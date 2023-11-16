法政大學首開先例批准學生請「生理假」，但泰國女性的「月經貧窮」依舊存在

泰國的法政大學，近期批准學生能以「生理假」的名義請假，為全泰國大學首開先例 。

創立於1934年法政大學是泰國知名學府，也是泰國第二古老的大學，擁有超過3萬3000名學生，學校的政治和法律課程頗負盛名，畢業校友包括泰國總理、政治人物、泰國銀行行長等。

法政大學批准「生理假」在泰國意義重大

法政大學上週獲得該校學術委員會的確認，允許在經期會有疼痛、頭痛和疲勞的學生能請假休息，且不會影響成績。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 泰國法政大學

目前泰國並未有針對勞工的 「月經假」，2021年，一間曼谷的新創公司Globish Workspace宣布女性員工在經期感到不適時，能毋須提供就醫證明申請休假，不僅是泰國首批這樣做的公司之一，當時還因此上了新聞。

Globish Workspace執行長Ponkrit Kampee接受媒體採訪表示：「泰國的勞工法律太陳舊了。我們意識到公司能提供員工所需的權利，而不必等待法律改變。」

世界上有明文規定「月經假」的國家，包括西班牙、印尼和台灣等國。 在 西班牙，女性每月能享有三天「月經假」，如果身體不適，還可選擇延長至五天，而在亞洲，印尼的婦女可在經期的頭兩天請假，而根據台灣〈性別工作平等法〉第14條第1項之規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日，全年請假日數未逾三日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。

泰國女性的「月經貧窮」

除了生理假尚未正式列入勞工法，對泰國女性來說，「月經貧窮」也依舊是一個常見問題。

「月經貧窮」指的是女性因經濟因素，無法在經期獲得足夠的衛生用品，或者因經期阻礙工作或求學，因而讓健康和經濟來源受到影響 ，而 這個現象在泰國依舊相當普遍。

2021年，泰國政府將經期產品歸類為化妝品，意味著經期產品的銷售稅將從7%增加到30%，而這使泰國大部分低收入人口無法負擔，並加劇因「月經貧窮」而造成的健康和經濟問題。

在過去7%的稅率下，對於 最低工資為313泰銖（約新台幣282元）的泰國人來說，單日使用5個衛生棉就等於是每日收入的12%以上。 根據《曼谷郵報》2022年3月的報導， 女性一年在衛生棉上花費是4800泰銖（約新台幣4325元），一生的衛生棉花費則約19萬2000泰銖（約新台幣17萬3013元）。

但令人遺憾的是， 只有 35.28% 的泰國女性能使用足夠的 衛生棉， 相對於一般女性經期時每天需使用4到7片衛生棉，買不起衛生棉的女性只能整天戴著一張衛生棉，或改墊入紙巾、舊衣服等替代品，而有的 泰國婦女和女孩，在經期期間就被迫留在家裡無法工作或上學，因而阻礙了獲得收入和受教育的機會。

月經在泰國教育體系中仍是一個禁忌和被忽視的話題， 聯合國兒童基金會曾對 東南亞的經期衛生管理做過研究 ，而研究發現 ，泰國學生缺乏關於月經的相關知識，並對經期感到羞恥，因而形成一種禁忌，讓女性不願公開談論要求負擔得起的經期產品。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒