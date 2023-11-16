借鏡俄烏戰爭，美國會建議五角大廈讓台灣軍隊赴美受訓
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根據《華爾街日報》報導，台灣的國防部長邱國正2月曾告訴記者，政府將派軍人赴美接受武器系統和軍事作戰訓練，但未披露人數。美國也會派少數軍人在台訓練台灣部隊；總統蔡英文於2021年證實美軍在台協訓。民進黨立委王定宇上週告訴《英國廣播公司》，台灣計劃派遣兩個營的地面部隊到美國。台灣一個營可多達600人，這顯示台灣部隊赴美訓練人數大幅增加。
（中央社）美國《國防新聞》網站報導，美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）建議五角大廈在美國本土訓練台灣部隊，以讓他們熟練台灣軍購的新武器平台。
《國防新聞》（Defense News）報導說，跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC）在今天公布年度報告中提出這項建議，不過台灣可能已有派遣數以百計軍人赴美訓練的計畫。
美中經濟暨安全檢討委員會主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）告訴記者，這項建議目的是確保台灣在接收這些武器時就已知道如何使用，「如此一來就不必在接收武器後還要再花6個月訓練，省去中間的空檔便可實際操作運用。」
白嘉玲說：「大家從烏克蘭（戰爭）學到的教訓在於，對軍隊來說，在實際接獲先進技術及在戰場上需要用到它之前就接受培訓非常重要，因為這中間會延宕很久。」
所謂的延宕是指台灣已同意向美國採購大量武器累計約190億美元，但迄今尚未收到，原因包括供應鏈問題、承包和採購延遲，以及外國軍事銷售制（FMS）程序冗長的技術和安全審查等種種因素影響。
美中經濟暨安全檢討委員會副主席黃之瀚（Alex Wong）接受《國防新聞》訪問時特別提到F-16戰鬥機，他說：「到目前為止，台灣軍隊正在某些武器平台上進行訓練。這並非無前例。不過，目前還沒有對尚未交付的武器系統進行再次訓練。其中一些對於特定部隊而言是新的（系統）。」
黃之瀚說，委員會的建議將「採用我們過去交付F-16系列戰機已有的範本」，並將其應用在新的武器系統上。
台灣估計以80億美元採購66架較新型F-16戰機，占整體軍售很大一部分。
根據《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，台灣的國防部長邱國正2月曾告訴記者，政府將派軍人赴美接受武器系統和軍事作戰訓練，但未披露人數。美國也會派少數軍人在台訓練台灣部隊；總統蔡英文於2021年證實美軍在台協訓。
身為立法院外交及國防委員會成員的民進黨立委王定宇上週告訴《英國廣播公司》（BBC），台灣計劃派遣兩個營的地面部隊到美國。台灣一個營可多達600人，這顯示台灣部隊赴美訓練人數大幅增加。
美國國防部發言人薩波（John Supple）告訴《國防新聞》：「我們不對具體行動、交流或訓練發表評論，但我要強調，我們對台灣的支持和與台灣的防務關係，仍然與中華人民共和國當前構成的威脅對齊。我們對台灣的承諾堅若磐石，並致力維護台海和區域和平穩定。」
新聞來源
延伸閱讀
- 《華爾街日報》：美軍駐台數增逾3倍加強訓練國軍，布林肯：台海衝突不是中國內政，將為全球經濟帶來災難性後果
- 台灣官兵現身美軍訓練活動照片，胸前有「中華民國陸軍」標章，國軍：台美軍事交流行之有年
- 蔡英文CNN專訪證實美軍在台協訓國軍，邱國正：雙方頻繁交流，但並無部隊進駐
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！