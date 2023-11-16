Netflix《王冠》第六季開播！聚焦黛安娜王妃之死、威廉王子與凱特王妃羅曼史，還有哪些值得一看的亮點？
我們想讓你知道的是
《王冠》每季通常以約10年的時間為一個單位，講述王室在這段時期內所經歷的故事。第五季主要聚焦在1990年代，呈現了王室在這個十年中所經歷的極度動盪不安的時刻。而第六季將涵蓋1997年至2005年的重大皇室事件，包括查爾斯三世和卡蜜拉的婚禮、戴安娜與多迪・法耶茲的關係，以及威廉王子和凱特王妃大學相遇後的羅曼史。
Netflix熱門影集《王冠》（The Crown）第六季的第一部在11月16日正式上線，這也代表著該系列影集即將迎來結局。
《王冠》第六季一共有10集，第一部分將先釋出四集，12月14日的第二部分，將會釋出後面六集，預計帶領觀眾穿越90年代至2000年代初，細緻呈現這個時期所發生的重要事件。
16日首先釋出的第一部分，將更加聚焦於黛安娜，深入呈現她在終結與查爾斯王子與卡蜜拉的三角關係後，這段時期內的心境轉折。
《王冠》第六季將涵蓋1997年至2005年的重大皇室事件，包括查爾斯三世和卡蜜拉的婚禮、黛安娜與多迪・法耶茲（Dodi Fayed）的關係，以及威廉王子和凱特王妃大學相遇後的羅曼史。
第五季劇情回顧
在進入《王冠》第六季之前，不妨先回顧一下第五季的情節發展。
《王冠》每季通常以約10年的時間為一個單位，講述王室在這段時期內所經歷的故事。第五季主要聚焦在1990年代，呈現了王室在這個十年中所經歷的極度動盪不安的時刻。
對王室成員而言，這是一段極不平靜的時期。在伊麗莎白二世於1992年慶祝就職40周年時，她曾感慨地提到「1992年真的是非常可怕的一年」。這段時間內，王室面臨著各種挑戰和變數，成員們的生活也受到了極大的影響。
1992這一年，不僅見證了伊麗莎白二世三個孩子婚姻的破裂，還目睹了查爾斯、黛安娜、卡蜜拉三人感情糾葛，這也是第五季劇情的高峰。與此同時，溫莎城堡的大火更是讓整個英國上下陷入混亂之中。這些變數和困境使得王室面臨前所未有的考驗。
在《王冠》第五季中，呈現了1996年查爾斯王子和黛安娜王妃的離婚，以及黛安娜王妃生命的最後階段，這也是王室歷史中，極具爭議的一段時光。
第六季演員陣容
延續第五季的選角，多明尼克・魏斯特（Dominic West）將繼續在第六季飾演查爾斯王子，與飾演黛安娜王妃的伊莉莎白・戴比基（Elizabeth Debicki）共同演出對手戲。另外，與黛安娜王妃關係密切的多迪・法耶茲將由卡勒德・阿布達拉（Khalid Abdalla）飾演。
此外，威廉王子在劇中，將由兩位演員分別飾演青少年時期和大學時期的階段。盧夫・斯坎帕（Rufus Kampa）將飾演15歲時的威廉王子，呈現他在努力應對母親戴安娜離世的艱難時刻。
而艾德・麥克維（Ed McVey）則將演繹威廉王子大學時期的角色，並演出他在2001年於聖安德魯斯大學（University of St Andrews），與未來的凱特王妃相遇，並向她表達愛意的一系列故事。
備受矚目的凱特王妃一角，將由年僅19歲的新演員梅格・貝拉米（Meg Bellamy）擔綱演出。梅格不久前從聖克里斯平（St Crispin’s School）主修戲劇畢業，因此，《王冠》中的凱特王妃將成為她的出道作，擔任主要角色的出道演出令人期待。
其他的角色，將延續第五季的陣容，由伊美黛・史道頓（Imelda Staunton）飾演伊麗莎白女王、強納森・普萊斯（Jonathan Pryce）扮演菲利普親王、蕾絲莉・蔓薇爾（Lesley Manville）飾演瑪格麗特公主。
黛安娜王妃之死作為故事開端
《王冠》第六季將以1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎車禍遇害事件為故事的起點。根據多家外媒報導，劇組在拍攝這一場關鍵戲時極為謹慎，更特地返回巴黎進行實景拍攝。
這次的拍攝耗時三天，從每日晚上八點一直拍攝到清晨，且在這段時間內，整個劇組都在極度壓抑的情緒下，完成了這場關鍵戲的拍攝。
《王冠》影集的編劇彼得・摩根（Peter Morgan）在接受《綜藝報》（Variety）訪問時曾表示，討論如何處理黛安娜王妃之死，是相當敏感的議題。
然而，《王冠》一直以來並非專注於講述黛安娜王妃離世的情節，因為警方已經釐清了所有相關問題。彼得進一步解釋，故事的核心一直聚焦在黛安娜在離世前後對家庭產生的影響，以及她與多迪・法耶茲之間的真實關係。
因此，在劇中，只會呈現黛安娜王妃於午夜後離開麗池酒店的情景，並描述狗仔隊如何追趕。接著將聚焦於英國駐法國大使和外交部的相應行動，最終迎向死亡車禍，將不會深入呈現過於震懾的車禍畫面。
威廉王子與黛安娜王妃的浪漫邂逅
除了黛安娜王妃的離世，威廉王子和凱特王妃的相識相戀，也是《王冠》第六季引起大眾矚目的一部分。
在這季的故事中，將呈現威廉和凱特在校園中的戀情，劇組為此選擇回到兩人相識的蘇格蘭聖安德魯斯大學進行拍攝，極高度還原兩人的戀愛故事線。
查爾斯與卡蜜拉充滿爭議的世紀婚禮
在今年9月時，Netflix在《王冠》官方IG上發布一則貼文，寫道：
「經過六季、七年和三組演員，《王冠》將於今年底完結。我們即將回歸，但在此提供一個小提示，預告我們最終季即將呈現的內容。」
而貼文的附圖正是查爾斯與卡蜜拉的結婚邀請卡，這也將是本劇季末的另一場重點王室婚禮。觀眾期待著劇情如何處理這場充滿爭議的婚事，同時也讓人對《王冠》編劇團隊的敘事功力抱以期待。
哈利王子與梅根是否出現？
整個王室故事中，還有個備受矚目的焦點，是哈利王子與梅根這對同樣備受爭議的夫妻。儘管兩人已經脫離王室，但由於種種言論與行為，使得他們仍舊是大眾關注的焦點。
然而，《綜藝報》報導指出，《王冠》整個影集的故事僅會涵蓋到大約2005年左右。由於哈利王子與梅根的關係太靠近現代，不太適合納入影集中，因此，在《王冠》第六季中，觀眾將無法看見這兩位成員的故事。儘管有些遺憾，但上述提及的事件，也足以讓觀眾對《王冠》第六季充滿期待。
《王冠：第六季第一部》正式預告
參考來源
- Long Live ‘The Crown’: Peter Morgan Confronts Final Season Rumors (Diana’s Ghost!), Prequel Buzz and Claims of Exploiting the Royal Family（Variety）
- ‘The Crown’ Creator Peter Morgan Says ‘We Were Never Interested’ In Exploring How Princess Diana Died In Final Season（Variety）
- The first four episodes of the final season of The Crown drop today. Here's what you need to know（ABC News）
延伸閱讀
- 加冕要戴兩個王冠？梅根有沒有到現場？英王查爾斯三世加冕儀式重點一次看
- Netflix《王冠》第五季：英國皇室遭遇最險惡的十年，用優雅緩慢的步調帶出衰敗本質
- 英國女王與電影明星一樣都有兩個身體，一個會死，另一個則是不死之身
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。