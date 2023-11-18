年薪千萬美元的NBA球員也會憂鬱症，隱藏在名利背後的「心理健康」該怎麼面對？

文：北加州的隔壁老王

長年以來，心理健康（Mental Health）一直是社會大眾避之唯恐不及的話題之一，因為沒有人確切知道，一旦坦承自己有心理健康疑慮之後，將會為人生和職場帶來掀起什麼等級的波瀾。尤其是當你以為人生不會比說出來之前更糟了，外界的過度反應會讓你覺得，有些事不如絕口不提，畢竟社會性死亡跟心死有時候沒什麼差別。

對於心理健康的不理解、誤解和恐懼，讓人們不願針對這個議題進行更深度的溝通，在成王敗寇的職業運動領域更是這樣。承認自己有心理健康等於直接暴露自己的弱點給對手，就是弱者的表現。

2015年，被當時媒體污名化的Royce White曾經發了一封公開信，沉痛呼籲NBA當局及球員工會應該重視球員們的心理健康，當時許多休士頓火箭隊的職員，私下曾向White表示他的論調是正確的，但因為White沒有打出全明星的成績為自己背書，這讓他的倡議失去了力量和應有的關注，這封關心球員與大眾心理健康的公開信，就這樣被已讀不回，跟著Royce White的NBA生涯一樣驟然畫下休止符。

直到2018年2月，球星DeMar DeRozan首次針對此議題發聲，在推特上公開坦承自己在父親身體出狀況、與未婚妻分手及球場表現……等種種壓力之下，被憂鬱症擊垮了，這則震撼彈才真正喚起更多人對於心理健康的重視。

This depression get the best of me... — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) February 17, 2018

無獨有偶，就在DeMar DeRozan揭露自身有心理健康疑慮之後，該年三月Kevin Love也在《The Players’ Tribune》上撰文，坦承2017年11月5日，當時仍效力於克利夫蘭騎士隊的他，在出戰亞特蘭大老鷹隊的比賽當中恐慌症首次發作。

「戰績壓力和家務事，壓得我喘不過氣。」

從跳球開始，Kevin Love就知道今天自己非常不對勁，不僅呼吸不順暢，就連暫停時教練在交代戰術，他都完全聽不進去，彷彿置身在黑洞之中，周圍觀眾的吶喊、隊友的打氣、教練的耳提面命都在幾萬光年之外，唯一伴隨在他身邊的只有恐慌而已，那天晚上他只留下出賽18分鐘，投6中1，4分4犯規的成績。

賽後球團人員陪他到當地的診所進行檢查，檢查結果顯示一切正常——至少數據報告看起來是這樣——他看起來跟一般正常人沒有什麼兩樣，兩天後他重回球場，繳出32分16籃板3助攻2抄截1火鍋的表現，看起來上一場只是偶一為之的失常而已，但Kevin Love很清楚的知道，自己有些地方已經不一樣了。

成長過程中被灌輸「要像個男人一樣」的價值觀，Kevin Love從小就信奉這樣的原則，總是表現得很堅強，不只不能向別人討論自己內心的感受，當遇到困難時也得自己克服，所以從小到大他都覺得「心理健康」是別人的問題，直到自己被恐慌症迎頭痛擊。

Kevin Love表示：「在大眾眼裡，職業運動員在很多方面都被當作超人一樣。」不僅不能情緒低落，也不能輕易示弱，更不能被打敗。幸虧，DeRozan的自我揭露為職業球員的脆弱面，開啟了一扇窗——「其實我們可以不堅強。」

DeMar DeRozan的公開聲明給了Kevin Love很大的啟發，如果DeRozan能告訴大家自己所經歷過的一切，那他自己應該能做到，而且站出來把這份力量傳遞給下一個需要他的人，從很多層面來看，Kevin Love都覺得DeRozan拯救了他的人生。而Kevin Love也不吝向DeRozan表示感謝，無論是兩人在賽季中對戰或是私下碰面，Love總是會給DeRozan大大的擁抱，並告訴對方自己有多愛他。

一個人的聲音或許單薄，但當兩個人合力，就能讓更多人意識到心理健康的重要性。

於是NBA自2019-20賽季開始，規定所有球隊必須和心理健康單位（心理治療師或心理學家）建立合作關係，並必須和有執照的精神科醫生合作，以提供球員們藥物治療並解決更嚴重的問題。除此之外，球隊還必須制定心理健康緊急情況的書面計劃，同時攜帶心理健康練習相關的手冊，並確保所有球員都可以免費使用Headspace正念應用程式。

2022-23球季，NBA當局新增了一項關於心理健康的最新規定，所有主場球隊都必須為客隊準備一個「健身與健康（fitness and wellness）」的房間，以用來提供客隊球員遠離媒體、教練、球迷和隊友，釐清自己的思緒，好好沉澱並和心理治療師談談自己內心的恐懼。

是Royce White、Kevin Love和DeMar DeRozan的勇氣，讓越來越多球員願意正視自己的心理健康。

密爾瓦基公鹿隊的王牌Giannis Antetokounmpo在受訪時表示，自己曾經因為壓力過大，在2020年時認真考慮過要放棄籃球，而在2021年尋求治療來調適球星必須承擔的壓力，今年他承諾捐出100萬美元，以提升密爾瓦基當地的心理健康服務。

2022-23球季，Andre Drummond在缺席一場比賽之後，希望人們知道他正在與心理健康問題奮戰。「尋求幫助並不可恥，表達自己的感受是合理的，有時候情緒化是可以的。」Aaron Gordon表示，沒辦法入選明星賽的感受很難受，他透過心理治療師推薦的方式——寫日記——來克服這份痛苦。Dillon Brooks為了避免自己在季後賽情緒失控，他會試著利用正念練習，來穩定自己的脾氣。