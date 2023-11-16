【未來大人物】辦一場不只是料理的餐桌計劃，除了美味還撒入勇氣與瘋狂、再加點宇宙有趣的調味
我們想讓你知道的是
這是一場由未來大人物平台Ft.台灣青春風土催生的「未來大人物餐桌計劃」。從關鍵評論網台北總部出發，朝著所有第一線生產者而去。在台灣的東南西北取得食材後，最後藉由未來大人物飛雀餐桌行動發起人謝宜澂的巧手，將物產轉譯成料理躍上桌。 在未來大人物餐桌計劃裡，吃進的每一口、都乘載著每位食材生產者的努力與辛苦，更多的還有他們耕耘地方的甚至近乎瘋狂的勇氣。藉由滋味轉譯風土的倡議活動，未來我們還要繼續下去……
文：陳淑玲
2021那一年，未來大人物採訪團隊千里迢迢從台北開車前往雲林，抵達雲林後再開近1小時的車程，闖進產業道路內，一座一座大大的溫室中，我們探訪在水林以智慧農業栽植小黃瓜、番茄的「微醺農場創」辦人黃衍勳，在那座鐵皮屋採訪的兩個多小時內，衍勳跟我們暢聊他的小黃瓜大夢。
聊著聊著的過程中，看似敦厚笑起來靦腆的他，在開始談及小黃瓜、智慧農業、青農現況與政府政策的不對等待遇等專業領域時，他的眼神突然變了，專注近乎犀利的目光，回想著他爭取青年入農的努力與困境，跟著他的陳述我們也彷彿走了一趟青農返鄉之路。
訪問完後跟著衍勳的帶領走入溫室園中，摘下一根現採小黃瓜。我一咬，真的不誇張，「簡直就是在吃水果一樣的水潤。」這是我當下脫口說出的悸動。
後來也因為採訪的關係，到台南後壁去，聽璞育塾黃雅聖，為了讓當地小孩不失學，一起租了農地共同耕耘，讓小孩家庭能自給自足的感動故事。甚至也去花蓮七星潭探訪不顧一切留在台灣、致力推動台灣食魚教育的黃紋綺……。每每採訪完這些未來大人物，都讓人感動他們的倡議行動。
除此之外也讓我忍不住地想著，這些未來大人物們努力耕耘的第一線食材，若是能轉譯成一道道料理，吃食材原味、也聽他們勇敢近乎瘋狂的倡議故事，那該有多好？
「2022未來大人物」徵選，我們遇上了御鼎興手工柴燒醬業第三代製醬人謝宜澂，同時他也是飛雀餐桌行動的創辦人。記得確認宜澂入選的那天，我在記事本清楚寫上「我要跟他舉行一場餐桌計劃」。擱置在幽暗角落的念頭終於照射岀清澈透亮的曙光。
一場採擷東南西北食材的餐桌計劃背後更多的是勇氣
未來大人物自2014年籌辦、2015年正式舉行第一屆徵選活動以來，至2023年已經找到150位築夢青年。在每年各類型倡議議題中，一定有一部分是屬於「地方創生」領域的青年團隊，這些年輕的倡議家深耕蹲點在台灣各城鄉角落，正面迎擊地方生活的痛點、找出問題與地方困境，並努力突破甚至是創新突擊。我們細細盤點了食材生產者，發現真是資源豐富！
為了能採擷未來大人物第一線生產者的食材，我們展開了微環島產地探訪行程。
至台灣南方，取得台青蕉老王的香蕉、到台南找鳳梨王子楊宇帆獲得鳳梨滋味、到遠遠的東山取得全台最美味的龍眼肉、去璞育塾取得努力生活的相伴米。到中部雲林微醺農場收穫豐沛小黃瓜、以及使用御鼎興醬油滋味。
我們甚至前進東部花蓮七星潭海岸，取得洄遊吧倡議食魚教育鮮吃台灣的魚。在北方獲取坪感覺茶香、螢火蟲書屋的香菇……。承載著對台灣富饒土地的感激，吸取第一線生產者青農大人物的滿滿堅持與辛苦栽植的故事。
我都還深深記得，在花蓮七星潭跟洄遊吧創辦人黃紋綺見面那個夏天，我們一起站在2樓的陽台吹海風。她帶著堅定語氣與眼神，充滿熱情跟我分享友善漁業捕魚方式、如何吃對台灣海洋友善的魚種、有意識地吃才是永續等議題。小小身軀迸發大能量的她，說起魚來、眼神都在閃閃發光，跟眼前的太平洋波浪一樣。
採擷過程中，除了深度參與第一線生產者的生產最前線農事外，更多的是汲取他們對於地方上倡議的使命與理想。不只是紋綺，每位深耕地方創生的未來大人物，都鼓起莫大的勇氣迎戰這個社會上不公平、不平等，努力著需要他們挽起袖子努力發聲的行動。
未來大人物餐桌，吃的不只是滋味、更多的是吃進台灣新一代青年想望的美好未來。
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將料理躍上桌的魔法帶點宇宙訊息
有了這些食材後，該換料理人上場。御鼎興醬油第三代製醬人謝宜澂原本是為了推廣自家產品，自2017年開始藉由舉辦「飛雀餐桌行動」，以全蔬食醬油料理帶領起一股風格餐桌行動，至今已將邁入第212場餐桌活動。
宜澂分享：「每次的餐桌計劃都帶著一些藝術創作因子在裡頭，醞釀一段時間，讓想法與事件在腦海中慢慢發酵。有時是一段產地故事的連結、有時則是食材或場地的靈光乍現，我都稱之為宇宙會突然傳遞一道訊息給我。靈感來了，菜單自然出現、慢慢堆疊出餐桌料理的菜色。」
不以廚師自詡、而稱自己為料理人，宜澂解釋說因為自己就只是「喜歡做料理的人」。也因為這樣的感性觸發，他更享受每場餐桌逐漸成形的過程、以及最終呈現的模樣。
「接到未來大人物餐桌計劃的邀約是一場挑戰，每一種多元食材供應都是一種創作。更不同的是除了我擅長的蔬食醬油料理外，例如這次還會有加入洄遊吧的魚類料理。我找了好夥伴台北泔米食堂一同討論，同樣也以發酵概念的味噌來增加風味。」
食材藉由轉譯，讓各地方的風土直接躍上桌，藉由每一口的溫度與滋味，用料理傳遞各個未來大人物在努力的心意，順應著季節、迎著時序，吃一口充滿魔法感且有意思料理。
「順應著永續議題，透過這些地方風土食材認識的生產者，能夠推行自煮文化，找出有意義、帶點有趣、好玩又好吃的料。風土的滋味從各地方產生，也是每次我辦料理時的最初心。」宜澂分享著。
成功沒有一種既定的模樣，在各地深耕的未來大人物也不依循世俗所謂「正規」的樣貌在前進。未來大人物餐桌計劃裡，吃進的每一口、都乘載著每位食材生產者的努力與辛苦，更多的還有他們耕耘地方的甚至近乎瘋狂的勇氣。
撒上料理人的靈感與天馬行空，帶一點有趣與創意的料理就要端上桌。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
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