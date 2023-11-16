英國前首相卡麥隆復出擔任外交大臣，但中英「黃金時代」已一去不復還？

英國政壇因前內政大臣捲入聲援巴勒斯坦人示威爭議而波濤洶湧，首相蘇納克（Rishi Sunak）請前首相卡麥隆（David Cameron）復出擔任外交大臣，並為此請國王冊封他為勳爵，給西敏寺拋下了一枚震撼彈。

蘇納克星期一（11月13日）的這個決定讓卡麥隆勳爵（Lord Cameron）成為自1970年代以來首位重返政府內閣的英國前首相。

卡麥隆勳爵在首相任內提出了英中「黃金時代」構想，但在蘇納克上台後被稱為「天真」且「已經結束」。不過，倫敦唐寧街10號首相府星期一晚表明，卡麥隆勳爵將維持蘇納克政府的對中政策方針。

卡麥隆勳爵在接受BBC採訪時說，他承認如此重返政府內閣並不常見，但他希望能在「困難時期」扶首相一把。

中國外交部發言人毛寧星期二（14日）被問到對英國新外相就任的看法時說：「首先，我們祝賀英國有了新的外交大臣。」

「我們認為保持和發展一個穩定互惠的中英關係，符合兩國的利益，也有利於世界的和平與發展。我們期待英方同中方相向而行，共同推動中英關係得到健康、穩定發展。」

毛寧的回答並未提及卡麥隆的名字，以及卡麥隆是否如記者提問所提到，是「中國的友人」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2015年10月22日，卡麥隆招待訪英的習近平到酒吧喝啤酒，成為了中英「黃金時代」的一個經典畫面。

沒了「黃金時代」的卡麥隆會重視對中政策嗎？

卡麥隆勳爵的出現，是因為原外相克萊弗利（James Cleverly）星期一被調任內政大臣，接替遭革職的布拉夫曼（Suella Braverman）。這是自1970年代以來英國首次有前首相重返政府內閣。

星期一早晨，卡麥隆在唐寧街下車的一刻，許多媒體記者都感到難以置信。BBC首席政治記者亨利・澤夫曼（Henry Zeffman）當時說：「我想蘇納克要讓他當外相了。我還在消化這情景。」

未幾，唐寧街正式宣布任命。卡麥隆「重出江湖」後將要面對哪些困難馬上便成為了輿論關注焦點。英國報聯社（Press Association, PA）發稿指出，卡麥隆勳爵的兩大當務之急，其一是加薩地帶（Gaza Strip）以色列與巴勒斯坦哈瑪斯武裝（Hamas）之間的軍事衝突，其二便是中國。

專研英國本土政治的英國雷丁大學（University of Reading）比較政治學講師丁宏量博士也認為這項任命是個「比較驚奇的結果」。

但丁宏量對《BBC中文》說：「他（蘇納克）委任了卡麥隆這親中派進入內閣當外相，但內閣裡面的對中鷹派人物，例如內政部保安事務國務大臣圖根達特（Tom Tugendhat）和克萊弗利，他們在對中言論上還是頗為強硬。」

「我的解讀是，他並非想要透過委任卡麥隆來改善對中關係。卡麥隆只是在此刻，在國內政治方面對他有用的人而已。」

倫敦大學亞非學院中國研究院（SOAS China Institute）主任曾銳生教授也對《BBC中文》說：「我認為任命卡麥隆說明蘇納克已陷入絕境，不是在對中政策上，而是在內政方面。」

Photo Credit: Reuters / BBC News 布拉夫曼的文章引爆連串事件。

原內政大臣布拉夫曼一週前在報章上撰文，質疑倫敦都會警察（Metropolitan Police）偏幫聲援巴勒斯坦人、反以色列的示威者，引發朝野強烈反彈。曾銳生認為，蘇納克別無選擇，只能將她撤職，而克萊弗利是唯一能替補內政大臣的人選，他的外交大臣職位又很難找人取而代之，只能徵召卡麥隆復出。

卡麥隆擔任首相期間，中國國家主席習近平於2015年訪問英國，卡麥隆尋求中國加大對英國投資，英中「黃金時代」之說從這裡開始。

但此後，英國經歷了特雷莎・梅（Theresa May）、強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）和現任蘇納克四位首相；英國因應中國頒布《香港國安法》而頒布「香港BNO簽證」計劃等措施，情報機關接連曝光或警告中國滲透英國政壇，又因國家安全考量限制中國通訊器材巨頭華為等企業投資英國，讓北京震怒。中國宣布制裁批評北京對新疆政策的英國議會議員，也讓倫敦相當不滿。

2022年10月，蘇納克接替執政僅45天的特拉斯成為首相。一個月後，蘇納克在其首次外交政策演說中稱，前十年英中兩國所謂的密切經濟關係是「天真的」，英國現在面對競爭對手，需要用「穩健的實用主義」（robust pragmatism）取代過往一廂情願的戰略。

卡麥隆的外交政策包袱

BBC外交事務記者詹姆斯・蘭代爾（James Landale）

Photo Credit: Reuters / BBC News 卡麥隆長期予人親中形象。

卡麥隆並非第一位當上外交大臣的前首相。

亞歷克・道格拉斯－休姆（Alec Douglas-Home）1964年離開唐寧街，但在1970年回到內閣，給愛德華・希斯（Edward Heath）擔任外相；阿瑟・貝爾福（Arthur Balfour）1905年辭任首相，但大衛・勞埃德・喬治（David Lloyd George）1916年讓他當外相。

如今的卡麥隆勳爵也非從上議院當上外相的第一人——瑪格麗特・柴契爾（Margaret Thatcher）便讓卡靈頓勳爵（Lord Carrington）成為他的第一位外交大臣。

因此，卡麥隆勳爵出任此職，有歷史與憲法先例可援。但同時他也帶著來自其唐寧街10號日子的外交政策包袱歸來。

他是發起公投導致英國脫離歐盟的人；是推動英中「黃金年代」更緊密關係的那個人，如今這個政策已遭摒棄；他是支持對利比亞採取軍事行動的那個人，格達費（Muammar Gaddafi）被推翻了，卻留下了一個幾近崩潰的國家；他是在敘利亞使用化學武器之後，在下議院動議表決轟炸該國部隊，而表決以失敗告終的那個人，而許多人相信這個政治錯誤給俄羅斯在中東扮演更重要角色打開了大門。