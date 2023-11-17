第一屆「天下城市治理卓越獎」215件專案參選，雲林、高雄拿四奬表現最優，嘉義縣、新北獲兩獎居次

《天下雜誌》「未來城市」首次推出「天下城市治理卓越獎」於11月15日公布結果，雲林縣以兩座首獎、兩座優選，獲選「2023年度卓越城市」；高雄市則拿下四座優選，六都中表現最優。

為找出高齡少子化、數位轉型、氣候變遷等城市共同挑戰的解方，《天下雜誌》「未來城市」推出「天下城市治理卓越獎」，邀請縣市提名傑出專案，與其他地方政府分享經驗，推動城市間的標竿學習。

天下城市治理卓越獎以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，分為「環境保護」「社會進步」「經濟發展」三組；以執行效益、創新程度、可延續性及跨界合作等四大評估面向，經過三個月徵件及三輪評選，以考試院長黃榮村為首的專家評審團，最後從20縣市的215件專案中，選出20件得獎專案（含3件首獎、17件優選）。

其中，雲林縣和高雄市均有四件專案脫穎而出，為得獎最多的縣市。而雲林縣又以「虛實整合的守護者聯盟」與「ESG智慧農業創生示範場域」專案，分別拿下社會進步組與經濟成長組首獎，評審團決定將「年度卓越城市」殊榮頒予雲林縣。

Photo Credit：天下雜誌 社會進步組_2023天下城市治理卓越獎

Photo Credit：天下雜誌 經濟成長組_2023天下城市治理卓越獎

嘉義縣與新北市各有兩件專案得獎，得獎數次高。嘉義縣的「不『蚵』能任務—繩奇活線」專案，也拿下環境保護組首獎。 另外，苗栗縣、彰化縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、宜蘭縣、連江縣則各有一件專案得獎。

Photo Credit：天下雜誌

地方治理打破都市化，非六都大獲青睞

從整體結果來看，非六都專案具有深刻地方問題意識，而獲評審青睞，成績甚至超越六都。這也反應台灣地方治理，正在打破「都市化等於進步」的傳統觀念。

例如，雲林縣的兩座首獎，都是因資源匱乏而激盪出的創新。計畫處、農業處合作的「ESG智慧農業創生示範場域」，是為解決農村人口老化與碳排，聯合農產養殖業農民一同投入科技、淨零雙軸轉型；「虛實整合的守護者聯盟」，則是因雲林境內缺乏醫學中心，消防局、衛生局與台大雲林分院等單位必須密切合作，而催生的成果。

擁抱科技、從負責到當責的公務員

台灣作為科技之島，不少縣市也尋求科技解圍。 例如環保組首獎「不蚵能的任務」，是嘉義縣環保局與台灣化學纖維公司合作，以獨家技術將上千噸廢棄蚵繩轉為環保布料，實現了循環經濟；高雄市四個獲獎專案中，更有三項高度導入科技，展現從重工業轉型科技城的決心。

其中，高雄市交通局「AIOT數據驅動 智慧交通心服務」專案相當前瞻，對於城市淨零有指標意義，亦能回應國際趨勢。

儘管得獎專案多是落實或延伸中央政策，細節中仍見地方公務員巧思與執行力。例如，彰化縣衛生局在2022年率先成為全國最早根除C肝的縣市；高雄市教育局補助低收入戶學生餐食，則以數位票卡取代紙本券，使學生結帳時不必擔心異樣眼光。

首屆仍聚焦硬體，期待提升專案影響力

第一屆參賽專案以醫療長照、地方創生、空汙、綠能、水資源保護為主，反應地方首長確實在設法回應高齡化、人口外流與環保永續議題；然而，今年掀起熱議的性別平權與交通安全僅四件專案投件，且影響範圍有限。整體而言，報名專案偏重硬體建設，少了軟體思維。

城市，是變革的最適行動單位，「天下城市治理卓越獎」使我們一窺縣市如何以有限資源、尋找特色出路，也展現了地方自治的新樣貌：面對全球性問題，22縣市不是行動的孤島，而是一個協同作戰的網絡；這不僅是一場尋找Best Practice的競賽，更是一場永續台灣的大挑戰。

完整獲獎分析與三項首獎專案報導，請參考未來城市網站、天下雜誌當期特別企劃：

責任編輯：Joanna

核稿編輯：Street