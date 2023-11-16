避免政府資金告罄關門，美國眾院通過權宜法案，將預算問題延至2024年1月

（中央社）美國聯邦眾議院14日批准了一項權宜法案，讓政府在新年度預算尚未通過時維持開放，大幅降低政府人員在感恩節陷入無薪狀態的威脅。此案仍需參議院同意，但預料將可順利過關。

《法新社》報導，由於美國國會最近一次會期都因內訌而幾乎癱瘓，民主黨領導的參議院與共和黨領導的眾議院，均無法在17日午夜前通過2024年聯邦各部門預算。

眾議院14日批准了一項法案，該法案基本上將預算問題延至2024年1月（即總統大選年）。但是由於臨時撥款法案激怒了共和黨內的保守派，雖是眾院多數的共和黨議員仍需要民主黨協助才能讓這項法案過關。

這項所謂的「階梯式持續決議案」現已移交參議院，預計進展應該相當順利。它可為議員提供寶貴的額外數週時間，就全年政府撥款問題進行更廣泛的辯論。

幾週以來，國會和白宮政略家持續擔心政府關門的風險，這代表世界最大經濟體將從18日凌晨停擺，多達150萬名公職人員感恩節假期前，將在無薪狀態下回家。

大多數聯邦設施，包括代表性的優勝美地（Yosemite）和黃石（Yellowstone）國家公園，還有佛州大沼澤（Everglades）國家公園都將關閉，空中飛航管制系統可能會受到限制，從而打亂民眾的感恩節旅行計畫。

眾議院批准的這項權宜法案，內容並不包括共和黨保守派推動的政策優先事項或大幅削減開支，但保守派的90多張選票，因為民主黨廣泛支持共和黨內的非保守派而無法發揮作用。

眾議院少數黨領袖、民主黨籍的傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在宣布支持此案時表示：「眾議院民主黨一再明確表示，任何持續決議案都必須在2023會計年度的支出標準上制訂，不得進行有害的開支削減，也不得加入極右翼政策的附加條款。」

傑福瑞斯說：「今天眾議院的持續決議案符合這一標準。」

國會的預算表決經常陷入僵局，一方利用政府關門的可能性尋求另一方讓步，但通常不會成功。

這個問題被視為對眾議院新任議長強生（Mike Johnson）領導力的首次重大考驗。此前，前總統川普（Donald Trump）的盟友對他們的領導階層與拜登達成延長撥款協議感到憤怒，並於10月成功推翻了前共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

儘管以哈衝突以及烏克蘭戰爭激起外界要求國會迅速採取行動的呼聲，但麥卡錫遭罷免的這場歷史性叛變，導致眾議院癱瘓3週，共和黨尋找替代人選的過程也很掙扎。

強生在為自己的計畫辯護時告訴記者：「我上任還不到3週。不可能一夜之間讓一艘航空母艦轉向。」強生的計畫將政府不同部門的資金告罄日期，分別延至明年1月與2月。

強生表示：「但這是我們進入下一階段非常重要的第一步，這樣我們就可以改變華盛頓的運作方式。」

民主黨曾希望提出自己的附加方案，包括對以色列、烏克蘭和台灣的援助，但現在看來每一項都將單獨處理；白宮要求提供610億美元援助烏克蘭，這在共和黨保守派反對下更是前途未卜。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航