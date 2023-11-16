以巴衝突成人道危機，美國民調轉為支持停火；貝里斯宣布與以色列斷交；哈瑪斯突襲讓「抵抗軸心」聯盟受考驗

民調：美國民眾對以色列支持降，多數支持停火

（中央社）路透社／易普索最新民調顯示，美國民眾對以色列對抗巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的支持度正在削弱，以巴衝突已演變成人道危機，大多數美國人認為以色列應該下令停火。

根據路透社／易普索（Reuters / Ipsos）最新民調，在被問到美國在這場戰事中應該扮演的角色時，約32％受訪者說應該支持以色列，低於10月12至13日民調中的41％。

新民調中認為美國應該扮演中立調停者角色的受訪者則從上月的27％，攀升至39％。

4％受訪者表示，美國應該支持巴勒斯坦；15％則認為美國根本不應該捲入。這兩項數據和上月民調結果相似。

以色列長久以來仰賴美國一年數十億美元的軍事援助與國際外交支持，美國人的支持度削弱對以色列來說恐怕是令人憂心的跡象。以色列不但面臨加薩（Gaza）的哈瑪斯，還要面對黎巴嫩境內的真主黨（Hezbollah），以及中東宿敵伊朗。

這份在以色列密集轟炸和地面入侵加薩後的最新民調顯示，美國人支持度滑降不分民主黨和共和黨，並且特別是在年長受訪者之間。根據以方，哈瑪斯10月7日突襲以色列造成1200人死亡，以及約240人遭挾持。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列展開報復性攻擊，對加薩發動陸空攻擊以來，已造成超過1萬1000名巴勒斯坦人死亡，當中4成是孩童。

約68％受訪者說，他們同意「以色列應該下令停火和設法協商」。

約75％民主黨受訪者和50％共和黨受訪者支持停火的構想。這點和美國總統拜登（Joe Biden）拒絕巴勒斯坦在內的阿拉伯領袖要求施壓以色列停火的呼聲相左。

拜登政府呼籲以色列盡可能避免平民傷亡，以色列則稱他們正這麼做。

目前為止，以色列拒絕任何停火的會談，他們堅稱哈瑪斯只會利用時間重整部隊，強化他們的陣地。

僅31％受訪者稱支持運交以色列武器，43％受訪者則表示反對，其餘受訪者稱不確定。最強烈支持運交以色列武器的是共和黨人，近乎5成民主黨人反對。

相較之下，41％受訪者支持運交武器給烏克蘭，反對者則有32％，其餘受訪者不確定。支持運交武器給烏克蘭的人中，則以民主黨人較為支持。

美國國會溫和派民主黨人長期以來支持提供以色列軍事援助，但黨內部分進步派人士開始質疑是否應該好好檢視，並對於提供這些援助要求附加條件。

路透社／易普索這項全國性線上最新民調於11月13日和14日期間訪問了1006名美國成年人，抽樣誤差約4個百分點。

哈瑪斯突襲以色列，抵抗軸心聯盟受到考驗

根據3名高階官員，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）11月初在德黑蘭會見哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）時明確表示，哈瑪斯10月7日突襲以色列沒有事先警告伊朗，因此不會為哈瑪斯加入戰爭。

《路透社》報導，知悉會商情況、要求匿名的伊朗和哈瑪斯官員表示，哈米尼告訴哈尼雅，伊朗長期以來支持巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯，將繼續向該組織提供政治和道義上的支援，但不會直接干預。

一名哈瑪斯官員告訴《路透社》，哈瑪斯當中有不少人公開呼籲伊朗及黎巴嫩盟友真主黨（Hezbollah）全力加入對抗以色列的戰爭，哈米尼敦促哈尼雅壓制這些聲音。

哈瑪斯上個月發動毀滅性攻擊，造成1200名以色列人死亡，真主黨對此也感到驚訝。3位與真主黨關係密切的消息人士表示，在邊境附近村莊的真主黨戰鬥人員甚至沒有處於戒備狀態，就必須迅速被動員召集。

伊朗40年來為反抗以色列和美國在中東的勢力，而建立軍事聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance），該聯盟在這次危機中首次在多個戰線上同時動員起來。

真主黨與以色列發生近20年來最激烈衝突，伊朗支持的民兵攻擊駐伊拉克和敘利亞美軍，葉門叛軍青年運動（Houthis）向以色列發射飛彈和出動無人機。

這場衝突也考驗此一區域聯盟的極限。抵抗軸心成員包括敘利亞政府、真主黨、哈瑪斯以及從伊拉克到葉門的其他武裝組織，他們各有考量重點並且面臨不同的國內挑戰。

貝魯特智庫卡內基中東中心（Carnegie Middle East Center）的真主黨專家阿里（Mohanad Hage Ali）表示，哈瑪斯10月7日攻擊以色列，使其軸心夥伴在對抗擁有更勝一籌火力的對手時面臨艱難選擇。

他說：「當你用這樣的攻擊喚醒一頭大熊的時候，你的盟友很難與你站在同一陣線。」

貝里斯與以色列斷交，以巴衝突以來拉美第2國

中美洲國家貝里斯14日宣布，已中斷與以色列的外交關係。這是自以色列攻擊加薩地區以來，第2個與以色列斷交的拉丁美洲國家。

法新社報導，貝里斯政府以「不斷狂轟濫炸」為由，不再歡迎以色列大使克蘭茲－奈格爾（Einat Kranz-Neiger），並宣布撤回認證貝里斯駐特拉維夫榮譽領事的要求。

以色列表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」上月7日突襲以色列，造成約1200人喪命，其中多數是平民，另擄走約240名人質。以色列隨即對加薩地區展開報復攻擊，當地衛生部統計，已有1萬1320人死亡，其中多數是平民，包括數千名兒童。

貝里斯發聲明表示，自上月7日以來，「以色列持續違反國際法」。