫暖且實用。
文：吳軍
你需要的是財務自由還是自由
「財務自由」這個名詞，從美國進入中國，是近幾年的事情。
盡早實現財務自由成為很多年輕人的夢想。
其實，這個名詞在美國的歷史也不長，約是二千年前後，網際網路第一波熱潮時才出現的。
當時有一家小型網路公司，上市後雖然沒有實現盈利，股票卻被炒翻了天。
按照股票的價格計算，這家公司的員工們，其帳面上的錢，足以抵得過一輩子的薪水。
於是新聞裡就說這些員工實現財務自由了，即使不上班，也一生不用為溫飽發愁。
在此之前，雖然一些大家族的子女，也不需要為生計煩惱，但是他們與普通民眾沒有什麼交集，所以眾人都覺得這種生活離自己很遙遠。
但是，當身邊有人賺了大錢之後，財務自由就變得沒有那麼遙不可及，它一下子成了很多人的目標，甚至有些人開始夢想三十多歲就能退休。
一個名詞可以讓社會上那麼多人改變生活目標，可見概念的力量。
我身邊就有兩個這樣的幸運兒。
他們原本和我們一樣，租民房，開二手車，但因為畢業後碰到了一家好公司，帳面上的財富一個變成了兩三百萬美元，另一個則變成了上千萬美元。
這兩個人一個是碩士畢業，一個是博士畢業，年薪分別是五萬美元和八萬美元，可見，股票的收益超過了他們一輩子的薪資收入。
和他們一同畢業的人，因為去了其他公司，雖然每天做的事情都一樣，帳面上的財富卻和他們差距極大。
網路公司上市的財富傳奇，當時在我們這些留學生中，也帶來了不小的震撼。大家就在想，怎麼這兩個人運氣特別好呢？於是很多人都選擇退學去工作。當時，我正在約翰．霍普金斯（The Johns Hopkins University，JHU）大學讀博士，前後三屆博士生中，八成以上的人都退學了。
不過，這些人不再進修學業之後，卻沒有賺到能實現財務自由的錢。
對安全感的渴望
從世界上的總財富和總人口來看，絕大多數人在這一生，是不太可能獲得財務自由的。
但是，為什麼大家都在熱衷追求這個不切實際的目標呢？這倒不能責怪大眾，因為絕大部分人在工作或者生活中，常常會遇到許多挑戰，所以非常渴望獲得一種安全感。
像今天肚子疼，想請假，又怕老闆覺得自己工作態度不好。
或者，晚上答應陪女朋友去看電影，但是老闆要求加班。
請假吧，得罪老闆；不請假吧，得罪女朋友。
於是人們就會想，我之所以生活這麼不方便，是因為沒有錢，只要有了錢，就不用上班了，想做什麼就做什麼。
譬如，最近車壞了，需要花一萬元去大修，雖然自己拿得出這筆錢，但是原本打算幫女兒換手機的事，就要等到下個月了。
這時你可能會想，如果有花不完的錢，就不用擔心透支，甚至可以乾脆買輛新車。
當然，如果碰巧家裡有人生了大病，更是會捉襟見肘。
事實上，一場大病就足以讓很多中產階級瞬間返貧。
因此，錢在一定意義上，就代表著安全感。
譬如，好的公立學校太難考，於是很多人會認為，如果有花不完的錢，就可以讓孩子上私立幼稚園或者私立學校，甚至可以送他出國上更好的學校。
以上的窘境，似乎都是有了錢就能解決，因此大家就在想，能實現財務自由就好了。
可是，如果真的實現了，生活會有什麼變化呢？在這個問題上，眾人的想像和實際情況，其實差別很大。
在美國，對受薪階級的調查顯示，想像中財務自由帶來的好處，分別是以下這些（按照得分高低排列）：
- 選擇工作時，不太需要考慮薪水的因素。
- 去外國度假不用太考慮預算。
- 可以隨意為自己的愛好（如滑雪、攝影、打高爾夫球等）花錢，不用扭扭捏捏。
- 買車，甚至買雪地摩托車和遊艇可以一次付清，不用分期付款。
- 可以還清房貸。
- 可以在親友面前表現得很大方。
從這些願望可以看出，美國人理解的財務自由，其實不是有花不完的錢，更多的是一種安全感和自由。
那麼，獲得財務自由的人，他們的生活和之前比較，有什麼差別呢？很多投資銀行做了這方面的調查，總結下來主要有以下六點：
- 可以選擇自己想做的工作。這一點和上面的第一點有些相似。
- 可以自由支配時間。這一點其實是我覺得最重要的。但是，對於財務自由的人來說，他們每天工作的時間並沒有減少，這可能出乎很多人的想像。事實上，絕大部分財務自由的人幾乎都不會完全退休，巴菲特就是個很好的例子。
- 雖然有很多投資，但因為能低息拿到款項，所以還是會借錢，而不是一次性付清。事實上，財務自由的人帳算得都很精明。如果一筆錢的投資效益比還房貸、車貸高，那他們就不會為了痛快而選擇一次性支付。
- 財務都得到妥善的規劃，特別是做好了風險防範。
- 花更多的時間讀書、學習、冥想、回顧過去。
- 建構更好的社會關係。
不難看出，當一個人真的實現了財務自由後，他想要的東西，其實和以前有很大的差別。
這是因為獲得財富後，會追求更高的目標，而不會滿足於不愁吃穿。
然為了追求更高的目標，原先想像的、讓自己實現財務自由的那些錢，可能是不夠的。
那麼，財務自由的核心是什麼？各種調查顯示，最主要的是兩點：安全感和個人自由。
換句話說，這是財務自由真正的目的。
當一個人真正擁有安全感和個人自由，錢多錢少對生活品質和幸福水準的影響就不大了。
很多人覺得有錢就有安全感，或者有錢才能有安全感，這其實是一種誤解。
有人為了獲得更多金錢而違法，最後反而失去了安全感，像那些在過去十幾年裡身家百億，如今卻在吃牢飯的人。而且，獲得安全感不僅要靠自己的努力，還要依賴國家和社會。
大家可能注意到，西歐和北歐有很多國家，中產階級其實薪資不多，但他們卻安全感十足，從不擔心明天的生活有沒有著落，這種安全感就是社會給予的。相反地，墨西哥、哥倫比亞等國的毒梟，雖然積攢的錢幾輩子都花不完，但他們總在擔心能不能見到明天的太陽。
財富自由真正的意義
如果安全感不是問題，那麼財務自由的真正意義，就在於個人自由。
而獲得個人自由，又有兩個條件，一個是自身的條件，一個是社會的條件。
先說說自身的條件。
我在清華大學當老師的時候，其實就擁有個人自由。雖然我當時錢賺不多，但是夠花，而且有盈餘。每天不用按照規定時間辦公，當然也不會天天曠工。
在工作中，科研做什麼項目、怎麼做都由我自己決定，經費的使用也是。
雖然我上頭有各級主管，但是從理論上講，大家都是教職員工，各做各的事，他們不時還會來聽取我們這些年輕人的意見。
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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