米酒、高粱酒、紹興酒、花雕酒有什麼不同？適合用在哪些料理？
我們想讓你知道的是
通常料理酒都是擔任畫龍點睛的角色，不建議加太多，怕會搶走食材與其他調味的味道。為了更了解中式料理酒，現在就馬上跟大家分享米酒、高粱酒、紹興酒與花雕酒的不同，適合搭配的料理又是哪些。
有很多中式料理都會使用料理酒，像是醉雞、麻油雞、三杯雞、當歸鴨等等，但為什麼要在料理中加酒呢？其實在做料理時加入料理酒，酒中的酒精會在加熱過程中開始揮發掉，而酒精揮發後剩下來的就是料理酒的美味精華喔！通常料理酒都是擔任畫龍點睛的角色，不建議加太多，怕會搶走食材與其他調味的味道。
為了更了解中式料理酒，現在就馬上跟大家分享米酒、高粱酒、紹興酒與花雕酒的不同，適合搭配的料理又是哪些。
米酒
在一般家庭最普及的應該就是米酒了，米酒價錢較便宜，而這裡講的米酒是以稻米為原料，經發酵、蒸餾後所精製而成，酒精濃度約在20％左右的「料理米酒」，還有釀造時取其酒頭精華部分的「米酒頭」，其酒精濃度較高約35％左右，而這些料理米酒還分為有鹽和無鹽。「一般米酒」則不加鹽也無酒精濃度限制。
米酒入菜吃起來會有些米香味，味道微甜，其料理使用範圍其實很廣，但最常見的使用方式是將米酒加入味道濃郁的料理（例如：三杯雞）或是會有腥味的料理（例如：魚類料理），還有將米酒加入湯品裡幫助血液循環而達到怯寒的效果（例如：麻油雞）。
高粱酒
高粱酒以高粱為主原料，也是經發酵、蒸餾後所精製而成，酒精濃度約在50％左右，味道濃烈、飽滿厚重，有高粱的香味，入口甘甜，而高粱酒的甘甜程度，就取決於製酒時所使用的高粱品種。
適合使用高粱酒的料理方式沒有米酒多，因為味道較厚重、酒精濃度高，料理時下手絕對要輕一點，否則會搶去整盤菜或整鍋湯的味道。高粱酒和米酒一樣常被用在去腥與重口味料理（例如：客家鹹豬肉），也和海鮮料理非常搭（例如：烏魚子）。
紹興酒
紹興酒屬於黃酒，顏色不像屬於白酒的米酒和高粱酒一樣透明，而是琥珀色的，製作過程透過釀造而非蒸餾，主要成份為糯米等米類。
取名「紹興」，是因為黃酒以在浙江紹興生產的最為知名。紹興酒味道比白酒類更甘醇濃厚，酒精濃度約在15％左右，可以用在料理去腥與增味，但最適合用來燉煮肉類料理，因為其耐熱特性，就算長時間加熱也不怕（例如：東坡肉）。紹興酒的酒精濃度較低，也很適合用來醃食材（例如：紹興醉雞），但是用醃的沒經過加熱步驟降低酒精含量，酒味就會比較重一點。
花雕酒
其實花雕酒就是品質特好的紹興酒，有著深琥珀色的外觀，味道比紹興酒更濃厚、更甘醇，因此適合用紹興酒做的料理也適合用花雕酒來做，而且味道會更香，若使用陳年花雕酒又更加美味。取名「花雕」，是因為以前的人把紹興酒放在外觀有雕花的酒甕中長期儲放，放久了變成陳年紹興以後，就被稱為花雕。
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：《中式料理酒》米酒、高粱酒、紹興酒、花雕酒有什麼不同？適合用在哪些料理？
新聞來源
- 台灣也有地酒嗎？民間釀酒晚了世界80年，5張圖表看國產酒近年發展概況
- 讓年輕人重新愛上高粱，宜蘭白水芳華：沒有不好的酒，臭豆腐味也有人愛
- 大人才懂的美味：除了白蘿蔔片配高粱，你真的認識過年必吃的「烏魚子」嗎？
- 萬物可「三杯」：三杯雞的起源眾說紛紜，有一說是文天祥「最後的晚餐」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：王祖鵬
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。