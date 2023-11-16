「拜習會」意見存分歧，習近平提中美關係「五根支柱」，要求美方停止武裝台灣

華郵：習近平需拜習會助鞏固領導地位

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平將進行會談。《華盛頓郵報》認為，將中國共產黨改制成自己無限期統治的習近平越來越被外界用放大鏡檢視，面臨國內經濟低迷、內部壓力日增的他，此刻需要這場峰會來鞏固領導地位。

諸多大事仰仗拜登和習近平在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行的會談，兩位領導人在長達數月緊張和期待之後終將聚首。

《華盛頓郵報》報導指出，美中雙方曾為台灣未來和飛越北美大陸的間諜氣球而怒嗆，北京對美國的全球「霸權遺毒」予以譴責，並以截然不同類型國際秩序的擁護者自詡。拜登政府則跟它的右翼前朝很像，都把崛起的中國當成美國在21世紀世界舞台上的主要挑戰，早就從國內和國際層面上在致力因應。

拜登和習近平某種程度上都希望峰會中有好事發生。拜登捲入支持烏克蘭和以色列這兩場既血腥又兩極分化的戰爭之中，可能將本週視為對中國降低緊張、穩定驟降關係的合適時機。與此同時，中國經濟低迷、資本外逃，北京堅持嚴苛防疫封控造成的嚴重損害程度仍待評估，習近平狀況大概更糟。

拜登接下來可能得面臨複雜競選活動，但是將中國一黨專政改制成圍繞自身無限期統治的習近平越來越被外界用放大鏡檢視，也需要這場峰會來鞏固領導地位。

專研美中關係的克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學家裴敏欣（Minxin Pei）認為，不可否認地，習近平牢牢掌握權柄，但是內部壓力日增恐將這個崛起中的大國帶上一條更危險道途。

裴敏欣說：「這像慢性病，而不是心臟病發作。如果繼續每下愈況將陷入惡性循環，習領導會開始面臨更多質疑，他的權威會進一步遭到侵蝕，這意味他的政策影響力將會變小，導致他的地位變得更不穩固。」

外界對拜習會成果期待不高可以理解，但是考量當前美中關係糟糕的程度，能夠重啟重大溝通管道、對未來繼續對話達成共識，那麼大概就算成功了。

兩位領導人可能商討加薩（Gaza）和烏克蘭的戰爭行為，只是應該會各說各話。他們也可能會談到氣候變遷和人工智慧（AI）科技快迅發展造成的集體問題，這些部分兩人會有更多共同點。

鼓吹兩國擁有更平靜關係人士則期盼加大力道減少兩個核武強權緊張關係。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸項目主任金萊爾（Lyle Goldstein）觀察指出：「讓雙邊關係出現真誠而且持久改善、將兩國關係導向遠離軍事競爭，這不但得靠在多邊峰會場邊進行一場短暫會晤，更要靠受到高層持續關注、至少進行兩個整天的年度峰會。」

白宮：拜登將重申助台自我防衛，是否見張忠謀仍未知

（中央社）美國總統拜登15日稍晚將與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。白宮表示，拜登將重申美國一中政策不變，並明確表示將持續為台灣提供自我防衛能力。至於是否會與台灣領袖代表張忠謀會晤，目前仍不清楚。

拜登與習近平將於美西時間15日上午舉行雙邊會談，這是兩人繼去年11月印尼後，再次面對面會晤。拜登預計會後召開記者會，說明兩人會談內容。

美方資深官員日前表示，拜登將利用機會向習近平表達不要干預台灣大選的關切。外界高度關注拜登將如何向習近平表達美國的台灣立場。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）15日表示，完全可以期待拜登明確表達美國的一個中國政策不變，不支持台灣獨立，不希望見到台灣局勢演變成任何形式的衝突，絕對不願見到軍事衝突，不希望見到片面改變現狀，更不願見到武力改變現狀。

柯比指出，也能期待拜登向習近平明確表達，美國將持續依循《台灣關係法》與其他相關原則與文件，繼續向台灣提供自我防衛能力。

至於拜登是否會與張忠謀會晤，柯比表示，目前沒有這方面訊息能提供。拜登與習近平的會晤是15日的重要大事，未來數天，拜登在舊金山將會有機會與其他領袖進行雙邊會談，但是否會與台灣代表會晤，他不清楚。

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拜登灣區迎接習近平，雙方會談擬緩解緊張關係

（中央社）美國總統拜登15日在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平會晤。拜登與習近平11時過後一同現身，兩人握手後進場，隨後將進行閉門會談，預料將觸及一系列全球及雙邊重要議題，包括台灣。

美國總統拜登與習近平昨天抵達舊金山出席亞太經濟合作會議，在APEC領袖峰會舉行前，美中兩國元首15日進行雙邊會談。

會談地點刻意避開舊金山市中心的APEC會場，並保持高度機密，於具歷史意義的費羅麗莊園（Filoli）舉行，媒體被限制入場，白宮透過YouTube頻道直播。

拜登車隊約10時50分進入費羅麗莊園，習近平隨後抵達。兩人於11時過後現身，向鏡頭揮手致意後握手，隨即進入會場，現場有媒體詢問拜登，「要傳達什麼訊息給習近平」，拜登並未回應。

兩人隨後將舉行閉門會談，時間將比去年在印尼峇里島20國集團（G20）峰會期間的會談時間更長，這是拜登上任後兩人第2次會面，受到國際媒體關注。

美方隨行人員還包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）等官員。