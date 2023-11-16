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2023/11/16,
印太

侵犯異議人士人權案例頻傳，聯合國專員敦促菲律賓解散反共小組

侵犯異議人士人權案例頻傳，聯合國專員敦促菲律賓解散反共小組
菲律賓前總統於2018年成立國家共產主義武裝衝突國家特別工作組 （NTF-ELCAC）。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

聯合國人權專家弗萊呼籲菲律賓解散反共小組NTF-ELCAC，並指該小組的行為已超越最初的職責，造成許多異議人士的權利受到損害，其中以環境人士的騷擾最為普遍。對此，小組副主席阿諾發表聲明，稱弗萊的報告「不夠全面」

綜合《亞洲新聞台》、《ABS-CBN News》報導，聯合國人權專家弗萊（Ian Fry）敦促菲律賓政府廢除一個被指控針對政府批評者的反共特別工作小組。

聯合國氣候變遷背景下促進和保護人權議題特別專員弗萊在菲律賓進行了為期10天的參訪後，在週三（15日）的記者會上表示，菲律賓應該「解散」國家共產主義武裝衝突國家特別工作組（National Task Force to End Local Communist Armed Conflict，下簡稱NTF-ELCAC）。

NTF-ELCAC由前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2018年成立，其成立初衷為平息長達數十年的叛亂活動，該組織組成包含軍方，經常將在沒有任何證據的情況下，將人權人士、環保團體、律師和記者貼上共產主義的「紅色標籤」（Red－tagging）。

紅色標籤」是指菲律賓當局將批評或不完全支持政府的個人或組織標記為「共產主義者」、「恐怖分子」或兩者兼具。無論這些異議人士的實際政治理念為何，政府將一律視為煽動分子，並對目標對象進行逮捕、拘留甚至導致死亡。

菲律賓的「紅色標籤」為冷戰時的產物，並在杜特蒂執政時期達到頂峰。

弗萊表示，NTF-ELCAC的運作顯然已經超出了最初的職責，該小組肆意對異議人士進行紅色標籤，其中對「環境人權捍衛者」的騷擾更是普遍。

「我聽說過酷刑、失踪和法外處決的案例，這是完全不能接受的，政府似乎已經失去了對這個軍事組織的控制。」弗萊說，並建議成立轉型正義及和解的程序。

「顯然，有些環境人權捍衛者受到迫害而遭受了巨大痛苦，需要有一個獨立的程序來審視軍方行動的影響。」弗萊說，並指出嫌侵犯人權的例子包括搜查房屋、被指控與共產主義運動有聯繫的教會領袖以及因紅色標籤而被凍結的資金等。

弗萊也表示，就環境權捍衛者的待遇而言，菲律賓是世界上僅次於巴西的第二差的國家。

據監管機構全球見證（Global Witness）稱，菲律賓是世界上對土地和環境維護者來說最危險的國家之一，2022年共有11人喪生；菲律賓環保組織Kalikasan的數據顯示，自2022年小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）執政以來，至少有35名環保人士失蹤或被綁架或殺害。

「這是一個嚴重的問題，如果菲律賓不迅速啟動解決這個問題的進程，這將嚴重影響菲律賓的國際聲譽。」弗萊說，並補充這種聲譽也會影響菲國未來談判氣候變遷結果的能力。

面對聯合國專員的指控，NTF-ELCAC副主席兼國家安全顧問秘書阿諾（Eduardo Año）發表了聲明，認為弗萊的報告「不完整」。

阿諾指出，雖然弗萊在菲律賓進行觀察和評估該國氣候變遷情勢，但他的做法並沒有詳盡無遺。

「為了公平和正義，他應該向我們提出他的擔憂，以確保他充分理解該小組的職責、運作和整體方向。可悲的是，即使他在NTF-ELCAC上遇到了與他的報告相關的問題，他也沒有時間這樣做。」聲明中寫道。此外，阿諾也向聯合國保證，NTF-ELCAC「是一個有效的人權機制」。

「我們本來可以協助他（弗萊）與我們的利害關係人（和平與人權利害關係人和維護者）進行接觸；我們本可以向他介紹我們的旗艦計劃、倡議和推動，以實現真正的和平、團結和發展，特別是在地理上偏僻的地區，這些地區曾經是共產主義恐怖主義的溫床。」聲明中稱。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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