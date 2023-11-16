拜習會花絮：習近平與美國愛荷華州小鎮的特殊緣分

里克・金伯利（Rick Kimberly）至今仍不知道，這位中共的未來領導人當時是如何來到他位於美國得梅因市（Des Moines）外的農場的。

事實上，在2012年習近平訪問前夕，一支先遣團隊表示對愛荷華州的農業區有特別的興趣，而金伯利家族種植玉米和大豆的家庭農場剛好合適。

金伯利向BBC回憶說：「他們還告訴我們，他們不希望有人登上農業機械。我想他們當時應該是擔心有人可能會滑倒。」

但是，那些官員低估了他們代表團中最重要的成員——時任中國國家副主席的習近平想要實際參與的熱情。金伯利說：「我看到習主席在觀看約翰迪爾拖拉機（John Deere tractor），我問他是否想爬上去。」

「他當然知道了。我們當時是通過一名翻譯進行交談的，但他甚至都沒等翻譯，就立刻明白了我的意思，直接走到了拖拉機前。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2012年，習近平同金伯利坐在拖拉機駕駛室交談。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2012年，習近平在金伯利家中看著裝滿大豆和玉米的花瓶，布蘭斯塔德和金伯利在一旁觀看。

健康和安全的擔憂最終是多餘的，習近平乘坐農機具既高興又沒有受傷。這是中國國家主席與這個美國中西部農業州奇特聯繫的另一個章節。

事實上，習近平於1985年便首次訪問過愛荷華州，當時他參加了中國河北省一個農業代表訪問團。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2012年，習近平（中）在參觀完金伯利（右）的農場時從拖拉機駕駛室走出。

他住在馬斯卡廷（Muscatine），一個約有24,000人口的城市，四周被農田和密西西比河環繞。

中國官媒《人民日報》當時報導稱該代表團「拜訪了當地社區的老人，參加了一個生日派對，接受了當地媒體的六次採訪，並參加了美方舉辦的五次歡迎宴會。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2012年，習近平與1985年的老朋友們重聚。

伊蓮娜・德伍察克（Eleanor Dvorchak）是在那年習近平訪問期間，在自己的家中接待了他。她後來向BBC解釋：「我覺得他是一個非常友善、專注、有禮貌的人。 在家裡有他真的是一種樂趣。」

德沃查克一家把習近平安排在他們兒子的臥室 。他們的兒子當時正在愛荷華大學上學。如果中國主席對房間的《星際爭霸戰》壁紙有意見，他也設法放在了心底。

在那次訪問中，這位未來的中國領導人遇到的一些愛荷華州人，現在被中國媒體稱為「老朋友」。儘管美中之間冷淡的關係將在本周的APEC拜習會中，被各界仔細審視，但是，習近平肯定會受到一些獲邀參與美中晚宴的「老朋友」的熱烈歡迎。

在2012年訪問期間，他回到了馬斯卡廷，次年一位中國商人購買了德伍察克一家的舊宅，一度將其改建成博物館。

不過，愛荷華州並未列入本周習近平的訪美行程，但預計他將會見泰瑞・布蘭斯特德（​​Terry Branstad），他是愛荷華州的前州長，在前總統川普（Donald Trump）任內擔任美國駐中國大使。

布蘭斯特德沒有回應BBC的置評請求，但他在卸任大使職務後告訴愛荷華州的一家報紙，儘管他與習近平主席有著熱情的個人關係，但他對中國政府的一些政策深感擔憂。

當時他告訴《塞達拉皮茲報》說：「他們對香港人民採取的行動⋯⋯對（新疆）維吾爾人的虐待，我認為是不合情理的。」

布蘭斯特德還批評了中國對新冠病毒首次爆發起源的「遮掩」，並表示：「我真的認為他們的體制是一個很大的問題。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 金伯利（中）表示，五個人就可以耕作4000英畝的農地。對中國人來說，這麼少的人可以種植那麼大的土地真是令人驚嘆。

現年72歲的金伯利是這個農業家族的第五代。從1860年代起，金伯利家族便在愛荷華州務農。他說，早在2012年，中國代表團的興趣就不僅僅是拍照，他們還對現代農業的細節提出了許多問題。

而且，對他個人而言，習近平的訪問是一個改變人生的事件。金伯利後來受邀訪問中國，並已先後20多次訪問中國，推動農業發展。

金伯利向記者表示，「我們提倡可持續農業和更好的耕種方法。五個人就可以耕作4000英畝的農地。對中國人來說，這麼少的人可以種植那麼大的土地真是令人驚嘆。」

這也讓他的農場成為一個旅遊景點。金伯利說，自那以後，「成百上千」的中國人長途跋涉來到了他們的領導人曾經乘坐拖拉機的這塊土地。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2012年，馬斯卡廷一家麥當勞餐廳歡迎習近平的到來。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九