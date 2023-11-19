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2023/11/19,
生活

米酒、高粱酒、紹興酒、花雕酒有什麼不同？適合用在哪些料理？

米酒、高粱酒、紹興酒、花雕酒有什麼不同？適合用在哪些料理？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

通常料理酒都是擔任畫龍點睛的角色，不建議加太多，怕會搶走食材與其他調味的味道。為了更了解中式料理酒，現在就馬上跟大家分享米酒、高粱酒、紹興酒與花雕酒的不同，適合搭配的料理又是哪些。

有很多中式料理都會使用料理酒，像是醉雞、麻油雞、三杯雞、當歸鴨等等，但為什麼要在料理中加酒呢？其實在做料理時加入料理酒，酒中的酒精會在加熱過程中開始揮發掉，而酒精揮發後剩下來的就是料理酒的美味精華喔！通常料理酒都是擔任畫龍點睛的角色，不建議加太多，怕會搶走食材與其他調味的味道。

為了更了解中式料理酒，現在就馬上跟大家分享米酒、高粱酒、紹興酒與花雕酒的不同，適合搭配的料理又是哪些。

米酒

在一般家庭最普及的應該就是米酒了，米酒價錢較便宜，而這裡講的米酒是以稻米為原料，經發酵、蒸餾後所精製而成，酒精濃度約在20％左右的「料理米酒」，還有釀造時取其酒頭精華部分的「米酒頭」，其酒精濃度較高約35％左右，而這些料理米酒還分為有鹽和無鹽。「一般米酒」則不加鹽也無酒精濃度限制。

米酒入菜吃起來會有些米香味，味道微甜，其料理使用範圍其實很廣，但最常見的使用方式是將米酒加入味道濃郁的料理（例如：三杯雞）或是會有腥味的料理（例如：魚類料理），還有將米酒加入湯品裡幫助血液循環而達到怯寒的效果（例如：麻油雞）。

高粱酒

高粱酒以高粱為主原料，也是經發酵、蒸餾後所精製而成，酒精濃度約在50％左右，味道濃烈、飽滿厚重，有高粱的香味，入口甘甜，而高粱酒的甘甜程度，就取決於製酒時所使用的高粱品種。

適合使用高粱酒的料理方式沒有米酒多，因為味道較厚重、酒精濃度高，料理時下手絕對要輕一點，否則會搶去整盤菜或整鍋湯的味道。高粱酒和米酒一樣常被用在去腥與重口味料理（例如：客家鹹豬肉），也和海鮮料理非常搭（例如：烏魚子）。

紹興酒

紹興酒屬於黃酒，顏色不像屬於白酒的米酒和高粱酒一樣透明，而是琥珀色的，製作過程透過釀造而非蒸餾，主要成份為糯米等米類。

取名「紹興」，是因為黃酒以在浙江紹興生產的最為知名。紹興酒味道比白酒類更甘醇濃厚，酒精濃度約在15％左右，可以用在料理去腥與增味，但最適合用來燉煮肉類料理，因為其耐熱特性，就算長時間加熱也不怕（例如：東坡肉）。紹興酒的酒精濃度較低，也很適合用來醃食材（例如：紹興醉雞），但是用醃的沒經過加熱步驟降低酒精含量，酒味就會比較重一點。

花雕酒

其實花雕酒就是品質特好的紹興酒，有著深琥珀色的外觀，味道比紹興酒更濃厚、更甘醇，因此適合用紹興酒做的料理也適合用花雕酒來做，而且味道會更香，若使用陳年花雕酒又更加美味。取名「花雕」，是因為以前的人把紹興酒放在外觀有雕花的酒甕中長期儲放，放久了變成陳年紹興以後，就被稱為花雕。

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：《中式料理酒》米酒、高粱酒、紹興酒、花雕酒有什麼不同？適合用在哪些料理？

新聞來源

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：王祖鵬


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