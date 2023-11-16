德國學者：歐洲看台灣視角過於狹隘，忘記兩岸關係的不對等

（中央社）近年台灣在歐洲能見度大幅提升，不過德國學者在一場研討會指出，歐洲對台政策仍莫衷一是，看台灣視角過於狹隘，美國學者則建議歐洲勇敢擴大與台灣的來往。

由歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）主辦的第二屆柏林台灣會議，14日議程聚焦歐洲對台政策，才剛訪台的德國學術暨政治基金會（SWP）學者瓦克爾（Gudrun Wacker）、美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）副主席費根葆（Evan A. Feigenbaum）等專家受邀交換意見，全程在YouTube網路平台上直播。

瓦克爾表示，整體來說，台灣在歐洲的能見度近年有提升，不過歐洲媒體普遍缺乏背景知識，彷彿中國每次說不排除用武力解決台灣問題都是第一次，至於政壇對台灣的注意力，則與台海緊張程度成正比。

她舉陳水扁執政為例說，當時中國要歐洲和美國約束台灣不要惹麻煩，似乎相當成功，等到馬英九執政時歐洲鬆了一口氣，自以為問題解決了，對兩岸任何對話和協商總是表示歡迎，卻忘了兩岸的不對等。

這位長年觀察兩岸情勢的學者指出，即便最近關於台灣出現半導體和理念相近的民主夥伴等新論述，歐洲主要還是從中國和兩岸關係看台灣，視角過於狹隘，缺乏對台灣的長期關注。

瓦克爾也批評歐盟成員國對台政策莫衷一是，捷克、立陶宛、德國做法都不同，她建議歐洲在政策上強化一致性，有效反制「一中原則」等中方論述。

費根葆從美國立場出發，鼓勵歐洲在對台政策上更大膽，擴大與台灣的來往，勇敢挑戰尺度，立陶宛就是很好的例子。

他指出，歐洲與美國不同，在台海事務無需將注意力集中在軍事，因此可擴大合作範圍，在網路防禦、防制假訊息、制定標準等領域加強與台灣來往。

這位資深學者強調，與台灣來往對歐洲、對台灣都好，間接也對美國好。

瓦克爾也呼應費根葆觀點，鼓勵歐洲各國加入台灣的「全球合作暨訓練架構」，由於台灣身處最前線，面對中國各式各樣的脅迫工具，在灰色地帶戰術、防範假訊息等領域，歐洲可從台灣學到很多。

不過，瓦克爾也呼籲台灣用務實態度面對與歐洲的合作，她認為實質比表面的形式和象徵更重要，不要因為措辭不一致導致協議無法達成。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航