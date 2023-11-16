侵犯異議人士人權案例頻傳，聯合國專員敦促菲律賓解散反共小組
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聯合國人權專家弗萊呼籲菲律賓解散反共小組NTF-ELCAC，並指該小組的行為已超越最初的職責，造成許多異議人士的權利受到損害，其中以環境人士的騷擾最為普遍。對此，小組副主席阿諾發表聲明，稱弗萊的報告「不夠全面」
綜合《亞洲新聞台》、《ABS-CBN News》報導，聯合國人權專家弗萊（Ian Fry）敦促菲律賓政府廢除一個被指控針對政府批評者的反共特別工作小組。
聯合國氣候變遷背景下促進和保護人權議題特別專員弗萊在菲律賓進行了為期10天的參訪後，在週三（15日）的記者會上表示，菲律賓應該「解散」國家共產主義武裝衝突國家特別工作組（National Task Force to End Local Communist Armed Conflict，下簡稱NTF-ELCAC）。
NTF-ELCAC由前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2018年成立，其成立初衷為平息長達數十年的叛亂活動，該組織組成包含軍方，經常將在沒有任何證據的情況下，將人權人士、環保團體、律師和記者貼上共產主義的「紅色標籤」（Red－tagging）。
「紅色標籤」是指菲律賓當局將批評或不完全支持政府的個人或組織標記為「共產主義者」、「恐怖分子」或兩者兼具。無論這些異議人士的實際政治理念為何，政府將一律視為煽動分子，並對目標對象進行逮捕、拘留甚至導致死亡。
菲律賓的「紅色標籤」為冷戰時的產物，並在杜特蒂執政時期達到頂峰。
弗萊表示，NTF-ELCAC的運作顯然已經超出了最初的職責，該小組肆意對異議人士進行紅色標籤，其中對「環境人權捍衛者」的騷擾更是普遍。
「我聽說過酷刑、失踪和法外處決的案例，這是完全不能接受的，政府似乎已經失去了對這個軍事組織的控制。」弗萊說，並建議成立轉型正義及和解的程序。
「顯然，有些環境人權捍衛者受到迫害而遭受了巨大痛苦，需要有一個獨立的程序來審視軍方行動的影響。」弗萊說，並指出嫌侵犯人權的例子包括搜查房屋、被指控與共產主義運動有聯繫的教會領袖以及因紅色標籤而被凍結的資金等。
弗萊也表示，就環境權捍衛者的待遇而言，菲律賓是世界上僅次於巴西的第二差的國家。
據監管機構全球見證（Global Witness）稱，菲律賓是世界上對土地和環境維護者來說最危險的國家之一，2022年共有11人喪生；菲律賓環保組織Kalikasan的數據顯示，自2022年小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）執政以來，至少有35名環保人士失蹤或被綁架或殺害。
「這是一個嚴重的問題，如果菲律賓不迅速啟動解決這個問題的進程，這將嚴重影響菲律賓的國際聲譽。」弗萊說，並補充這種聲譽也會影響菲國未來談判氣候變遷結果的能力。
面對聯合國專員的指控，NTF-ELCAC副主席兼國家安全顧問秘書阿諾（Eduardo Año）發表了聲明，認為弗萊的報告「不完整」。
阿諾指出，雖然弗萊在菲律賓進行觀察和評估該國氣候變遷情勢，但他的做法並沒有詳盡無遺。
「為了公平和正義，他應該向我們提出他的擔憂，以確保他充分理解該小組的職責、運作和整體方向。可悲的是，即使他在NTF-ELCAC上遇到了與他的報告相關的問題，他也沒有時間這樣做。」聲明中寫道。此外，阿諾也向聯合國保證，NTF-ELCAC「是一個有效的人權機制」。
「我們本來可以協助他（弗萊）與我們的利害關係人（和平與人權利害關係人和維護者）進行接觸；我們本可以向他介紹我們的旗艦計劃、倡議和推動，以實現真正的和平、團結和發展，特別是在地理上偏僻的地區，這些地區曾經是共產主義恐怖主義的溫床。」聲明中稱。
新聞來源
- UN expert urges Philippines to disband anti-communist agency（亞洲新聞台）
- UN expert recommends abolition of ELCAC（ABS-CBN News）
- NTF-ELCAC deems UN expert’s report on PH as 'incomplete'（ABS-CBN News）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
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以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
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