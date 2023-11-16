《離開學術界：實用指南》：擺脫學術志業「思想陷阱」！怎樣尋覓理想的事業與人生？

近日台灣的結構群書店和香港的序言書室，都在社交媒體貼出白底綠字封面的《離開學術界：實用指南》（Leaving Academia: A Practical Guide），引來熱烈迴響，紛紛詢問購書渠道，實為「學術界」難得的盛事。

這種現象的出現，一來是學術理想與現實困境的落差，實況如何令人好奇，可供戲謔八卦；二來，在學歷通脹的時代，大家進入高等學府、半隻腳踩進學術圈，甚或正在其中苦苦掙扎者，都較昔日常見，單是書名已能引起共鳴。

作者卡特林（Christopher L. Caterine）在2020年所著的《離開學術界》，是一本面對學院教席僧多粥少的全球困境，旨在協助擁有學術背景的專業人士，轉型到非學術職業領域的「實用指南」。簡言之，即是由零開始，像「正常人」的談吐表現、將學術經驗轉化為「看得懂的履歷表」等，教導任何學術專業人士怎樣找到一份非學術工作，展開自己另一種事業規劃、理想人生。

「本書濃縮了我在改行過程中學到的東西，以及離開學術界的過程中遇到的大約150人的建議。」《離開學術界》由作者——博士畢業，專門研究冷門的古典羅馬詩歌，尋找教席——轉行到非學術領域工作的經驗，綜合不同領域的專業人士訪談，整理歸納出尋覓工作的實用手冊。

Photo Credit: Princeton University Press 作者遠離學界，容光煥發。

實用指南不是學術著作，相對象牙塔的高談闊論，這本書從實際經驗、數據出發，道破了許多學術人士自我束縛的迷思。例如，我們很常會視研究為天職、志業，而將污名「賺錢」，將貧窮連結到工作，使許多人為了找到教席，再不合理的待遇也要接受；學院並非單講研究能力，涉及指導教授、人脈、研究領域熱門與否、運氣等因素，導致極多優秀人才未能得到好的工作。

每個閱讀本書的人都已經具有成功改行所需的至少一種特質。你的學術訓練讓你具有好奇心和批判性，你不僅會思考自己工作是對還是錯，還會思考為什麼。這種思考的衝動決定了我們這些擁有學術背景的人，而且是貫穿我過去五年所知的每次改行的一條主線。最重要的是，這種特質能幫助你獲得其他特質，從而在學術界之外找到新的職業。

作者卡特林深知要脫離學界並不容易，他形容這就像要觀測黑洞內的物體，理性知道學術之外有更廣闊的世界，實際上許多工作都和學術無關，卻偏偏甘願留在熟悉的環境，不想被捲入另一個行業未知的風險和環境。因此，他鼓勵我們，也從我們原有學術訓練的特質出發，「好奇心」讓我們思考更多工作的可能，「批判性」讓我們探討目前工作生涯是否最適合自己。

《離開學術界》引用了不少研究數據，皆指向同一個結果：「勉強沒有幸福」，離開沼澤是更好的選擇。像康乃爾大學高等教育研究所的論文指，不論自願與否，大多數在學術界以外工作的博士，往往比起當教授的博士有更高工作滿意度、幸福感。

作為一個群體，我們總是認為高等教育領域的工作不僅是一個行業：我們認為它是一種天職。因此，在打算從事其他行業時，我們顧慮的不僅是一些實際問題，比如不清楚從事的工作是什麼樣的，我們真切地擔憂，一旦不再是學者，我們就不知道自己還能成為什麼人。

飽受學術訓練的人，將當學者視為天職，構成自己的存在意義。彷彿，只要放棄學術一途，等同拒絕自我，是學術及生命的失敗者。卡特林點出，這種思想陷阱在於我們沒有看見「數十億人透過學術界以外的工作來養活自己」。而學術工作——像研詩會討論羅馬詩人的優劣——不會令世界有任何實際改變，相對作者轉行後，才更深刻了解非學術工作的實際價值。

有見及此，《離開學術界》共分六章，提供了一個關於轉換職業道路的框架，讓有意離開學界的朋友可以逐步依循。以下是我整理的五個重點：

一、自我評估：為什麼想離開學界？想過得到什麼理想的生活？想從職業得到什麼？怎樣結合生活和工作？經過提問，讓自己不再恐懼離開學界，到認清自己的未來方向。

二、擴展網絡：建立職業網絡的重要性，與學術界外的專業人士建立聯繫，利用社交媒體平台，參加行業會議等。即經由與他人的交談，探索其他非學術職業的內容，開拓自己的視野和可能。

三、轉化技能：將學術技能（研究、數據分析、批判性思維等）轉換為其他領域職位所需的技能。例如書中即指，優秀教師已經具備了專案管理、公開演講、組織會議、平衡各方利益、情緒智商等重要工作能力。

四、見工策略：為撰寫履歷及面試，提供策略和技巧使專業學術經歷，轉化為一般大眾理解的才能，提升對非學術行業僱主的吸引力。

五、應對挑戰：找到工作之後，並非一步登天，很多時候必須由低做起，要面對行業文化衝擊、心理壓力等，並積極規劃長遠工作生涯。

Photo Credit: GettyImages

以上步驟，書中均有詳述實際操作、評估問題、解決方法等。另一方面，就算仍留在學界，書中的內容也有啟發，讓我們反思學術人的難以溝通、「膠化」。

諸如：學者多數內向，連約談指導教授都要糾結半個鐘頭，但學界以外，許多人都樂意結交朋友，談論自己；學者慣於有幾乎無限的時間從各個角度理解議題，然而在正常溝通，這顯得冗長無聊欠缺重點。卡特林提議，不妨談話時先把「結論置頂」，減少引經據典，使用非學術人士能夠理解的字詞。另外，言談及履歷都不應過度強調教育背景。

在離開學術界的過程中，這一階段無疑是最難的。為了發展新的技能，你可能不得不屈居於在你看來大材小用的職位，甚至聽命於你的晚輩。不要讓你的自我擋在成功的路上。相反，要接受你不再是行業翹楚的事實，並且直面學習新技能和新領域的知識的挑戰。最重要的是，請記住這個階段的旅程是暫時的：一旦在新領域積累了基本的經驗，你的進步可能會比現在想像的快得多。

卡特林作為轉行過來人，知道離開學術界的困難，以及各種思想、情感困擾，故此他不斷鼓勵讀者，像分享的成功案例、實用工具和資源平台等，頗能溫暖人心。《離開學術界》沒有深奧的道理，由學者回歸到人的本身，也就是擺脫束縛，重新審視自己的理想生活，並且提供了一條可行的路徑，供我們依循、參考。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin