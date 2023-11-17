《星艦奇航記》科技成真？智慧裝置「Ai Pin」螢幕投射掌心，操作全靠口說和動作

文：Jocelyn

由兩名蘋果前設計師Imran Chaudhri和Bethany Bongiorno成立的公司Humane ，終於正式亮相打AI裝置「Ai Pin」！

硬體

Ai Pin可拆為兩部分：方形的裝置和電池組，兩邊能以磁吸的方式將裝置固定在衣服上，當裝置沒電時換電池組即可。裝置採用的處理器為Snapdragon，其配件包括夾子能裝置夾在包包上，以及長的有些像AirPods盒的充電器。

Photo Credit: Humane

Ai Pin是藉聲音、相機、手勢和內建的小型投影機來控制裝置。

裝置建有超廣角RGB相機，點兩下啟動相機功能後可拍下1300萬畫素的照片，同時也能錄影。相機或麥克風啟動時裝置會亮起「信賴燈」，讓他人知道配戴者正在蒐集資料，且由於燈是藉由專門的隱私晶片內建於裝置，若遭受硬體上的調整，需Humane才能讓裝置再次運作。

Photo Credit: Humane

將手掌變為螢幕打破傳統

Ai Pin的投影機一改科技裝置常見的螢幕，如果今天想聽知名科幻電影的配樂，將手壓著裝置並說出播放音樂的指令，這時打開手掌，Ai Pin會將控制音樂的畫面投影在手上，手向左或向右傾可倒轉或跳過，掌心向下手指輕觸可暫停播放。

當手掌握拳則回到首頁，進到首頁後，同樣手指輕觸可看到今天的日期、天氣，若手掌稍微向上傾，Ai Pin會告知使用者當時的地點，以及附近地標。

隨身帶著的翻譯蒟蒻

揚聲器可只播聲音給使用者聽，也能提高聲量讓外界聽，其中一個很實用的功能是即時翻譯。根據Humane的示範，當Ai Pin偵測到對方在說西班牙文語，會自動翻成英語播給配戴者聽，並以同配戴者的語調，將英語回覆翻譯成西班牙語播給對方聽。

Ai Pin是AI聊天機器人的化身

Ai Pin 最重要的工作是透過自家軟體「AI Mic」來連接AI模型，Humane在新聞稿中提及ChatGPT是裝置的核心功能之一。其作業系統「Cosmos」在本地端和雲端運行AI，是設計來根據使用者的需求，將他們導向合適的工具，不用再自行下載和管理各式App。

Photo Credit: Humane

生成式AI崛起後，許多功能和任務都被濃縮成可用自然語言溝通的聊天機器人，Ai Pin將相似的概念化身為硬體裝置。Humane試圖達到的是去掉裝置的介面，Ai Pin沒有主頁也無設定，讓配戴者僅需和裝置說話或碰觸一下，就能取得資訊。

AI幫你收訊息

例如當收件匣資訊爆炸時，裝置上的信號燈能讓配戴者知道有新消息，且能用AI彙整訊息，只要下指令「讓我了解最新情況」，Ai Pin就會播放出訊息摘要，也能透過問題讓AI在茫茫訊息中找出特定資訊。

Ai Pin也會記住使用者所有曾輸入的資訊，能針對這些資料給出合適的答案，若要管理Ai Pin可至Humane.center平台操作。

有電腦視覺的加持，戴著Ai Pin逛街時就可直接將商品舉到裝置前，並詢問價格，不用再拿出手機慢慢搜尋。

Photo Credit: Humane

Ai Pin真的會成為下個iPhone嗎？

Chaudhri曾表示Humane相信未來的科技會是「隱形」的，讓科技裝置不必阻擋使用者活在當下，去聽演唱會或從事戶外活動時，不拿出手機下也能捕捉畫面。

Humane似乎目前是將Ai Pin當作一個更大計劃的起點，要提升使用者體驗是個不間斷的過程，不僅硬體要升級軟體賦予的多元功能更是留住用戶的重要因素，而Humane應也準備好持續發展AI裝置。

除了Humane將眼光放在AI裝置外，先前傳出SamAltman想由前蘋果首席設計師JonyIve的公司LoveFrom來開發OpenAI第一款消費性裝置，而軟銀有可能資助10億美元的經費。可看出隨智慧型手機已成熟，科技業界要讓AI成為下個時代iPhone的發想點。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺