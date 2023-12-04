吳軍《軟能力》：不只是政治和權力——分析歷史事件的八個維度

文：吳軍

分析歷史事件的八個維度

洞察力首先來自探索問題的全面性和深度，但全面性並非面面俱到，因為不僅沒必要，而且沒有可操作性。

對於一般的問題，通常掌握幾個分析的角度就夠了。

即使是對影響力深遠的歷史事件，從八個角度考察也非常足夠。

這八個維度，是美國的大學裡學習歷史、研究歷史的標準路徑。

但需要注意的是，並非所有的歷史事件，都會同時在這八個維度上產生影響。不妨來看一看這八個維度和歷史的關係，理解一下洞察和分析複雜問題的方法。

這些方法完全可以用在考察當下的事件中。

第一個維度，是民族和國家認同。

歷史實際上是關於國家和民族的故事，而非幾個英雄人物的傳奇。

翻開《二十四史》，書中所談大多是關於個人的故事，大部分是直接講述；關於國家的記載反而非常少，常常需要透過個人的故事加工後復原出來。

由於記敘歷史的人，其復原方法、重點和價值觀不同，最後呈現出來關於國家和民族的歷史，也就完全不一樣。

例如宋朝，陳寅恪先生認為它是中國歷史上最好的朝代，而錢穆先生則認為它是積弱不振的朝代。

今天的人寫歷史，通常會直接從民族和國家這個維度上動筆，這也是現今的歷史專著和過去的《二十四史》之區別。

既然民族和國家是主體，那麼學習歷史，首先就要了解某個民族和國家是怎麼誕生的，國內各民族的人，是如何對一個國家和政權產生認同的。

像是要了解古羅馬的歷史，就需要知道它是如何從拉丁人的部落開始，接著聯合薩賓人（Sabine）和伊特拉斯坎人（Etruscan）等三個部落，組成羅馬人公社，然後一步步在亞平寧半島建立起王政、共和國和帝國。

在這個過程中，它又是如何將古希臘、古埃及、小亞細亞、高盧、英格蘭等地的居民整合在一起，構成一個多民族國家。

同樣地，要了解清史，就需要知道漢、滿、蒙、回、藏各個民族，是如何對大清這個國家產生認同的，而不是簡單地理解成清軍入關取代明朝就完畢了。

第二個維度，是經濟、貿易和科技。

過去的歷史書，對經濟、貿易和科技講得比較少，而學歷史的人，對這些內容也常常沒興趣。

但是不妨想一想，歷史上的每一個人，一生中大部分的時間並不是在打仗，而是在從事經濟建設和貿易。而且在人類整個歷史過程中，只有科技是唯一不斷進步的。

基於這些事實，即能得知從經濟、貿易和科技維度了解歷史的重要性。

在古代，人們對歷史、政治、軍事乃至宮廷鬥爭的興趣，遠比對經濟的關注多得多，這可能是出於對權力的崇拜。事實上，過去的歷史書不是寫給老百姓看的，而是寫給統治者參考的。

但是如今情況大不相同，對我們來說，關心社會的變化和發展，特別是經濟和科技這一塊，要比關注打仗或者宮廷政變更重要。

這種變化也成就從經濟學等新的角度研究歷史的人。

費正清（John King Fairbank）過去被認為是全世界研究中國歷史最有成就的人之一，主要就是因為他從上述角度重新分析中國歷史，得到很多與過去不同的結論。

現在國內不少歷史類新書，也是從這個角度來看待歷史，帶給讀者全新的認識，讓讀者很受啟發，如馬伯庸先生的《顯微鏡下的大明》。

我寫歷史也大多是圍繞經濟、貿易和科技展開的。

這倒不完全是我想迎合潮流，更重要的是從這個維度看待歷史，更具有現實意義，能夠為大眾思考社會問題提供案例。

第三個維度，是地理和環境。

這也是過去歷史書中缺失比較多的一點。

實際上，在中國歷史上，決定漢民族活動疆域最重要的因素，就是地理和環境，其中包括地形、地勢的限制，如東部的大海和西部的高原、戈壁；還包括常常為人所忽視的氣候條件，如四百公釐等降水量線（歷史學家黃仁宇所提出，指中國東北到西南的一條降水量線）這條森林植被與草原植被的分界線。

為什麼這條線很重要？因為這條線以北，氣候就不適合農耕而適合遊牧了，它通常是中國農耕民族和遊牧民族活動範圍的界線。

長城的走向和這條線高度重合，這不是巧合，而是如果把這個邊界再向北推，漢民族政權即使短時間內能打下來，也守不住。

同樣地，八百公釐等降水量線則是中國水田和旱田的分界線，它和秦嶺—淮河一線是重合的。

這也就是為什麼在南北對峙的朝代，大家常常以秦嶺和淮河為界。

因為在軍事上，固然南方難以對擁有騎兵的北方構成威脅，但北方的騎兵越過這條線，進入水網密布的南方，優勢也不容易發揮出來。

但是在過去的歷史書中，這個事實被歷史學家們忽略了，這主要是因為他們對地理、氣候和生物學的了解有限。

過去的歷史學家，只能把王朝的興衰，歸結到個別明君賢相、昏君奸臣身上。而事實卻是，地理和環境的影響，可能比個人的影響要大得多。

理解這一點，就能明白什麼叫作歷史的必然性。

用這種思路分析當下的商業現象，就會發現，很多外在潮流的趨勢，要遠遠超過一些人的主觀影響和具體決定。

這也是我寫《浪潮之巔》一書的初衷之一，即個別企業家的作用，遠遠抵不上大趨勢的走向。

第四個維度就更貼近人了，是指人口的流動、遷徙和安頓。

以中國的歷史來說，就是北方民族不斷往南遷徙、滲透和融合。

我注意到一個現象：中國北方民族，包括華北和東北地區、蒙古族和朝鮮族的人，臉部脂肪比較厚，特別是眼睛下方會有眼袋狀的脂肪；而嶺南人瘦臉圓眼的比較多，這其實就是民族融合的結果。

中國北方地區的人，很多是兩萬年前，從西伯利亞來的蒙古人的後裔，或者具有較多早期蒙古人外貌特徵者的後裔，那些地方的人，需要抵抗嚴寒的氣候，因此臉頰有厚脂肪，而眼睛下方的脂肪，則是為了防止雪地反射的陽光對眼睛的傷害。