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2023/11/16,
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保護日本國民零食「美味棒」，大阪公司打造「高價鋁盒」意外受關注

保護日本國民零食「美味棒」，大阪公司打造「高價鋁盒」意外受關注
Photo Credit: actec1972

我們想讓你知道的是

透明盒蓋上印刷公司名稱與美味棒等字樣，甚至配有鑰匙，相對於便宜的美味棒，是一個售價要2萬日幣（約新台幣4250元）的「高級品」。對比下來，保護盒的價格，竟然是被保護物品約1666倍。不過，這家公司出於玩心製作的產品卻意外受到關注，不僅民眾認為「這些大人正在認真地做傻事啊」，還被枚方市政府採用為故鄉納稅贈品。

（中央社）日本國民零食「美味棒」每支售價12日幣（約新台幣2.55元），但大阪一家鋁盒製作公司為了炫耀技術，出於玩心打造高達2萬日幣的盒子，稱要保護這種易碎零食。這個遊戲之作意外受到關注，將成為大阪府枚方市的故鄉納稅贈品。

日本時而會出現令人不解的商品，像是保護香蕉的塑膠盒等，但這次「美味棒保護盒」製作的本意就是出自好玩。

讀賣新聞日本放送協會（NHK）報導，大阪府枚方市的鋁盒製作販賣公司ACTEC為了展現自家公司的技術，打造保護美味棒的鋁盒。

這個盒子長約20公分、寬10公分、厚4公分，重量約300克，裡頭有發泡海綿製作的軟墊，還鋪上有高級感的布，剛好可以放進一支美味棒。透明盒蓋上印刷公司名稱與美味棒等字樣，甚至配有鑰匙，相對於便宜的美味棒，是一個售價要2萬日幣（約新台幣4250元）的「高級品」。對比下來，保護盒的價格，竟然是被保護物品約1666倍。

不過，這家公司出於玩心製作的產品卻意外受到關注，不僅民眾認為「這些大人正在認真地做傻事啊」，還被枚方市政府採用為故鄉納稅贈品。

「故鄉納稅」是日本獨有的制度，民眾若是將一部分居民稅捐給稅收較少的地方，例如住在外地的人捐給故鄉，不僅可以抵稅，還可以獲得地方政府的回禮。不過，故鄉稅不見得要選擇捐給自己出生的地方，還可以選擇其他地方政府，因此出現各地爭相推出特別贈品，吸引外地人捐稅的風氣。

像是福岡縣太宰府市就曾與一蘭拉麵合作，推出限定版拉麵組合。各地出產的和牛、明太子、草莓、水蜜桃、葡萄等土產回禮，也吸引民眾向這些地方捐贈故鄉稅。「美味棒保護盒」將成為向枚方市政府捐贈約10萬日幣故鄉稅的贈品。

至於ACTEC為何製作這個鋁盒，故事要追溯到去年10月。

ACTEC是一家有50年以上歷史、員工約50人的中小型企業，主要業務是製作鋁盒，用於運送精密機械。當時公司內部正在討論是否能拓展業務，讓一般消費者了解這個外界幾乎一無所知的產業。

當時有一名職員提出，何不打造保護美味棒的盒子，用這種容易理解的方式傳達公司的技術能力。提案的靈感則是他看到孫子從幼兒園高高興興帶回美味棒，準備吃的時候卻發現餅乾摔碎，很難過的樣子。

他的提案立刻獲得通過，包括社長蘆田知之在內組成4人研究團隊，花了2週時間製作這個堅固盒子。經過強度測試，重量約1公噸汽車的車輪輾過、從70公分的高度多次丟下，裡頭的美味棒都完好無損。鋁盒上面加裝的透明壓克力板，也是委託枚方市的企業生產，是一個完全出自當地的產品。

公司獲得美味棒廠商Yaokin許可後，從今年6、7月開始把這個盒子做為公眾募資的贈品。儘管一個要價1萬680到2萬800日幣，仍有78人申請，遠遠超出預期。

ACTEC隨後向枚方市政府提議，把鋁盒做為故鄉稅的回禮。枚方市上一個財政年度的故鄉稅逆差約12億日圓，正陷入困境，因此立刻決定採用這個引人矚目的回禮。

總務省已經進行檢查，確認美味棒保護盒符合「本地生產」，以及「採購費必須低於捐贈金額30%」等規定，因此為了得到這個盒子，捐贈金額必須在9萬9000日幣到11萬日幣之間，等同於一支美味棒價格的1萬倍左右。

ACTEC社長蘆田表示，「為了一個（售價10幾圓）的零食而製作（幾萬圓）的專門保護盒，這種關西人的幽默被大家理解了」，並表示「美味棒保護盒」預計明年起在網路販售。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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