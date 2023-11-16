澳洲公布「網路威脅報告」，示警中國駭客威脅，AUKUS機密成目標

（中央社）澳洲通訊局公布網路威脅報告指出，由中國政府資助的駭客組織，恐入侵各地政府及關鍵基礎設施，並警告「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議機密，可能會成為駭客目標。

澳洲通訊局（Australian Signals Directorate，ASD）為澳洲主要情報機構，其功能是攔截來自國外的電子訊號，15日通訊局發布2022-2023網路威脅報告。

報告顯示，澳洲遭受網路攻擊次數與規模都在增加，在2022-23財政年度間，澳洲各地個人與企業向執法部門提交近9萬4000份網路犯罪報告，每6分鐘就有一起，較上一財政年度增加23％，平均攻擊成本則增加14％。

報告指出，澳洲關鍵基礎設施經常遭受針對性的惡意網路攻擊，在2022-23財政年度間，就有143起關鍵基礎設施遭攻擊事件，較2021-22財政年度所記錄的95起有所增加。這些事件大多是低階的惡意攻擊。

報告強調，網路行動日益成為國家行為者進行間諜活動或外國干預的首選，這兩者也已經取代恐怖主義，成為澳洲主要安全問題，且AUKUS協議內的相關技術機密，很可能成為駭客竊取和搗亂的目標。

AUKUS協議誕生於2021年，被視為數十年來最重要的安全措施之一，旨在應對中國在印太地區的軍事擴張。而協議的核心內容，是首次為澳洲海軍配備核動力潛艦。

報告指出，在某些情況下，國家行為者可能會開發客製化技術來執行攻擊行動。今年5月，澳洲通訊局與國際夥伴發布俄羅斯開發的惡意軟體Snake網路攻擊報告。

內容敘述受中國支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）一系列的攻擊活動，不僅影響美國關鍵設施部門網路，這樣的間諜行為也可能會對澳洲產生威脅。

影響澳洲關鍵基礎設施的網路安全事件有3個類型，包括帳戶或憑證洩露，資產、網路或基礎設施受損，以及阻斷服務攻擊，這些事件約占57％，其餘則是資料外洩與惡意軟體攻擊。

在澳洲通訊局發布網路安全報告前，五眼聯盟（Five Eyes）國家情報首長曾於10月中旬共同發布一份罕見聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧（AI）對各國進行網攻和間諜活動。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺