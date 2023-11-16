緬甸內戰區域日益擴大，軍政府要求公務員做好面對「緊急狀況」準備
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緬甸內戰持續，反政府軍除了佔領與中國相連的緬北邊境軍事據點，也逐漸控制與印度相連的西部邊境，對此，緬甸軍政府要求所有政府人員做好應對緊急狀況的準備。聯合國則估計，此次雙方衝突已造成20萬人流離失所，且至少75名平民被殺。
據《路透社》報導，在遭少數民族武裝份子的「猛烈襲擊」後，緬甸軍政府要求所有政府人員做好應對緊急狀況的準備。
軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）於今日（16日）表示，軍方在東北部撣邦（Shan State）、東部克耶邦（Kayah State）和西部若開邦（Rakhine State）面臨「大量武裝叛軍士兵的猛烈攻擊」。其中一些軍事陣地已經被疏散，因為「叛亂分子」持續使用無人機向軍事陣地投擲炸彈。
《星報》報導，佐敏吞也在昨日（15日）晚間表示，聯盟武裝分子使用「數百架」無人機向撣邦塔莫恩耶 （Tamoenye）的軍政府陣地投擲炸彈，而軍政府正在採緊急措施，以防範無人機炸彈的攻擊。
佐敏吞稱，軍方一直在「竭盡全力抵抗」，但沒有具體說明是否造成人員傷亡。
首都奈比多的議會秘書丁貌瑞（Tin Maung Swe）則告訴路透社，在奈比多的政府工作人員已被命令組織單位以應對「緊急狀況」，但他否認這項命令是為了應對安全局勢，並稱首都十分安全。
「這是在發生緊急情況，尤其是自然災害時提供幫助的計劃。」丁貌瑞說。
此外，緬甸獨立媒體Khit Thit報導，軍方國家行政委員會（SAC）在週三發布的命令中表示所有接受過基本軍事訓練的人員都應做好入伍準備，但此消息目前尚未被證實。
邊境戰火日益擴大
2023年10月中旬，自稱為「三兄弟聯盟」的地方武裝組織緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、若開軍（AA）及德昂民族解放軍（TNLA）發動「1027行動」，並與影子政府－民族團結政府（National Unity Government，NUG）及其他武裝組織結盟，發起了「通往奈比多之路」運動，據稱其目標是控制首都。
此次衝突也被視為軍政府自2021年政變奪權以來面臨最大的軍事挑戰，目前仍未有停火的跡象，反政府聯盟軍至今也控制了數個城鎮及100多個位於中國、緬甸的北部軍事據點。
《美國之音》專訪亞太研究中心研究員伯德（Miemie Winn Byrd），伯德指出面對緬北局勢，中國雖然曾強迫「三兄弟聯盟」與軍政府談判，但談判未果，同時中國也對軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）及其管理國家的能力失去了信心，因此中國「必須做出決定」。
伯德表示，在軍政府的統治下，中國得以有個操縱的政權，中國從緬甸獲得的利益也比文官政府時期所能獲得的要來的多，但軍政府掌權的近幾年國內局勢動盪，甚至波及到兩國邊境，因此現在中國必須做出決定，決定是想要穩定的局面，還是想要操縱魁儡政府以獲得更多利益。
除了緬北，位於緬甸及印度邊境的西部軍事陣地也逐漸被反政府聯盟軍佔領，欽邦（Chin State）的反政府聯盟軍佔領了軍政府靠近印度邊境的兩個軍事基地後，便控制了印緬兩國之間的一個過境點米佐拉姆邦（Mizoram State）。當地領導人表示，自週一（13日）凌晨以來，為躲避叛亂分子與緬甸軍方之間的激烈戰鬥，估計有5000名居住於附近城鎮的緬甸國民逃往印度，但隨著局勢平靜下來，大多數人已返回家園。
聯合國發言人於週三表示，衝突已導致超過20萬人流離失所，至少有包括兒童在內的75名平民被殺，而聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對「緬甸衝突擴大」深感擔憂，並呼籲各方保護平民。
新聞來源
- Myanmar junta says facing 'heavy assault' from insurgents in three states（路透社）
- After battle with junta, Myanmar rebels take control of border point with India（路透社）
- Myanmar junta says clashes intensifying near China border（星報）
- How a Myanmar Offensive Challenges China Stance on Stability（美國之音）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。