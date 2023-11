傳哈瑪斯同意釋放50人質換停火3天；以色列攻擊加薩最大醫院稱藏哈瑪斯指揮所，西法醫院背景一次看

釋放50人質換停火3天?傳哈瑪斯同意協議概要

(中央社)曾聽取簡報的官員告訴《路透社》,卡達調解人員今天(當地時間15日)尋求讓巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團(Hamas)與以色列談判達成協議,內容包括釋放被扣押在加薩走廊的約50名平民人質,以換取停火3天。

這名官員表示,討論中的這項協議已經跟美國協調過,內容還包括以色列釋放監獄中的一些巴勒斯坦婦女和兒童、增加獲准進入加薩走廊(Gaza Strip)的人道援助量。

這將是自從哈瑪斯集團突破邊界突襲以色列部分地區、將人質挾持到加薩以來,最大規模釋放人質行動。

這名官員表示,這項協議概要已獲哈瑪斯接受,但因以方尚未同意而仍就細節進行磋商。目前還不清楚依據這項討論中的協議,以方將釋放多少名巴勒斯坦婦女和兒童。

卡達主導的這項談判近數週來出現重大變化,但是有關目前針對釋放50名平民人質以換取停火3天,以及哈瑪斯已經同意協議概要的部分,過去沒有見諸報導。

卡達外交政策目標遠大,跟哈瑪斯和以色列都有直接管道,之前就曾經幫助調解雙方停火。

這樣的協議有賴哈瑪斯提供仍然存活的平民人質完整名單。

這名官員還說,更全面釋放所有人質不在目前談判議程內。

以色列官員沒立即就此回應。他們之前曾拒絕針對人質談判議題詳細說明,以避免破壞外交行動,或助長他們所說的巴勒斯坦武裝分子「心理戰」相關報導。

哈瑪斯挾持婦孺,以色列證實有人質在加薩生產

以色列總理的妻子薩拉・納坦雅胡(Sara Netanyahu)在今天公布的信函中表示,一名被哈瑪斯綁架的女人質已在加薩走廊生產。

《法新社》報導,根據以色列官員,巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯10月7日突襲以色列南部,將大約240人綁架到加薩走廊,並且殺害1200人,死者大多為平民。

以色列總理辦公室今天公布了薩拉・納坦雅胡寫給美國第一夫人吉兒・拜登(Jill Biden)的信函。信中寫道:「其中一名被綁架的婦女懷孕了。她在被哈瑪斯挾持期間生下了她的寶寶。」

她還寫道:「妳我只能想像,當這位年輕母親和她的新生兒被這些殺人犯挾持時,她的心裡必定會想些什麼呢。」

薩拉・納坦雅胡在信中提及:「我們必須呼籲立即釋放他們和所有被挾持的人...一個多月前開始的噩夢必須結束。」

她也提到,哈瑪斯挾持人質中有一名10個月大的寶寶。她寫說:「他甚至在學會走路或說話之前,就已遭到綁架。」

燃料供應卡車駛入加薩,以哈開戰以來首輛

埃及媒體《開羅新聞》(Al Qahera News)報導,一輛載運燃料的卡車今天從埃及穿越拉法邊界關卡(Rafah Border Crossing)駛入加薩。這是以色列和哈瑪斯10月7日開戰以來,首次有燃料供應卡車進入加薩。

《法新社》報導,一名埃及消息人士表示,這批燃料將送到聯合國機構,以加快提供救濟的速度,因為巴勒斯坦的卡車已因缺乏燃料而停擺。

在埃及邊界的目擊者表示,還有兩輛卡車等待通過拉法邊界關卡。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)表示,他們無法證實媒體報導載運燃料卡車駛入加薩的消息。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署通訊主任圖瑪(Juliette Touma)告訴《法新社》:「10月7日以來就沒有燃料運抵加薩。」她表示:「若有任何變化,UNRWA將會提供最新消息。」

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」(Coordination of Government Activities in the Territories, COGAT)稍早表示:「依美方要求,聯合國運輸人道救援物資通過拉法關卡的卡車,將在拉法關卡加油。」

聯合國13日警告,除非在48小時內替運輸救援物資的卡車加油,否則聯合國的救濟工作將停擺。以色列不斷轟炸,造成加薩數十萬巴勒斯坦人流離失所亟需濟助。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署總監拉扎里尼(Philippe Lazzarini)說:「令人難以置信,人道機構必須乞求燃料和依賴維生系統來運作。」

「自從開戰以來,燃料即被當成戰爭武器,這點必須即刻停止。」

根據伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩衛生部,以色列對加薩發動的陸空攻擊已造成1萬1320名巴勒斯坦人死亡,當中大多是平民,包括數千名孩童。

根據以方說法,哈瑪斯10月7日突襲以色列奪走1200條人命,當中大多是平民,還有240多人遭挾持。以色列對哈瑪斯展開報復性攻擊,圍困加薩,並封鎖所有燃料供應。

以色列攻擊加薩最大醫院稱藏哈瑪斯指揮所,西法醫院背景一次看

以色列軍方14日表示正對加薩最大的醫院西法醫院(Al-Shifa Hospital)採取行動,因為哈瑪斯利用醫院隧道藏匿指揮所和人質,不過哈瑪斯與院方均予以否認,以下是《路透社》的背景整理。

西法是什麼意思?

西法醫院是由一群建築和庭院組成的龐大複合體,距離加薩市(Gaza City)的小漁港只有幾百公尺,夾在海灘難民營(Beach refugee camp)和該市的黎瑪(Rimal)街區之間。Shifa阿拉伯語是「治癒」的意思,為中東醫院的常用名稱。

西法醫院有多少嬰兒?

根據當地醫務人員表示,西法醫院截至14日正照顧36名嬰兒。儘管以色列努力提供用於疏散的保溫箱,但沒有明確機制可以用來轉移嬰兒。