緬甸內戰區域日益擴大，軍政府要求公務員做好面對「緊急狀況」準備

據《路透社》報導，在遭少數民族武裝份子的「猛烈襲擊」後，緬甸軍政府要求所有政府人員做好應對緊急狀況的準備。

軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）於今日（16日）表示，軍方在東北部撣邦（Shan State）、東部克耶邦（Kayah State）和西部若開邦（Rakhine State）面臨「大量武裝叛軍士兵的猛烈攻擊」。其中一些軍事陣地已經被疏散，因為「叛亂分子」持續使用無人機向軍事陣地投擲炸彈。

《星報》報導，佐敏吞也在昨日（15日）晚間表示，聯盟武裝分子使用「數百架」無人機向撣邦塔莫恩耶 （Tamoenye）的軍政府陣地投擲炸彈，而軍政府正在採緊急措施，以防範無人機炸彈的攻擊。

佐敏吞稱，軍方一直在「竭盡全力抵抗」，但沒有具體說明是否造成人員傷亡。

首都奈比多的議會秘書丁貌瑞（Tin Maung Swe）則告訴路透社，在奈比多的政府工作人員已被命令組織單位以應對「緊急狀況」，但他否認這項命令是為了應對安全局勢，並稱首都十分安全。

「這是在發生緊急情況，尤其是自然災害時提供幫助的計劃。」丁貌瑞說。

此外，緬甸獨立媒體Khit Thit報導，軍方國家行政委員會（SAC）在週三發布的命令中表示所有接受過基本軍事訓練的人員都應做好入伍準備，但此消息目前尚未被證實。

邊境戰火日益擴大

2023年10月中旬，自稱為「三兄弟聯盟」的地方武裝組織緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、若開軍（AA）及德昂民族解放軍（TNLA）發動「1027行動」，並與影子政府－民族團結政府（National Unity Government，NUG）及其他武裝組織結盟，發起了「通往奈比多之路」運動，據稱其目標是控制首都。

此次衝突也被視為軍政府自2021年政變奪權以來面臨最大的軍事挑戰，目前仍未有停火的跡象，反政府聯盟軍至今也控制了數個城鎮及100多個位於中國、緬甸的北部軍事據點。

《美國之音》專訪亞太研究中心研究員伯德（Miemie Winn Byrd），伯德指出面對緬北局勢，中國雖然曾強迫「三兄弟聯盟」與軍政府談判，但談判未果，同時中國也對軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）及其管理國家的能力失去了信心，因此中國「必須做出決定」。

伯德表示，在軍政府的統治下，中國得以有個操縱的政權， 中國從緬甸獲得的利益也比文官政府時期所能獲得的要來的多，但軍政府掌權的近幾年國內局勢動盪，甚至波及到兩國邊境，因此現在中國必須做出決定，決定是想要穩定的局面，還是想要操縱魁儡政府以獲得更多利益。

除了緬北，位於緬甸及印度邊境的西部軍事陣地也逐漸被反政府聯盟軍佔領，欽邦（Chin State）的反政府聯盟軍佔領了軍政府靠近印度邊境的兩個軍事基地後，便控制了印緬兩國之間的一個過境點米佐拉姆邦（Mizoram State）。當地領導人表示，自週一（13日）凌晨以來，為躲避叛亂分子與緬甸軍方之間的激烈戰鬥，估計有5000名居住於附近城鎮的緬甸國民逃往印度，但隨著局勢平靜下來，大多數人已返回家園。

聯合國發言人於週三表示，衝突已導致超過20萬人流離失所，至少有包括兒童在內的75名平民被殺，而聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對「緬甸衝突擴大」深感擔憂，並呼籲各方保護平民。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒