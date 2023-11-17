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2023/11/17,
經濟

研究：中國看似在拋售美國國債，但對投資美元的興趣絲毫未減

研究：中國看似在拋售美國國債，但對投資美元的興趣絲毫未減
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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美國財政部數據顯示，中國持有的美國國債近期已降至14年來的最低水準。不過，有研究認為，北京並沒有失去對美國債券市場的興趣。

文：德國之聲中文網（China.Table等）

美國財政部的數據顯示，2023年8月，中國持有的美國國債降至8050億美元，為14年來最低水準（2009年5月為7760億美元），與2013年相比，減少了四成。中國之前一直購買美國國債，作為外匯儲備的投資對象。在海外投資者中，中國是僅次於日本的「大投資者」。

有專家認為，中國正在通過減少美元外匯儲備，來應對與美國日益激烈的地緣戰略競爭和經濟競爭。一再有報導稱，出於對地緣政治的擔憂，中國希望變得更加獨立於美元。還有說法認為，中國減持美債的背景是加大對人民幣的買入。此外，美國財政部近期發行的美債規模驟增，令美債供應加大與美債價格回落，也被認為是中國繼續減持美債避險的原因。

不過，有專家認為，中國持有的美債雖然減少，但中國絲毫沒有失去投資美元的興趣，只不過換了方式。

據關注中國的新聞平台China.Table報導，曾在美國財政部工作的經濟學家布拉德・塞瑟（Brad W. Setser），經過大量計算得出的結論是，中國並沒有減少購買美國的債券。他說，近年來，中國可能越來越多地利用所謂的離岸信託公司的服務。

離岸信託公司提供證券交易結算和相關證券託管服務，但這些證券並不出現在美國財政部的統計數據中。此外，過去十年來，大量資金以貸款形式流入一帶一路項目。塞瑟表示，中國向一帶一路發放的貸款也主要是美元，這意味著在還款後美元將流回中國。

增持機構債券

與此同時，中國近年來更多購買所謂的美國機構債券，而不是美國國債。美國國債被認為是世界上最安全的投資之一，由美國政府發行。美國機構債券由政府資助企業（GSE）或政府機構發行，風險稍高，但回報率更高。發行美國機構債券的包括房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）這兩家抵押貸款融資公司，以及聯邦住房貸款銀行等其他實體。

據《路透社》報導，根據美國聯準會經濟學家卡羅爾・波爾塔特（Carol Bertaut）和露絲・賈德森（Ruth Judson）的計算，中國持有的美國機構債券2022年增加了500億美元，再加上估值效應，中國2022年持有的美國機構債券實際增加了850億美元，大大超過同年中國減持的美國國債金額。

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：研究：中國對投資美元的興趣絲毫不減

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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