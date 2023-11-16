澳洲公布「網路威脅報告」，示警中國駭客威脅，AUKUS機密成目標
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報告強調，網路行動日益成為國家行為者進行間諜活動或外國干預的首選，這兩者也已經取代恐怖主義，成為澳洲主要安全問題，且AUKUS協議內的相關技術機密，很可能成為駭客竊取和搗亂的目標。在澳洲通訊局發布網路安全報告前，五眼聯盟國家情報首長曾於10月中旬共同發布一份罕見聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧對各國進行網攻和間諜活動。
（中央社）澳洲通訊局公布網路威脅報告指出，由中國政府資助的駭客組織，恐入侵各地政府及關鍵基礎設施，並警告「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議機密，可能會成為駭客目標。
澳洲通訊局（Australian Signals Directorate，ASD）為澳洲主要情報機構，其功能是攔截來自國外的電子訊號，15日通訊局發布2022-2023網路威脅報告。
報告顯示，澳洲遭受網路攻擊次數與規模都在增加，在2022-23財政年度間，澳洲各地個人與企業向執法部門提交近9萬4000份網路犯罪報告，每6分鐘就有一起，較上一財政年度增加23％，平均攻擊成本則增加14％。
報告指出，澳洲關鍵基礎設施經常遭受針對性的惡意網路攻擊，在2022-23財政年度間，就有143起關鍵基礎設施遭攻擊事件，較2021-22財政年度所記錄的95起有所增加。這些事件大多是低階的惡意攻擊。
報告強調，網路行動日益成為國家行為者進行間諜活動或外國干預的首選，這兩者也已經取代恐怖主義，成為澳洲主要安全問題，且AUKUS協議內的相關技術機密，很可能成為駭客竊取和搗亂的目標。
AUKUS協議誕生於2021年，被視為數十年來最重要的安全措施之一，旨在應對中國在印太地區的軍事擴張。而協議的核心內容，是首次為澳洲海軍配備核動力潛艦。
報告指出，在某些情況下，國家行為者可能會開發客製化技術來執行攻擊行動。今年5月，澳洲通訊局與國際夥伴發布俄羅斯開發的惡意軟體Snake網路攻擊報告。
內容敘述受中國支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）一系列的攻擊活動，不僅影響美國關鍵設施部門網路，這樣的間諜行為也可能會對澳洲產生威脅。
影響澳洲關鍵基礎設施的網路安全事件有3個類型，包括帳戶或憑證洩露，資產、網路或基礎設施受損，以及阻斷服務攻擊，這些事件約占57％，其餘則是資料外洩與惡意軟體攻擊。
在澳洲通訊局發布網路安全報告前，五眼聯盟（Five Eyes）國家情報首長曾於10月中旬共同發布一份罕見聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧（AI）對各國進行網攻和間諜活動。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！