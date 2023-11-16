「拜習會」意見存分歧，習近平提中美關係「五根支柱」，要求美方停止武裝台灣
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美中在一系列關鍵議題上存在分歧，雙方會談預料將涉及中東衝突、俄烏戰爭、人工智慧，以及台灣議題，努力化解近一年來不斷升溫的緊張局勢。拜登預計於下午4時15分召開記者會，對外說明會談結果。
華郵：習近平需拜習會助鞏固領導地位
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平將進行會談。《華盛頓郵報》認為，將中國共產黨改制成自己無限期統治的習近平越來越被外界用放大鏡檢視，面臨國內經濟低迷、內部壓力日增的他，此刻需要這場峰會來鞏固領導地位。
諸多大事仰仗拜登和習近平在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行的會談，兩位領導人在長達數月緊張和期待之後終將聚首。
《華盛頓郵報》報導指出，美中雙方曾為台灣未來和飛越北美大陸的間諜氣球而怒嗆，北京對美國的全球「霸權遺毒」予以譴責，並以截然不同類型國際秩序的擁護者自詡。拜登政府則跟它的右翼前朝很像，都把崛起的中國當成美國在21世紀世界舞台上的主要挑戰，早就從國內和國際層面上在致力因應。
拜登和習近平某種程度上都希望峰會中有好事發生。拜登捲入支持烏克蘭和以色列這兩場既血腥又兩極分化的戰爭之中，可能將本週視為對中國降低緊張、穩定驟降關係的合適時機。與此同時，中國經濟低迷、資本外逃，北京堅持嚴苛防疫封控造成的嚴重損害程度仍待評估，習近平狀況大概更糟。
拜登接下來可能得面臨複雜競選活動，但是將中國一黨專政改制成圍繞自身無限期統治的習近平越來越被外界用放大鏡檢視，也需要這場峰會來鞏固領導地位。
專研美中關係的克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學家裴敏欣（Minxin Pei）認為，不可否認地，習近平牢牢掌握權柄，但是內部壓力日增恐將這個崛起中的大國帶上一條更危險道途。
裴敏欣說：「這像慢性病，而不是心臟病發作。如果繼續每下愈況將陷入惡性循環，習領導會開始面臨更多質疑，他的權威會進一步遭到侵蝕，這意味他的政策影響力將會變小，導致他的地位變得更不穩固。」
外界對拜習會成果期待不高可以理解，但是考量當前美中關係糟糕的程度，能夠重啟重大溝通管道、對未來繼續對話達成共識，那麼大概就算成功了。
兩位領導人可能商討加薩（Gaza）和烏克蘭的戰爭行為，只是應該會各說各話。他們也可能會談到氣候變遷和人工智慧（AI）科技快迅發展造成的集體問題，這些部分兩人會有更多共同點。
鼓吹兩國擁有更平靜關係人士則期盼加大力道減少兩個核武強權緊張關係。
華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸項目主任金萊爾（Lyle Goldstein）觀察指出：「讓雙邊關係出現真誠而且持久改善、將兩國關係導向遠離軍事競爭，這不但得靠在多邊峰會場邊進行一場短暫會晤，更要靠受到高層持續關注、至少進行兩個整天的年度峰會。」
白宮：拜登將重申助台自我防衛，是否見張忠謀仍未知
（中央社）美國總統拜登15日稍晚將與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。白宮表示，拜登將重申美國一中政策不變，並明確表示將持續為台灣提供自我防衛能力。至於是否會與台灣領袖代表張忠謀會晤，目前仍不清楚。
拜登與習近平將於美西時間15日上午舉行雙邊會談，這是兩人繼去年11月印尼後，再次面對面會晤。拜登預計會後召開記者會，說明兩人會談內容。
美方資深官員日前表示，拜登將利用機會向習近平表達不要干預台灣大選的關切。外界高度關注拜登將如何向習近平表達美國的台灣立場。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）15日表示，完全可以期待拜登明確表達美國的一個中國政策不變，不支持台灣獨立，不希望見到台灣局勢演變成任何形式的衝突，絕對不願見到軍事衝突，不希望見到片面改變現狀，更不願見到武力改變現狀。
柯比指出，也能期待拜登向習近平明確表達，美國將持續依循《台灣關係法》與其他相關原則與文件，繼續向台灣提供自我防衛能力。
至於拜登是否會與張忠謀會晤，柯比表示，目前沒有這方面訊息能提供。拜登與習近平的會晤是15日的重要大事，未來數天，拜登在舊金山將會有機會與其他領袖進行雙邊會談，但是否會與台灣代表會晤，他不清楚。
拜登灣區迎接習近平，雙方會談擬緩解緊張關係
（中央社）美國總統拜登15日在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平會晤。拜登與習近平11時過後一同現身，兩人握手後進場，隨後將進行閉門會談，預料將觸及一系列全球及雙邊重要議題，包括台灣。
美國總統拜登與習近平昨天抵達舊金山出席亞太經濟合作會議，在APEC領袖峰會舉行前，美中兩國元首15日進行雙邊會談。
會談地點刻意避開舊金山市中心的APEC會場，並保持高度機密，於具歷史意義的費羅麗莊園（Filoli）舉行，媒體被限制入場，白宮透過YouTube頻道直播。
拜登車隊約10時50分進入費羅麗莊園，習近平隨後抵達。兩人於11時過後現身，向鏡頭揮手致意後握手，隨即進入會場，現場有媒體詢問拜登，「要傳達什麼訊息給習近平」，拜登並未回應。
兩人隨後將舉行閉門會談，時間將比去年在印尼峇里島20國集團（G20）峰會期間的會談時間更長，這是拜登上任後兩人第2次會面，受到國際媒體關注。
美方隨行人員還包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）等官員。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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