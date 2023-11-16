Netflix《王冠》第六季開播！聚焦黛安娜王妃之死、威廉王子與凱特王妃羅曼史，還有哪些值得一看的亮點？

Netflix熱門影集《王冠》（The Crown）第六季的第一部在11月16日正式上線，這也代表著該系列影集即將迎來結局。

《王冠》第六季一共有10集，第一部分將先釋出四集，12月14日的第二部分，將會釋出後面六集，預計帶領觀眾穿越90年代至2000年代初，細緻呈現這個時期所發生的重要事件。

16日首先釋出的第一部分，將更加聚焦於黛安娜，深入呈現她在終結與查爾斯王子與卡蜜拉的三角關係後，這段時期內的心境轉折。

《王冠》第六季將涵蓋1997年至2005年的重大皇室事件，包括查爾斯三世和卡蜜拉的婚禮、黛安娜與多迪・法耶茲（Dodi Fayed）的關係，以及威廉王子和凱特王妃大學相遇後的羅曼史。

第五季劇情回顧

在進入《王冠》第六季之前，不妨先回顧一下第五季的情節發展。

《王冠》每季通常以約10年的時間為一個單位，講述王室在這段時期內所經歷的故事。第五季主要聚焦在1990年代，呈現了王室在這個十年中所經歷的極度動盪不安的時刻。

對王室成員而言，這是一段極不平靜的時期。在伊麗莎白二世於1992年慶祝就職40周年時，她曾感慨地提到「1992年真的是非常可怕的一年」。這段時間內，王室面臨著各種挑戰和變數，成員們的生活也受到了極大的影響。

1992這一年，不僅見證了伊麗莎白二世三個孩子婚姻的破裂，還目睹了查爾斯、黛安娜、卡蜜拉三人感情糾葛，這也是第五季劇情的高峰。與此同時，溫莎城堡的大火更是讓整個英國上下陷入混亂之中。這些變數和困境使得王室面臨前所未有的考驗。

在《王冠》第五季中，呈現了1996年查爾斯王子和黛安娜王妃的離婚，以及黛安娜王妃生命的最後階段，這也是王室歷史中，極具爭議的一段時光。

第六季演員陣容

延續第五季的選角，多明尼克・魏斯特（Dominic West）將繼續在第六季飾演查爾斯王子，與飾演黛安娜王妃的伊莉莎白・戴比基（Elizabeth Debicki）共同演出對手戲。另外，與黛安娜王妃關係密切的多迪・法耶茲將由卡勒德・阿布達拉（Khalid Abdalla）飾演。

此外，威廉王子在劇中，將由兩位演員分別飾演青少年時期和大學時期的階段。盧夫・斯坎帕（Rufus Kampa）將飾演15歲時的威廉王子，呈現他在努力應對母親戴安娜離世的艱難時刻。

而艾德・麥克維（Ed McVey）則將演繹威廉王子大學時期的角色，並演出他在2001年於聖安德魯斯大學（University of St Andrews），與未來的凱特王妃相遇，並向她表達愛意的一系列故事。

備受矚目的凱特王妃一角，將由年僅19歲的新演員梅格・貝拉米（Meg Bellamy）擔綱演出。梅格不久前從聖克里斯平（St Crispin’s School）主修戲劇畢業，因此，《王冠》中的凱特王妃將成為她的出道作，擔任主要角色的出道演出令人期待。

其他的角色，將延續第五季的陣容，由伊美黛・史道頓（Imelda Staunton）飾演伊麗莎白女王、強納森・普萊斯（Jonathan Pryce）扮演菲利普親王、蕾絲莉・蔓薇爾（Lesley Manville）飾演瑪格麗特公主。

黛安娜王妃之死作為故事開端

《王冠》第六季將以1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎車禍遇害事件為故事的起點。根據多家外媒報導，劇組在拍攝這一場關鍵戲時極為謹慎，更特地返回巴黎進行實景拍攝。

這次的拍攝耗時三天，從每日晚上八點一直拍攝到清晨，且在這段時間內，整個劇組都在極度壓抑的情緒下，完成了這場關鍵戲的拍攝。

《王冠》影集的編劇彼得・摩根（Peter Morgan）在接受《綜藝報》（Variety）訪問時曾表示，討論如何處理黛安娜王妃之死，是相當敏感的議題。

然而，《王冠》一直以來並非專注於講述黛安娜王妃離世的情節，因為警方已經釐清了所有相關問題。彼得進一步解釋，故事的核心一直聚焦在黛安娜在離世前後對家庭產生的影響，以及她與多迪・法耶茲之間的真實關係。

因此，在劇中，只會呈現黛安娜王妃於午夜後離開麗池酒店的情景，並描述狗仔隊如何追趕。接著將聚焦於英國駐法國大使和外交部的相應行動，最終迎向死亡車禍，將不會深入呈現過於震懾的車禍畫面。

威廉王子與黛安娜王妃的浪漫邂逅

除了黛安娜王妃的離世，威廉王子和凱特王妃的相識相戀，也是《王冠》第六季引起大眾矚目的一部分。

在這季的故事中，將呈現威廉和凱特在校園中的戀情，劇組為此選擇回到兩人相識的蘇格蘭聖安德魯斯大學進行拍攝，極高度還原兩人的戀愛故事線。

查爾斯與卡蜜拉充滿爭議的世紀婚禮

在今年9月時，Netflix在《王冠》官方IG上發布一則貼文，寫道：

「經過六季、七年和三組演員，《王冠》將於今年底完結。我們即將回歸，但在此提供一個小提示，預告我們最終季即將呈現的內容。」

而貼文的附圖正是查爾斯與卡蜜拉的結婚邀請卡，這也將是本劇季末的另一場重點王室婚禮。觀眾期待著劇情如何處理這場充滿爭議的婚事，同時也讓人對《王冠》編劇團隊的敘事功力抱以期待。

哈利王子與梅根是否出現？

整個王室故事中，還有個備受矚目的焦點，是哈利王子與梅根這對同樣備受爭議的夫妻。儘管兩人已經脫離王室，但由於種種言論與行為，使得他們仍舊是大眾關注的焦點。

然而，《綜藝報》報導指出，《王冠》整個影集的故事僅會涵蓋到大約2005年左右。由於哈利王子與梅根的關係太靠近現代，不太適合納入影集中，因此，在《王冠》第六季中，觀眾將無法看見這兩位成員的故事。儘管有些遺憾，但上述提及的事件，也足以讓觀眾對《王冠》第六季充滿期待。

《王冠：第六季第一部》正式預告

參考來源

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航