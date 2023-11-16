傳哈瑪斯同意釋放50人質換停火3天；以色列攻擊加薩最大醫院稱藏哈瑪斯指揮所，西法醫院背景一次看
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卡達主導的這項談判近數週來出現重大變化，但是有關目前針對釋放50名平民人質以換取停火3天，以及哈瑪斯已經同意協議概要的部分，過去沒有見諸報導。卡達外交政策目標遠大，跟哈瑪斯和以色列都有直接管道，之前就曾經幫助調解雙方停火。
釋放50人質換停火3天？傳哈瑪斯同意協議概要
（中央社）曾聽取簡報的官員告訴《路透社》，卡達調解人員今天（當地時間15日）尋求讓巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）與以色列談判達成協議，內容包括釋放被扣押在加薩走廊的約50名平民人質，以換取停火3天。
這名官員表示，討論中的這項協議已經跟美國協調過，內容還包括以色列釋放監獄中的一些巴勒斯坦婦女和兒童、增加獲准進入加薩走廊（Gaza Strip）的人道援助量。
這將是自從哈瑪斯集團突破邊界突襲以色列部分地區、將人質挾持到加薩以來，最大規模釋放人質行動。
這名官員表示，這項協議概要已獲哈瑪斯接受，但因以方尚未同意而仍就細節進行磋商。目前還不清楚依據這項討論中的協議，以方將釋放多少名巴勒斯坦婦女和兒童。
卡達主導的這項談判近數週來出現重大變化，但是有關目前針對釋放50名平民人質以換取停火3天，以及哈瑪斯已經同意協議概要的部分，過去沒有見諸報導。
卡達外交政策目標遠大，跟哈瑪斯和以色列都有直接管道，之前就曾經幫助調解雙方停火。
這樣的協議有賴哈瑪斯提供仍然存活的平民人質完整名單。
這名官員還說，更全面釋放所有人質不在目前談判議程內。
以色列官員沒立即就此回應。他們之前曾拒絕針對人質談判議題詳細說明，以避免破壞外交行動，或助長他們所說的巴勒斯坦武裝分子「心理戰」相關報導。
哈瑪斯挾持婦孺，以色列證實有人質在加薩生產
以色列總理的妻子薩拉・納坦雅胡（Sara Netanyahu）在今天公布的信函中表示，一名被哈瑪斯綁架的女人質已在加薩走廊生產。
《法新社》報導，根據以色列官員，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯10月7日突襲以色列南部，將大約240人綁架到加薩走廊，並且殺害1200人，死者大多為平民。
以色列總理辦公室今天公布了薩拉・納坦雅胡寫給美國第一夫人吉兒・拜登（Jill Biden）的信函。信中寫道：「其中一名被綁架的婦女懷孕了。她在被哈瑪斯挾持期間生下了她的寶寶。」
她還寫道：「妳我只能想像，當這位年輕母親和她的新生兒被這些殺人犯挾持時，她的心裡必定會想些什麼呢。」
薩拉・納坦雅胡在信中提及：「我們必須呼籲立即釋放他們和所有被挾持的人...一個多月前開始的噩夢必須結束。」
她也提到，哈瑪斯挾持人質中有一名10個月大的寶寶。她寫說：「他甚至在學會走路或說話之前，就已遭到綁架。」
燃料供應卡車駛入加薩，以哈開戰以來首輛
埃及媒體《開羅新聞》（Al Qahera News）報導，一輛載運燃料的卡車今天從埃及穿越拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）駛入加薩。這是以色列和哈瑪斯10月7日開戰以來，首次有燃料供應卡車進入加薩。
《法新社》報導，一名埃及消息人士表示，這批燃料將送到聯合國機構，以加快提供救濟的速度，因為巴勒斯坦的卡車已因缺乏燃料而停擺。
在埃及邊界的目擊者表示，還有兩輛卡車等待通過拉法邊界關卡。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，他們無法證實媒體報導載運燃料卡車駛入加薩的消息。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署通訊主任圖瑪（Juliette Touma）告訴《法新社》：「10月7日以來就沒有燃料運抵加薩。」她表示：「若有任何變化，UNRWA將會提供最新消息。」
以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories, COGAT）稍早表示：「依美方要求，聯合國運輸人道救援物資通過拉法關卡的卡車，將在拉法關卡加油。」
聯合國13日警告，除非在48小時內替運輸救援物資的卡車加油，否則聯合國的救濟工作將停擺。以色列不斷轟炸，造成加薩數十萬巴勒斯坦人流離失所亟需濟助。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「令人難以置信，人道機構必須乞求燃料和依賴維生系統來運作。」
「自從開戰以來，燃料即被當成戰爭武器，這點必須即刻停止。」
根據伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列對加薩發動的陸空攻擊已造成1萬1320名巴勒斯坦人死亡，當中大多是平民，包括數千名孩童。
根據以方說法，哈瑪斯10月7日突襲以色列奪走1200條人命，當中大多是平民，還有240多人遭挾持。以色列對哈瑪斯展開報復性攻擊，圍困加薩，並封鎖所有燃料供應。
以色列攻擊加薩最大醫院稱藏哈瑪斯指揮所，西法醫院背景一次看
以色列軍方14日表示正對加薩最大的醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）採取行動，因為哈瑪斯利用醫院隧道藏匿指揮所和人質，不過哈瑪斯與院方均予以否認，以下是《路透社》的背景整理。
- 西法是什麼意思？
西法醫院是由一群建築和庭院組成的龐大複合體，距離加薩市（Gaza City）的小漁港只有幾百公尺，夾在海灘難民營（Beach refugee camp）和該市的黎瑪（Rimal）街區之間。Shifa阿拉伯語是「治癒」的意思，為中東醫院的常用名稱。
- 西法醫院有多少嬰兒？
根據當地醫務人員表示，西法醫院截至14日正照顧36名嬰兒。儘管以色列努力提供用於疏散的保溫箱，但沒有明確機制可以用來轉移嬰兒。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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