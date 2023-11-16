馬來西亞不在美中之間選邊站，安華：美中良好關係是東協巨大利益

綜合《精彩大馬》與《The Vibes》報導，針對美中兩國近年来的相互競爭与對抗，馬來西亞首相安華週三（15日）表示，像馬來西亞的國家可以扮演中間勢力，幫助緩解美國和中國等大國之間的緊張關係。

安華說：「我不認為大國之間的衝突是不可避免的，像馬來西亞這樣的中間國家可以透過創造性外交幫助緩解緊張局勢。」

他週二（14日）於加利福尼亞大學伯克利分校一場專題講座的問答環節中，這麼指出。

安華補充，馬來西亞未向中國靠攏，而是兩國的地理位置接近，因此馬中之間是可靠的朋友和盟友。至於美國對馬來西亞也同樣重要，也是傳統的盟友，也是協助推動馬來西亞經濟的主要投資者，因此馬來西亞不會在美中兩國當中選邊站。

「總體而言，美國在我們的總投資方面位居第一，但中國也逐漸成為主要投資者之一，他們可能在馬來西亞投資。」安華指出。

據報導，安華表示虽然小國必需听取大國的意見，但大國也必須參與并傾聽各國的觀點和表述。作为一个發展中的新興經濟體，馬來西亞需要參與并決定什麼是对自身國家最為有益的。

續以外交方式解決南海議題

此外，談到馬來西亞與東協國家在南海議題上與中國鬧分歧，安華表示，東協國家應該在與中國的互動中，採取一個多邊區域的立場。

「在最近由中國宣布的地圖中，它確實侵犯我們的領土或主張，但在這方面，我們在與中國的談判中，取得相當的成功。」

安華相信，這個問題對菲律賓和越南而言，更為棘手和有爭議。不過他建議，不要讓其他國家介入，因為這會加劇或惡化這場危機，相反的應該積極進行外交接觸，無論是在東協內部，與菲律賓和越南交流，或者是東協與中國之間。

盼拜習會為東協國家帶巨大利益

針對美國總統拜登與中國國家主席習近平在亞太經濟合作組織（APEC）會議期間會晤的可能成果，安華表示，此次會議不僅受到APEC成員矚目，同時也得到全世界關注。

安華指出，雖然這次交流可能所帶來的解決方案，不一定是加薩、哈薩克或烏克蘭、俄羅斯等有爭議的問題。但至少在這些相關問題上的貿易投資和了解，將有助於為經濟注入更多信心，這不僅是美國和中國需要的，也是大多數國家所期盼的。

他有信心，更良好的中美關係將對包括馬來西亞在內的東協國家，帶來巨大利益。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒