港產記者電影《神行太保》：名副其實「跑新聞」

香港電影中，以新聞工作為主題、以報館為主要場景的例子不算多，近四十年較為人熟悉的有《導火新聞線》、《A-1頭條》、《頭號人物》，還有《神行太保》。對於懸疑驚慄類型電影來說，記者其實是很好用的職業設定，和偵探及警察一樣，其工作性質自然蘊含了角色的動機，帶著觀眾探險和解謎。

雖然這種角色總是在「追查真相」，令觀眾對電影的寫實性有相當期待，甚至比其他類型的電影有更高要求。不過在主流敘事電影中，這些都是說故事的材料，並不如紀錄片一般，對具體細節都有高度真實的要求。以劉德華為賣點的《神行太保》是個有趣的例子，他既有的明星形象及其角色「太保」都調校了觀眾期望，不會離當年主流商業電影太遠，最重要是緊張刺激兼具娛樂性。片中有關新聞工作的場景、記者工作的細節等等，雖取材於真實狀況，但作用更多是讓那些對新聞「behind the scene」感到好奇的觀眾有獵奇的快感。

雖然宣傳上劉德華站在「C位」，但他的角色其實介乎配角與主角之間，而林俊賢飾演的富家子兼實習記者楊家聰才是真正男主角，而苗橋偉飾演的徐傑則是第二男主角，是個外冷內熱、老練又不失熱情的編採主任。楊、徐二人在故事中都有成長、掙扎、挫折等較深入的描寫，反而太保一角並沒有甚麼發展，戲份集中在其行動，在劉德華的本色演繹下，固然十分搶鏡。

圖片來源：電影《神行太保》海報

太保一出場，觀眾大概已可放下「寫實性」的期望：這段戲講楊家聰第一天上班，便被派去一個有女子企圖跳樓的現場，支援太保。當一眾記者在樓下舉機之時，太保早已走上該大廈高層，把身體伸出窗外拍照，還要扯著電線爬上天台。這種「動作很劉華」的誇張手法，提示了觀眾他們看到的是一個浪漫化的英雄故事。

有趣的是編導對此失實的描寫是有所自覺的。因為太保的行徑太過份，被抓去警局，要徐傑去保釋。徐便教訓太保：「點解你咁鍾意將現實同幻想都撈埋一齊，新聞就變咗你英雄主義嘅武器。」十分反諷。究竟這對白質疑的是太保、劉德華，還是編劇？

楊家聰這主角的設定其實也是十分不寫實的。他是一個有理想的富家子，但現實中有多少記者本身也是有錢人？《神行太保》的主要情節十分典型：等待揭發的「真相」涉及政商陰謀及桃色醜聞，權貴能收買黑白兩道，從而突顯傳媒的監察者角色。《神》的情節推進其實很倚靠楊家聰這種雙重身份，是促成戲劇發展的關鍵角色。若他只是普通實習記者，劇本便須大幅改寫。

雖說楊的角色充滿理想，最後還是回去當生意人。可圈可點的是，最後太保和徐傑在新聞界已經升任主管級數，闖進前者的辦公室，採訪不成還繼續「攬頭攬頸」地打鬧。最後一個鏡頭，或許暗示了傳媒與商界糾纏不清的關係。說到底傳媒都是生意，老闆也是商界。