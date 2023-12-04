吳軍《軟能力》：不只是政治和權力——分析歷史事件的八個維度
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百萬暢銷書作家、矽谷投資人、谷歌前設計者、騰訊前副總裁，吳軍博士寫給兒女的溫暖人生家書。作者以頂級的視野及精煉的文筆及自身的經歷，告訴讀者「軟能力」的真相：讓人與人拉開差距的不是家庭、天賦、財富，甚至不是學歷，而是軟能力。不過這些能力，不一定能在學校裡學得到，而是要靠自己培養的。
文：吳軍
分析歷史事件的八個維度
洞察力首先來自探索問題的全面性和深度，但全面性並非面面俱到，因為不僅沒必要，而且沒有可操作性。
對於一般的問題，通常掌握幾個分析的角度就夠了。
即使是對影響力深遠的歷史事件，從八個角度考察也非常足夠。
這八個維度，是美國的大學裡學習歷史、研究歷史的標準路徑。
但需要注意的是，並非所有的歷史事件，都會同時在這八個維度上產生影響。不妨來看一看這八個維度和歷史的關係，理解一下洞察和分析複雜問題的方法。
這些方法完全可以用在考察當下的事件中。
第一個維度，是民族和國家認同。
歷史實際上是關於國家和民族的故事，而非幾個英雄人物的傳奇。
翻開《二十四史》，書中所談大多是關於個人的故事，大部分是直接講述；關於國家的記載反而非常少，常常需要透過個人的故事加工後復原出來。
由於記敘歷史的人，其復原方法、重點和價值觀不同，最後呈現出來關於國家和民族的歷史，也就完全不一樣。
例如宋朝，陳寅恪先生認為它是中國歷史上最好的朝代，而錢穆先生則認為它是積弱不振的朝代。
今天的人寫歷史，通常會直接從民族和國家這個維度上動筆，這也是現今的歷史專著和過去的《二十四史》之區別。
既然民族和國家是主體，那麼學習歷史，首先就要了解某個民族和國家是怎麼誕生的，國內各民族的人，是如何對一個國家和政權產生認同的。
像是要了解古羅馬的歷史，就需要知道它是如何從拉丁人的部落開始，接著聯合薩賓人（Sabine）和伊特拉斯坎人（Etruscan）等三個部落，組成羅馬人公社，然後一步步在亞平寧半島建立起王政、共和國和帝國。
在這個過程中，它又是如何將古希臘、古埃及、小亞細亞、高盧、英格蘭等地的居民整合在一起，構成一個多民族國家。
同樣地，要了解清史，就需要知道漢、滿、蒙、回、藏各個民族，是如何對大清這個國家產生認同的，而不是簡單地理解成清軍入關取代明朝就完畢了。
第二個維度，是經濟、貿易和科技。
過去的歷史書，對經濟、貿易和科技講得比較少，而學歷史的人，對這些內容也常常沒興趣。
但是不妨想一想，歷史上的每一個人，一生中大部分的時間並不是在打仗，而是在從事經濟建設和貿易。而且在人類整個歷史過程中，只有科技是唯一不斷進步的。
基於這些事實，即能得知從經濟、貿易和科技維度了解歷史的重要性。
在古代，人們對歷史、政治、軍事乃至宮廷鬥爭的興趣，遠比對經濟的關注多得多，這可能是出於對權力的崇拜。事實上，過去的歷史書不是寫給老百姓看的，而是寫給統治者參考的。
但是如今情況大不相同，對我們來說，關心社會的變化和發展，特別是經濟和科技這一塊，要比關注打仗或者宮廷政變更重要。
這種變化也成就從經濟學等新的角度研究歷史的人。
費正清（John King Fairbank）過去被認為是全世界研究中國歷史最有成就的人之一，主要就是因為他從上述角度重新分析中國歷史，得到很多與過去不同的結論。
現在國內不少歷史類新書，也是從這個角度來看待歷史，帶給讀者全新的認識，讓讀者很受啟發，如馬伯庸先生的《顯微鏡下的大明》。
我寫歷史也大多是圍繞經濟、貿易和科技展開的。
這倒不完全是我想迎合潮流，更重要的是從這個維度看待歷史，更具有現實意義，能夠為大眾思考社會問題提供案例。
第三個維度，是地理和環境。
這也是過去歷史書中缺失比較多的一點。
實際上，在中國歷史上，決定漢民族活動疆域最重要的因素，就是地理和環境，其中包括地形、地勢的限制，如東部的大海和西部的高原、戈壁；還包括常常為人所忽視的氣候條件，如四百公釐等降水量線（歷史學家黃仁宇所提出，指中國東北到西南的一條降水量線）這條森林植被與草原植被的分界線。
為什麼這條線很重要？因為這條線以北，氣候就不適合農耕而適合遊牧了，它通常是中國農耕民族和遊牧民族活動範圍的界線。
長城的走向和這條線高度重合，這不是巧合，而是如果把這個邊界再向北推，漢民族政權即使短時間內能打下來，也守不住。
同樣地，八百公釐等降水量線則是中國水田和旱田的分界線，它和秦嶺—淮河一線是重合的。
這也就是為什麼在南北對峙的朝代，大家常常以秦嶺和淮河為界。
因為在軍事上，固然南方難以對擁有騎兵的北方構成威脅，但北方的騎兵越過這條線，進入水網密布的南方，優勢也不容易發揮出來。
但是在過去的歷史書中，這個事實被歷史學家們忽略了，這主要是因為他們對地理、氣候和生物學的了解有限。
過去的歷史學家，只能把王朝的興衰，歸結到個別明君賢相、昏君奸臣身上。而事實卻是，地理和環境的影響，可能比個人的影響要大得多。
理解這一點，就能明白什麼叫作歷史的必然性。
用這種思路分析當下的商業現象，就會發現，很多外在潮流的趨勢，要遠遠超過一些人的主觀影響和具體決定。
這也是我寫《浪潮之巔》一書的初衷之一，即個別企業家的作用，遠遠抵不上大趨勢的走向。
第四個維度就更貼近人了，是指人口的流動、遷徙和安頓。
以中國的歷史來說，就是北方民族不斷往南遷徙、滲透和融合。
我注意到一個現象：中國北方民族，包括華北和東北地區、蒙古族和朝鮮族的人，臉部脂肪比較厚，特別是眼睛下方會有眼袋狀的脂肪；而嶺南人瘦臉圓眼的比較多，這其實就是民族融合的結果。
中國北方地區的人，很多是兩萬年前，從西伯利亞來的蒙古人的後裔，或者具有較多早期蒙古人外貌特徵者的後裔，那些地方的人，需要抵抗嚴寒的氣候，因此臉頰有厚脂肪，而眼睛下方的脂肪，則是為了防止雪地反射的陽光對眼睛的傷害。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
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為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）