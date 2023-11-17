限制女性空服員只能穿著裙裝是「性別歧視」嗎？我詢問了五位國籍航空空服員的看法
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假設女性空服員從小就有個空姐夢，她們想像中未來的自己，大概率也是穿著裙裝的吧？對他們而言航空公司的服裝要求是性別歧視嗎？由於此好奇，我詢問了五位國籍空服員的看法。
女性空服員制服背後的性別框架
國籍航空如華航、長榮跟星宇，長年都限制女性空服員只能穿著裙裝，引起不少空服員反彈抗議，日前有立委提案，要凍結民航局預算，除非航空公司提供多元設計，讓空服員決定後才會解凍。
桃園市空服員職業工會在今年五月表示，針對女性空服員的服裝儀容規定，包括在機艙外穿有跟的鞋，要求女性化妝都是強烈「物化女性」和「不尊重多元性別認同、性別氣質表現」的行為。
時有耳聞航空公司性別意識的問題，但在我印象中的女性空服員也是穿著裙裝（只有少數著褲裝），看到此報導時無法完全理解穿著裙裝對於女性空服員所造成的性別歧視，也想了解為什麼既定印象的空姐就是穿著套裝的？
空服員在20世紀30年代隨著航空業的興起而出現。早期的空服員多為女性，航空公司有意塑造空服員以女性化形象示人，以營造優雅、親切、貼心的服務印象，當時社會對女性地位和角色觀念也大多限制於傳統的性別偏見中，因此許多人對於空服員的形象還停留在上個世紀。
記得小時候在聚集眾多旅行社的中山區大樓外，看到國內外各家航空公司的空服員人形看板都是穿著裙裝的女性空服員，不禁好奇在性別意識還不夠完整的過去，她們會想到穿著裙裝是可以改變的事嗎？
隨著時代發展，女性地位提高，航空公司對空服員的要求也更加注重專業和服務技能，空服員也不只是一種特定的形象。直到21世紀，隨著航空業的快速增長，空服員職業不再侷限於女性，裙裝開始被認為是一種性別歧視，許多航空公司因不實用而逐漸增加褲裝的選擇。
近年搭乘法航、荷蘭皇家航空公司時能看到穿著褲裝的女性空服員，甚至在傳統職場上對於女性要求嚴苛的日本都給予空服員比國籍航空公司更多自主權，日本航空及全日航皆允許女性空服員選擇穿著長褲。甚至維珍航空公司同意無論男女都可以根據實際需要選擇穿著裙裝或褲裝。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！