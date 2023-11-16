日本眾議院通過醫用大麻合法化，同步修正「民眾吸食無罪」法規漏洞

文：張瑞邦（Tucker Chang）

日本眾議院於2023年11月14日通過一項有關「含大麻成分的醫藥品合法化」法案，當中強調除含有大麻二酚（CBD）的醫療用大麻合法外，日本嚴禁大麻作為其他用途。

根據《日本時報》（The Japan Times）報導，該法案亦包含對日本1948年《大麻管制法》（Cannabis Control Act）的修正，目前法案已送至參議院審議，若獲批准，最快將於明（2024）年底生效。

該報指出，此法案等同讓大麻二酚藥物Epidiolex，未來正式在日本臨床使用的機會大增，目前聚焦在大麻素藥物開發的英國生物製藥公司GW Pharma，已於日本進行Epidiolex的臨床試驗。主要用於治療癲癇的Epidiolex，早先已獲美國食品藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）批准上市。

據悉，14日的眾議院全體會議中，除日本共產黨及日本左翼政黨「令和新選組」未選擇支持該法案外，其他黨派的議員皆投下贊成票。

「我們希望透過這項法案，為頑固型癲癇（Intractable Epilepsy）患者在大麻萃取藥物的使用上開闢一條道路，以此幫助他們改善生活品質。」日本內閣官房長官松野博一在法案於眾議院通過後如此說道。

修正《大麻管制法》的可能原因為何？

美國《大麻商業日報》（Marijuana Business Daily）指出，該項由日本厚生勞動省提出的法案，還欲填補1948年《大麻管制法》存在的漏洞，《大麻管制法》中禁止種植、生產、持有和交易大麻及相關產品，但並未具體提及民眾不可使用。