感覺不對就逃跑！紅髮Dua Lipa擺脫Disco、進攻新迷幻舞曲！

文：睿忒

上一張專輯《Future Nostalgia》強勢到不行的杜娃・黎波（Dua Lipa），在歷經了一些豪華版加曲，以及為電影《芭比Barbie》獻唱的〈Dance The Night〉後，終於在上週發行了第三張個人專輯的第一首單曲〈Houdini〉！

相信歌迷們已經等待這首歌多時了，畢竟Dua在前幾個月就已經在社群上換上不同的封面，並且將各大串流平台的專輯封面換成萬花筒風格的圖片，暗示新歌即將來臨。同時在歌曲發行的前幾天她也在社群上利用了預告短片透露歌名，綜合了種種要素得出的結論正好就是這次的歌曲靈感來源Houdini。

Houdini是活耀於1980到1920年代的知名魔術師，以他的逃脫魔術聞名全世界。另外Dua在社群貼文中放出一張嘴裡咬著鑰匙的照片，也被認為是在致敬魔術師Houdini，因為在魔術表演中，身為助手的太太常透過親吻的方式，將鑰匙交給Houdini，因此Dua的這個照片意象正好也呼應了這點，可以說這首歌的確都是圍繞在以Houdini為靈感而建立的。

〈Houdini〉代表著Dua正式向自己第二張專輯《Future Nostalgia》的時代說再見，在今年5月釋出〈Dance The Night〉的MV時，不少網友就猜測其中掉落、碎滿地的Disco球，是象徵著要對已經跟著自己長達三年的Disco風格道別。

果不其然在〈Houdini〉釋出後雖然依舊是舞曲，但卻是朝著1970年代前進的新迷幻舞曲風格，目前在現今西洋樂壇並不多見，其中在新迷幻流行樂當中更是包含了一些搖滾、龐克的元素，整體聽起來讓人耳目一新。

Dua在這次歌曲當中依舊大量運用了她擅長的中音音域，即使之前她曾說過自己在練習高音部分，不過她的中音部分的確沒話說，出現在像是〈Houdini〉的舞曲當中更是讓歌曲多了幾分厚重感，在帶動高潮氣氛的時候也不會覺得吵雜，反而Dua的聲音厚度讓歌曲變得更加耐聽。

歌曲重心放在將感情比擬成魔術師Houdini的表演，假使自己覺得感覺不對、或是對方並不能讓自己開心，那麼自己就會像Houdini一樣直接逃跑。

原以為在前期宣傳的視覺下了很多工夫後，〈Houdini〉的MV也會是不得了的大型製作。不過隨著歌曲釋出的MV卻是非常簡單的，簡言之就很像是Dua在練舞室中完成了所有的場景拍攝，甚至有網友質疑確定這是正式的MV嗎？

這種程度有點讓人覺得雷聲大、雨點小。而我自己也是有這種感覺，音樂部份我覺得很有新意，聽起來的也是悅耳的，如果好好操作應該也是會有不小的迴響，但是MV真的會令人有些微失望啊！

睽違多時Dua Lipa終於帶著新歌〈Houdini〉回歸，等於也揭開了他第三張個人專輯的序幕。身為在商業以及樂評成績都有不錯表現的歌手，其實有非常多人在等著他下一步的作品。

這次的〈Houdini〉算是很好的回應，不但確定了將繼續在舞曲領域耕耘，也宣告了全新路線、風格。

不過我個人總覺得氛圍有些奇怪，照理說久違的回歸應該要好好地宣傳一波，但這次Dua卻好像還沒開始用力的感覺，〈Houdini〉總給人在試水溫的感覺。

不過無論如何，相信下張專輯都是值得期待的！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：羅元祺