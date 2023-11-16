傳哈瑪斯同意釋放50人質換停火3天；以色列攻擊加薩最大醫院稱藏哈瑪斯指揮所，西法醫院背景一次看

釋放50人質換停火3天？傳哈瑪斯同意協議概要

（中央社）曾聽取簡報的官員告訴《路透社》，卡達調解人員今天（當地時間15日）尋求讓巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）與以色列談判達成協議，內容包括釋放被扣押在加薩走廊的約50名平民人質，以換取停火3天。

這名官員表示，討論中的這項協議已經跟美國協調過，內容還包括以色列釋放監獄中的一些巴勒斯坦婦女和兒童、增加獲准進入加薩走廊（Gaza Strip）的人道援助量。

這將是自從哈瑪斯集團突破邊界突襲以色列部分地區、將人質挾持到加薩以來，最大規模釋放人質行動。

這名官員表示，這項協議概要已獲哈瑪斯接受，但因以方尚未同意而仍就細節進行磋商。目前還不清楚依據這項討論中的協議，以方將釋放多少名巴勒斯坦婦女和兒童。

卡達主導的這項談判近數週來出現重大變化，但是有關目前針對釋放50名平民人質以換取停火3天，以及哈瑪斯已經同意協議概要的部分，過去沒有見諸報導。

卡達外交政策目標遠大，跟哈瑪斯和以色列都有直接管道，之前就曾經幫助調解雙方停火。

這樣的協議有賴哈瑪斯提供仍然存活的平民人質完整名單。

這名官員還說，更全面釋放所有人質不在目前談判議程內。

以色列官員沒立即就此回應。他們之前曾拒絕針對人質談判議題詳細說明，以避免破壞外交行動，或助長他們所說的巴勒斯坦武裝分子「心理戰」相關報導。

哈瑪斯挾持婦孺，以色列證實有人質在加薩生產

以色列總理的妻子薩拉・納坦雅胡（Sara Netanyahu）在今天公布的信函中表示，一名被哈瑪斯綁架的女人質已在加薩走廊生產。

《法新社》報導，根據以色列官員，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯10月7日突襲以色列南部，將大約240人綁架到加薩走廊，並且殺害1200人，死者大多為平民。

以色列總理辦公室今天公布了薩拉・納坦雅胡寫給美國第一夫人吉兒・拜登（Jill Biden）的信函。信中寫道：「其中一名被綁架的婦女懷孕了。她在被哈瑪斯挾持期間生下了她的寶寶。」

她還寫道：「妳我只能想像，當這位年輕母親和她的新生兒被這些殺人犯挾持時，她的心裡必定會想些什麼呢。」

薩拉・納坦雅胡在信中提及：「我們必須呼籲立即釋放他們和所有被挾持的人...一個多月前開始的噩夢必須結束。」

她也提到，哈瑪斯挾持人質中有一名10個月大的寶寶。她寫說：「他甚至在學會走路或說話之前，就已遭到綁架。」

燃料供應卡車駛入加薩，以哈開戰以來首輛

埃及媒體《開羅新聞》（Al Qahera News）報導，一輛載運燃料的卡車今天從埃及穿越拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）駛入加薩。這是以色列和哈瑪斯10月7日開戰以來，首次有燃料供應卡車進入加薩。

《法新社》報導，一名埃及消息人士表示，這批燃料將送到聯合國機構，以加快提供救濟的速度，因為巴勒斯坦的卡車已因缺乏燃料而停擺。

在埃及邊界的目擊者表示，還有兩輛卡車等待通過拉法邊界關卡。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，他們無法證實媒體報導載運燃料卡車駛入加薩的消息。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署通訊主任圖瑪（Juliette Touma）告訴《法新社》：「10月7日以來就沒有燃料運抵加薩。」她表示：「若有任何變化，UNRWA將會提供最新消息。」

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories, COGAT）稍早表示：「依美方要求，聯合國運輸人道救援物資通過拉法關卡的卡車，將在拉法關卡加油。」

聯合國13日警告，除非在48小時內替運輸救援物資的卡車加油，否則聯合國的救濟工作將停擺。以色列不斷轟炸，造成加薩數十萬巴勒斯坦人流離失所亟需濟助。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「令人難以置信，人道機構必須乞求燃料和依賴維生系統來運作。」

「自從開戰以來，燃料即被當成戰爭武器，這點必須即刻停止。」

根據伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列對加薩發動的陸空攻擊已造成1萬1320名巴勒斯坦人死亡，當中大多是平民，包括數千名孩童。

根據以方說法，哈瑪斯10月7日突襲以色列奪走1200條人命，當中大多是平民，還有240多人遭挾持。以色列對哈瑪斯展開報復性攻擊，圍困加薩，並封鎖所有燃料供應。

以色列攻擊加薩最大醫院稱藏哈瑪斯指揮所，西法醫院背景一次看

以色列軍方14日表示正對加薩最大的醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）採取行動，因為哈瑪斯利用醫院隧道藏匿指揮所和人質，不過哈瑪斯與院方均予以否認，以下是《路透社》的背景整理。

西法是什麼意思？

西法醫院是由一群建築和庭院組成的龐大複合體，距離加薩市（Gaza City）的小漁港只有幾百公尺，夾在海灘難民營（Beach refugee camp）和該市的黎瑪（Rimal）街區之間。Shifa阿拉伯語是「治癒」的意思，為中東醫院的常用名稱。

西法醫院有多少嬰兒？

根據當地醫務人員表示，西法醫院截至14日正照顧36名嬰兒。儘管以色列努力提供用於疏散的保溫箱，但沒有明確機制可以用來轉移嬰兒。