世界大麻合法地圖：僅5個國家娛樂用大麻合法，而荷蘭、泰國其實都不合法

2023年11月，知名Youtuber Joeman及「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾拉與老公湯宇3人被查獲持有大麻，遭警方逮補並移送新北地檢署；11月15日新北市政府警察局刑事警察大隊也接獲線報，在臺虎精釀創辦人住家搜出大麻與吸食器。頻頻爆出的大麻持有爭議，不僅在社會掀起熱烈討論，也讓大麻合法化議題再度躍上檯面。

過去大麻曾被聯合國毒品和犯罪問題辦公室列入《1961年麻醉品單一公約》中附表四「具有高度成癮性，易導致濫用、對人體有害，並僅有極有限的醫療價值」的藥品清單，但近年卻有除罪化的趨勢，不僅在2020年經聯合國投票從最危險藥物除名，近10年在歐、美也有合法開放或放寬管制的趨勢。究竟有哪些國家允許大麻合法化？台灣現階段對大麻的管制又是什麼？讓我們一起來了解。

我們整理及統計世界各國娛樂用大麻合法化的管制情形，發現目前只有5個國家開放娛樂性大麻使用，其中最早開放的國家是烏拉圭，只要取得許可證，就可以向指定商店購買大麻使用。加拿大則是接著在2018開放，並於2020年達成全境開放娛樂用大麻。2023年6月盧森堡也通過娛樂性大麻合法化，成為繼馬爾他以後第二個開放娛樂性大麻的歐洲國家。美國及澳洲則因聯邦體制，各州規定不同。

值得注意的是，過往民眾認知對大麻管制較為寬鬆的國家，實際上僅是放寬刑事處罰的「除罪化」。以荷蘭為例，相較於古柯鹼、海洛因等則被歸為「硬性毒品」，大麻是被列為「軟性毒品」管制，對人體傷害較小，政府對娛樂用大麻也採取「寬容政策」，准許部分咖啡店（coffee shop）可以在某些嚴格條件下銷售大麻，每人不得超過5公克，且這些咖啡店不會販售酒精飲料。其他國家則可能是透過免除監禁等刑事懲罰，改以罰金的方式處罰違法使用大麻的人。

雖然歐美國家逐漸鬆綁對大麻的管制，但亞洲國家大多仍對未放鬆對大麻的管制，僅有少數國家開放醫用大麻合法化。例如韓國2018年通過醫用大麻合法化，成為亞洲國家的先驅，而泰國也跟上韓國腳步，於2022年通過醫用大麻及工業用大麻合法化。

需注意的是，泰國實際上並沒有開放娛樂用大麻，但因為法律上存在漏洞，使得泰國大麻產業蓬勃發展，全球各地遊客皆爭相造訪泰國體驗，反而引起當局擔憂。《彭博社》報導就指出，在泰國開放醫用大麻合法化一年後，當地開立超過6000家大麻相關商店，現在泰國政府打算收緊對娛樂用大麻的管制，未來可能會限制大麻僅可用在醫療用途。

大麻到底是什麼？為什麼會同時存在開放與限制的聲音？

這要從大麻的成分開始說起。根據食藥署網站公佈資訊，大麻為生長在溫帶或熱帶氣候的草本植物，化學組成極為複雜，其中部分成分對中樞神經有明顯影響，最為人所知的便是四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol, 簡稱THC)、大麻二酚(cannabidol，簡稱CBD)。

其中四氫大麻酚對人體的作用最強，是大麻造成迷幻與上癮的主要成分。加拿大政府針對大麻的簡介中就指出，THC雖然具有一定的治療作用，但也對身體有害。THC 強度越高，有害影響可能越大，此一成分也是許多國家將大麻列為管制藥物的原因之一。

與四氫大麻酚不同，大麻二酚對精神方面的作用影響較小， 不會產生興奮或成癮現象，有藥用價值。

根據世界衛生組織2022年報告，印度傳統藥物中常使用大麻作為止痛劑使用，但隨著科技進步與藥品發展後，逐步被淘汰。但在90年代因為其可以有效緩解噁心嘔吐及慢性疼痛、神經系統疾病引起的痙攣或癲癇症狀，因此再受到醫療界的重視，目前全球有超過64個國家允許將含有大麻成分的藥物或大麻藥草用於各種醫療狀況。

台灣目前對大麻的管制有哪些？

但目前大麻在台灣仍屬於第二級管制藥物，且於《毒品危害防制條例》中與古柯鹼、安非他命等藥物一起被列爲第二級毒品，不論製造、運輸、販賣、持有或施用，均會面臨刑事懲罰，最重可判處無期徒刑。

若用於醫療用途，民眾目前可向食藥署申請後，從國外購買包含不具成癮性的大麻二酚（CBD）成分的產品自用，或是由醫院專案申請進口四氫大麻酚（THC）成分藥物，作為癲癇罕病患者需求使用。

近年台灣民間團體也有出現倡議大麻合法化的聲音。2019年獲綠黨提名不分區立委候選人的律師李菁琪，就曾接受訪談表示，大麻具有相當多醫療功效，可用於治療睡眠障礙、憂鬱、焦慮、化療伴隨的食慾不振、小兒難治型癲癇等等。

此外也有研究證實大麻的成癮性以及對人體的危害都比菸酒來的低，也可以從產業面考量大麻能帶來的龐大經濟效益。她也建議可採「先醫療用後娛樂用」方式，先解決醫療需求問題，同時讓社會大眾開始接觸並了解大麻，再漸進式的在有管制、抽稅的情況下開放娛樂用途大麻。

衛福部2020年針對公共政策網路參與平臺提點子「開放醫療用大麻」提案則回應，有專家意見表示，國外開放大麻除成癮性問題外，還考量犯罪抗制等問題，因此對採取較開放的態度，但國內對於大麻基本上仍保持謹慎的態度，如果開放大麻給病患使用，而病患不小心給家人使用，會有合法管制藥品流用成為毒品的風險。

且國內並無禁止大麻研究，醫藥教育研究試驗機構在科學或研究使用範疇，倘研究目的具正當性，則可依法向本部食品藥物管理署申請核准使用。

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核稿編輯：林奕甫