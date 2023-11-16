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2023/11/16,
印太

全國大麻商店暴增逾六千家，泰國政府擬再推動立法加強大麻產業管制

全國大麻商店暴增逾六千家，泰國政府擬再推動立法加強大麻產業管制
泰國民眾在遊行中吸食大麻。Photo Credit: GettyImages

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泰國大麻商店暴增，當地新政府擔憂毒品氾濫的問題，盼能加強管制大麻產業。泰國議會最近將再次推動立法以管控大麻使用，把大麻侷限於醫療和研究用途。修訂的草案內容包括採取更嚴格的措施，以解決大麻作為娛樂用途的漏洞、制定新的大麻種植規程和刑事處罰。

綜合《海峽時報》於《泰國郵報》報導，泰國新政府表明正在修改管制大麻法案有關的草案，以加強對大麻產業的管制。泰國自去年6月成為首個大麻合法化的東南亞國家後，大麻商店如雨後春筍般出現在各國城鎮，目前泰國全國各地已出現超過6000家大麻商店。

商家出售各種產品，大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）的含量必須低於0.2%，四氫大麻酚是一種精神活性化合物，可以給使用者帶來「興奮」的感覺。

泰國國會去年6月一讀通過「大麻與火麻法案」（Cannabis and Hemp Bill），同年9月下議院卻投票決定延後二讀，未獲特別委員會審議。

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泰國食肆業者於廚房內準備大麻。Photo Credit: GettyImages

泰國公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）週二（14日）發布聲明稱，由於擔心麻醉藥品可能導致上癮問題，公共衛生管制法案的相關草案已被大幅修改。

他表示：「在經濟利益和民眾健康之間，我們把健康放到了首位。」

他說，修訂的草案內容包括採取更嚴格的措施，以解決大麻作為娛樂用途的漏洞、制定新的大麻種植規程和刑事處罰。該草案可能將於12月提呈內閣，再由內閣定奪。

為泰黨籍的總理賽塔（Srettha Thavisin）也曾在上任後表明反對將大麻作消遣用途，並強調政府正在積極「糾正」目前的大麻政策，計劃在6個月內結束娛樂性大麻使用，全面回歸醫療用途。

據《CNN》報導，泰國政府在2022年6月以醫療為目的，開放販賣、吸食四氫大麻酚含量不超過0.2%的大麻萃取物，但不允許在公共場合以娛樂為目的吸食。然而，由於相關法規從未鼓勵或禁止娛樂性使用大麻，加上私人場所的規定不夠明確，導致大麻被非醫療目的濫用，並增加了娛樂性使用的案例。據了解，政府剛開放大麻合法後，出現許多民眾吸食大麻過量的情形，讓官方頒布行政命令，禁止向孕婦和未滿20歲的青少年出售大麻。

泰國內閣預計下個月審查修訂後的法案，但大麻娛樂用途仍是一個未知數。

新聞來源

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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