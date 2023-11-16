德國學者：歐洲看台灣視角過於狹隘，忘記兩岸關係的不對等
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瓦克爾表示，整體來說，台灣在歐洲的能見度近年有提升，不過歐洲媒體普遍缺乏背景知識，彷彿中國每次說不排除用武力解決台灣問題都是第一次，至於政壇對台灣的注意力，則與台海緊張程度成正比。
（中央社）近年台灣在歐洲能見度大幅提升，不過德國學者在一場研討會指出，歐洲對台政策仍莫衷一是，看台灣視角過於狹隘，美國學者則建議歐洲勇敢擴大與台灣的來往。
由歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）主辦的第二屆柏林台灣會議，14日議程聚焦歐洲對台政策，才剛訪台的德國學術暨政治基金會（SWP）學者瓦克爾（Gudrun Wacker）、美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）副主席費根葆（Evan A. Feigenbaum）等專家受邀交換意見，全程在YouTube網路平台上直播。
瓦克爾表示，整體來說，台灣在歐洲的能見度近年有提升，不過歐洲媒體普遍缺乏背景知識，彷彿中國每次說不排除用武力解決台灣問題都是第一次，至於政壇對台灣的注意力，則與台海緊張程度成正比。
她舉陳水扁執政為例說，當時中國要歐洲和美國約束台灣不要惹麻煩，似乎相當成功，等到馬英九執政時歐洲鬆了一口氣，自以為問題解決了，對兩岸任何對話和協商總是表示歡迎，卻忘了兩岸的不對等。
這位長年觀察兩岸情勢的學者指出，即便最近關於台灣出現半導體和理念相近的民主夥伴等新論述，歐洲主要還是從中國和兩岸關係看台灣，視角過於狹隘，缺乏對台灣的長期關注。
瓦克爾也批評歐盟成員國對台政策莫衷一是，捷克、立陶宛、德國做法都不同，她建議歐洲在政策上強化一致性，有效反制「一中原則」等中方論述。
費根葆從美國立場出發，鼓勵歐洲在對台政策上更大膽，擴大與台灣的來往，勇敢挑戰尺度，立陶宛就是很好的例子。
他指出，歐洲與美國不同，在台海事務無需將注意力集中在軍事，因此可擴大合作範圍，在網路防禦、防制假訊息、制定標準等領域加強與台灣來往。
這位資深學者強調，與台灣來往對歐洲、對台灣都好，間接也對美國好。
瓦克爾也呼應費根葆觀點，鼓勵歐洲各國加入台灣的「全球合作暨訓練架構」，由於台灣身處最前線，面對中國各式各樣的脅迫工具，在灰色地帶戰術、防範假訊息等領域，歐洲可從台灣學到很多。
不過，瓦克爾也呼籲台灣用務實態度面對與歐洲的合作，她認為實質比表面的形式和象徵更重要，不要因為措辭不一致導致協議無法達成。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！