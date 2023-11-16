《離開學術界：實用指南》：擺脫學術志業「思想陷阱」！怎樣尋覓理想的事業與人生？

我們想讓你知道的是
飽受學術訓練的人，將當學者視為天職，構成自己的存在意義。彷彿，只要放棄學術一途，等同拒絕自我，是學術及生命的失敗者。卡特林點出，這種思想陷阱在於我們沒有看見「數十億人透過學術界以外的工作來養活自己」。而學術工作——像研詩會討論羅馬詩人的優劣——不會令世界有任何實際改變，相對作者轉行後，才更深刻了解非學術工作的實際價值。
近日台灣的結構群書店和香港的序言書室，都在社交媒體貼出白底綠字封面的《離開學術界：實用指南》（Leaving Academia: A Practical Guide），引來熱烈迴響，紛紛詢問購書渠道，實為「學術界」難得的盛事。
這種現象的出現，一來是學術理想與現實困境的落差，實況如何令人好奇，可供戲謔八卦；二來，在學歷通脹的時代，大家進入高等學府、半隻腳踩進學術圈，甚或正在其中苦苦掙扎者，都較昔日常見，單是書名已能引起共鳴。
作者卡特林（Christopher L. Caterine）在2020年所著的《離開學術界》，是一本面對學院教席僧多粥少的全球困境，旨在協助擁有學術背景的專業人士，轉型到非學術職業領域的「實用指南」。簡言之，即是由零開始，像「正常人」的談吐表現、將學術經驗轉化為「看得懂的履歷表」等，教導任何學術專業人士怎樣找到一份非學術工作，展開自己另一種事業規劃、理想人生。
「本書濃縮了我在改行過程中學到的東西，以及離開學術界的過程中遇到的大約150人的建議。」《離開學術界》由作者——博士畢業，專門研究冷門的古典羅馬詩歌，尋找教席——轉行到非學術領域工作的經驗，綜合不同領域的專業人士訪談，整理歸納出尋覓工作的實用手冊。
實用指南不是學術著作，相對象牙塔的高談闊論，這本書從實際經驗、數據出發，道破了許多學術人士自我束縛的迷思。例如，我們很常會視研究為天職、志業，而將污名「賺錢」，將貧窮連結到工作，使許多人為了找到教席，再不合理的待遇也要接受；學院並非單講研究能力，涉及指導教授、人脈、研究領域熱門與否、運氣等因素，導致極多優秀人才未能得到好的工作。
每個閱讀本書的人都已經具有成功改行所需的至少一種特質。你的學術訓練讓你具有好奇心和批判性，你不僅會思考自己工作是對還是錯，還會思考為什麼。這種思考的衝動決定了我們這些擁有學術背景的人，而且是貫穿我過去五年所知的每次改行的一條主線。最重要的是，這種特質能幫助你獲得其他特質，從而在學術界之外找到新的職業。
作者卡特林深知要脫離學界並不容易，他形容這就像要觀測黑洞內的物體，理性知道學術之外有更廣闊的世界，實際上許多工作都和學術無關，卻偏偏甘願留在熟悉的環境，不想被捲入另一個行業未知的風險和環境。因此，他鼓勵我們，也從我們原有學術訓練的特質出發，「好奇心」讓我們思考更多工作的可能，「批判性」讓我們探討目前工作生涯是否最適合自己。
《離開學術界》引用了不少研究數據，皆指向同一個結果：「勉強沒有幸福」，離開沼澤是更好的選擇。像康乃爾大學高等教育研究所的論文指，不論自願與否，大多數在學術界以外工作的博士，往往比起當教授的博士有更高工作滿意度、幸福感。
作為一個群體，我們總是認為高等教育領域的工作不僅是一個行業：我們認為它是一種天職。因此，在打算從事其他行業時，我們顧慮的不僅是一些實際問題，比如不清楚從事的工作是什麼樣的，我們真切地擔憂，一旦不再是學者，我們就不知道自己還能成為什麼人。
飽受學術訓練的人，將當學者視為天職，構成自己的存在意義。彷彿，只要放棄學術一途，等同拒絕自我，是學術及生命的失敗者。卡特林點出，這種思想陷阱在於我們沒有看見「數十億人透過學術界以外的工作來養活自己」。而學術工作——像研詩會討論羅馬詩人的優劣——不會令世界有任何實際改變，相對作者轉行後，才更深刻了解非學術工作的實際價值。
有見及此，《離開學術界》共分六章，提供了一個關於轉換職業道路的框架，讓有意離開學界的朋友可以逐步依循。以下是我整理的五個重點：
一、自我評估：為什麼想離開學界？想過得到什麼理想的生活？想從職業得到什麼？怎樣結合生活和工作？經過提問，讓自己不再恐懼離開學界，到認清自己的未來方向。
二、擴展網絡：建立職業網絡的重要性，與學術界外的專業人士建立聯繫，利用社交媒體平台，參加行業會議等。即經由與他人的交談，探索其他非學術職業的內容，開拓自己的視野和可能。
三、轉化技能：將學術技能（研究、數據分析、批判性思維等）轉換為其他領域職位所需的技能。例如書中即指，優秀教師已經具備了專案管理、公開演講、組織會議、平衡各方利益、情緒智商等重要工作能力。
四、見工策略：為撰寫履歷及面試，提供策略和技巧使專業學術經歷，轉化為一般大眾理解的才能，提升對非學術行業僱主的吸引力。
五、應對挑戰：找到工作之後，並非一步登天，很多時候必須由低做起，要面對行業文化衝擊、心理壓力等，並積極規劃長遠工作生涯。
以上步驟，書中均有詳述實際操作、評估問題、解決方法等。另一方面，就算仍留在學界，書中的內容也有啟發，讓我們反思學術人的難以溝通、「膠化」。
諸如：學者多數內向，連約談指導教授都要糾結半個鐘頭，但學界以外，許多人都樂意結交朋友，談論自己；學者慣於有幾乎無限的時間從各個角度理解議題，然而在正常溝通，這顯得冗長無聊欠缺重點。卡特林提議，不妨談話時先把「結論置頂」，減少引經據典，使用非學術人士能夠理解的字詞。另外，言談及履歷都不應過度強調教育背景。
在離開學術界的過程中，這一階段無疑是最難的。為了發展新的技能，你可能不得不屈居於在你看來大材小用的職位，甚至聽命於你的晚輩。不要讓你的自我擋在成功的路上。相反，要接受你不再是行業翹楚的事實，並且直面學習新技能和新領域的知識的挑戰。最重要的是，請記住這個階段的旅程是暫時的：一旦在新領域積累了基本的經驗，你的進步可能會比現在想像的快得多。
卡特林作為轉行過來人，知道離開學術界的困難，以及各種思想、情感困擾，故此他不斷鼓勵讀者，像分享的成功案例、實用工具和資源平台等，頗能溫暖人心。《離開學術界》沒有深奧的道理，由學者回歸到人的本身，也就是擺脫束縛，重新審視自己的理想生活，並且提供了一條可行的路徑，供我們依循、參考。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
我們想讓你知道的是
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
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國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。