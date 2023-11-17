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TNL+ 2023/11/17,
性別

限制女性空服員只能穿著裙裝是「性別歧視」嗎？我詢問了五位國籍航空空服員的看法

限制女性空服員只能穿著裙裝是「性別歧視」嗎？我詢問了五位國籍航空空服員的看法
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

假設女性空服員從小就有個空姐夢，她們想像中未來的自己，大概率也是穿著裙裝的吧？對他們而言航空公司的服裝要求是性別歧視嗎？由於此好奇，我詢問了五位國籍空服員的看法。

女性空服員制服背後的性別框架

國籍航空如華航、長榮跟星宇，長年都限制女性空服員只能穿著裙裝，引起不少空服員反彈抗議，日前有立委提案，要凍結民航局預算，除非航空公司提供多元設計，讓空服員決定後才會解凍。

桃園市空服員職業工會在今年五月表示，針對女性空服員的服裝儀容規定，包括在機艙外穿有跟的鞋，要求女性化妝都是強烈「物化女性」和「不尊重多元性別認同、性別氣質表現」的行為。

時有耳聞航空公司性別意識的問題，但在我印象中的女性空服員也是穿著裙裝（只有少數著褲裝），看到此報導時無法完全理解穿著裙裝對於女性空服員所造成的性別歧視，也想了解為什麼既定印象的空姐就是穿著套裝的？

空服員在20世紀30年代隨著航空業的興起而出現。早期的空服員多為女性，航空公司有意塑造空服員以女性化形象示人，以營造優雅、親切、貼心的服務印象，當時社會對女性地位和角色觀念也大多限制於傳統的性別偏見中，因此許多人對於空服員的形象還停留在上個世紀。

記得小時候在聚集眾多旅行社的中山區大樓外，看到國內外各家航空公司的空服員人形看板都是穿著裙裝的女性空服員，不禁好奇在性別意識還不夠完整的過去，她們會想到穿著裙裝是可以改變的事嗎？

隨著時代發展，女性地位提高，航空公司對空服員的要求也更加注重專業和服務技能，空服員也不只是一種特定的形象。直到21世紀，隨著航空業的快速增長，空服員職業不再侷限於女性，裙裝開始被認為是一種性別歧視，許多航空公司因不實用而逐漸增加褲裝的選擇。

近年搭乘法航、荷蘭皇家航空公司時能看到穿著褲裝的女性空服員，甚至在傳統職場上對於女性要求嚴苛的日本都給予空服員比國籍航空公司更多自主權，日本航空及全日航皆允許女性空服員選擇穿著長褲。甚至維珍航空公司同意無論男女都可以根據實際需要選擇穿著裙裝或褲裝。

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