【未來大人物】辦一場不只是料理的餐桌計劃，除了美味還撒入勇氣與瘋狂、再加點宇宙有趣的調味

文：陳淑玲

2021那一年，未來大人物採訪團隊千里迢迢從台北開車前往雲林，抵達雲林後再開近1小時的車程，闖進產業道路內，一座一座大大的溫室中，我們探訪在水林以智慧農業栽植小黃瓜、番茄的「微醺農場創」辦人黃衍勳，在那座鐵皮屋採訪的兩個多小時內，衍勳跟我們暢聊他的小黃瓜大夢。

聊著聊著的過程中，看似敦厚笑起來靦腆的他，在開始談及小黃瓜、智慧農業、青農現況與政府政策的不對等待遇等專業領域時，他的眼神突然變了，專注近乎犀利的目光，回想著他爭取青年入農的努力與困境，跟著他的陳述我們也彷彿走了一趟青農返鄉之路。

訪問完後跟著衍勳的帶領走入溫室園中，摘下一根現採小黃瓜。我一咬，真的不誇張，「簡直就是在吃水果一樣的水潤。」這是我當下脫口說出的悸動。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 每一根小黃瓜都是衍勳的小孩。

後來也因為採訪的關係，到台南後壁去，聽璞育塾黃雅聖，為了讓當地小孩不失學，一起租了農地共同耕耘，讓小孩家庭能自給自足的感動故事。甚至也去花蓮七星潭探訪不顧一切留在台灣、致力推動台灣食魚教育的黃紋綺……。每每採訪完這些未來大人物，都讓人感動他們的倡議行動。

除此之外也讓我忍不住地想著，這些未來大人物們努力耕耘的第一線食材，若是能轉譯成一道道料理，吃食材原味、也聽他們勇敢近乎瘋狂的倡議故事，那該有多好？

「2022未來大人物」徵選，我們遇上了御鼎興手工柴燒醬業第三代製醬人謝宜澂，同時他也是飛雀餐桌行動的創辦人。記得確認宜澂入選的那天，我在記事本清楚寫上「我要跟他舉行一場餐桌計劃」。擱置在幽暗角落的念頭終於照射岀清澈透亮的曙光。

一場採擷東南西北食材的餐桌計劃背後更多的是勇氣

未來大人物自2014年籌辦、2015年正式舉行第一屆徵選活動以來，至2023年已經找到150位築夢青年。在每年各類型倡議議題中，一定有一部分是屬於「地方創生」領域的青年團隊，這些年輕的倡議家深耕蹲點在台灣各城鄉角落，正面迎擊地方生活的痛點、找出問題與地方困境，並努力突破甚至是創新突擊。我們細細盤點了食材生產者，發現真是資源豐富！

為了能採擷未來大人物第一線生產者的食材，我們展開了微環島產地探訪行程。

至台灣南方，取得台青蕉老王的香蕉、到台南找鳳梨王子楊宇帆獲得鳳梨滋味、到遠遠的東山取得全台最美味的龍眼肉、去璞育塾取得努力生活的相伴米。到中部雲林微醺農場收穫豐沛小黃瓜、以及使用御鼎興醬油滋味。

我們甚至前進東部花蓮七星潭海岸，取得洄遊吧倡議食魚教育鮮吃台灣的魚。在北方獲取坪感覺茶香、螢火蟲書屋的香菇……。承載著對台灣富饒土地的感激，吸取第一線生產者青農大人物的滿滿堅持與辛苦栽植的故事。

我都還深深記得，在花蓮七星潭跟洄遊吧創辦人黃紋綺見面那個夏天，我們一起站在2樓的陽台吹海風。她帶著堅定語氣與眼神，充滿熱情跟我分享友善漁業捕魚方式、如何吃對台灣海洋友善的魚種、有意識地吃才是永續等議題。小小身軀迸發大能量的她，說起魚來、眼神都在閃閃發光，跟眼前的太平洋波浪一樣。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 採訪時，紋綺清晨6點帶著我們去搶魚、跟著上市場的婆婆一起買魚。

採擷過程中，除了深度參與第一線生產者的生產最前線農事外，更多的是汲取他們對於地方上倡議的使命與理想。不只是紋綺，每位深耕地方創生的未來大人物，都鼓起莫大的勇氣迎戰這個社會上不公平、不平等，努力著需要他們挽起袖子努力發聲的行動。

未來大人物餐桌，吃的不只是滋味、更多的是吃進台灣新一代青年想望的美好未來。

將料理躍上桌的魔法帶點宇宙訊息

有了這些食材後，該換料理人上場。御鼎興醬油第三代製醬人謝宜澂原本是為了推廣自家產品，自2017年開始藉由舉辦「飛雀餐桌行動」，以全蔬食醬油料理帶領起一股風格餐桌行動，至今已將邁入第212場餐桌活動。

宜澂分享：「每次的餐桌計劃都帶著一些藝術創作因子在裡頭，醞釀一段時間，讓想法與事件在腦海中慢慢發酵。有時是一段產地故事的連結、有時則是食材或場地的靈光乍現，我都稱之為宇宙會突然傳遞一道訊息給我。靈感來了，菜單自然出現、慢慢堆疊出餐桌料理的菜色。」

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 宜澂說，每次餐桌的發想，都要經過時間醞釀、在腦中發酵。

不以廚師自詡、而稱自己為料理人，宜澂解釋說因為自己就只是「喜歡做料理的人」。也因為這樣的感性觸發，他更享受每場餐桌逐漸成形的過程、以及最終呈現的模樣。

「接到未來大人物餐桌計劃的邀約是一場挑戰，每一種多元食材供應都是一種創作。更不同的是除了我擅長的蔬食醬油料理外，例如這次還會有加入洄遊吧的魚類料理。我找了好夥伴台北泔米食堂一同討論，同樣也以發酵概念的味噌來增加風味。」

食材藉由轉譯，讓各地方的風土直接躍上桌，藉由每一口的溫度與滋味，用料理傳遞各個未來大人物在努力的心意，順應著季節、迎著時序，吃一口充滿魔法感且有意思料理。

「順應著永續議題，透過這些地方風土食材認識的生產者，能夠推行自煮文化，找出有意義、帶點有趣、好玩又好吃的料。風土的滋味從各地方產生，也是每次我辦料理時的最初心。」宜澂分享著。

成功沒有一種既定的模樣，在各地深耕的未來大人物也不依循世俗所謂「正規」的樣貌在前進。未來大人物餐桌計劃裡，吃進的每一口、都乘載著每位食材生產者的努力與辛苦，更多的還有他們耕耘地方的甚至近乎瘋狂的勇氣。

撒上料理人的靈感與天馬行空，帶一點有趣與創意的料理就要端上桌。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan