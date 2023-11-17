大學生買彩券中頭獎800萬，全部拿去買ETF和美元保單有什麼問題？
我們想讓你知道的是
中獎的大學生講到，因為是意外之財不用去管美元匯差，也不想買0050因為張數少「沒有當大戶的感覺」，因此將800萬獎金買了300張00922和一張美元保單。在財務顧問看來，這樣的理財方式主要有策略及心理上的風險，有可能想要的過程與結果，會跟原本期待的不太一樣，為什麼這樣說呢？
文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）
前陣子有一名大學生，買今彩539中了頭獎800萬元，過了半個月，他開心的將這份畢業禮物，全部拿去買了300張00922（國泰台灣領袖50ETF），以及還買了一張美元保單。
大學生受媒體採訪時，有表達他為什麼這樣理財的原因：
- 保單一次繳完（躉繳），反正是意外之財，也不用去管美元匯差。
- 自己不喜歡台積電。
- 覺得自己比較保守，投資的成分要有金融股。
- 不想買0050或006208，因為買的張數會比較少，沒有當大戶的感覺。
財務顧問怎麼看待這樣理財的影響？
這樣的理財方式主要有策略及心理上的風險，有可能想要的過程與結果，會跟原本期待的不太一樣。尤其大學生心理上的態度，導致自己可能不太清楚為何做出這樣的決策，這時很容易受到其他事物的影響。那我們來看看這樣理財背負這什麼風險呢？
1. 選擇00922的策略，背負什麼風險：
無論是什麼投資標的，有越長的觀察時間，會更清楚策略及產生結果的關係。照理說我們需要比較多的資料，來判斷ETF追隨的指數產生的影響，但00922於2023年3月16日成立，目前成立不到1年，成立時間不夠長來讓我們驗證指數的策略。
00922的追蹤的指數是MSCI台灣領袖50精選指數，但其實不是單純的市值型ETF。它同時又主動納入企業的「低碳轉型能力」的考量與其它標準，這樣的策略會讓持有期間的波動變大，因為伴隨的預測的因素。
然而，同時注重低碳轉型的能力，不一定代表投資的標的比較好，同時也因為有考慮預測型的策略，成本上無法降到非常低（但還是比0050略低）。這可以參考我這篇文章《ESG永續投資的本質》，來理解這一層風險。
00922有「收益平準金」的機制，簡單的說你投資的錢，不是都會進入投資，而是會留平準金，來為之後的配息做準備。這在帳面上看到的結果，會讓趨勢比較平緩，但也代表拿自己的錢配回來給自己，更不用說還有稅賦的問題。
2. 越不費力得到的一筆大錢，越容易輕率做出決定：
這是諾貝爾經濟學獎得主理查．塞勒提出的心理學理論「心理帳戶」，我們可以看出大學生的態度，可以知道比較快速地做出決定，並沒有真的細心研究他做決定的細節。
- 中獎後半個月就把錢分配完成了，如果這是辛苦工作存下來的錢，我們會打算怎麼運用呢？
- 大學生覺得美元匯差沒有差，一筆繳完美元保單。但匯差真的沒有差嗎？有思考過萬一短期要用錢的可能性呢？
- 不買台積電的原因是因為不喜歡？而且大學生覺得金融股比較保守，真的是如此嗎？姑且不論是否保守，但有能力判斷積極還是保守嗎？可以參考我這篇文章。
- 大學生說想要有當大戶的感覺，所以能買越多張就越好嗎？那水餃股是不是可以買很多張？
開始投資前有很多前提，這些事情想清楚後，投資才能對症下藥
人生有很多需要先考慮的目標，如買車、結婚、生小朋友、買房、退休……等。如果有先思考並且將它具體描述（什麼時候達成需要花多少錢），我們可以依據目標來調整財務狀況及投資組合，也避免發現明年小朋友就要出生了，我們卻來不及有財務準備，或者投資的錢被迫要拿出來，這類情況的發生。
我們可以好好去思考為什麼想要？目標花費多少？有需要在什麼時候完成呢？再去分配金錢的運用並調整計畫：
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生活費：
考量出每個月的花費及年度預算，這筆錢沒有先考慮，做什麼事情都會受到影響。
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緊急預備金：
準備6個月的緊急預備金儲蓄，來讓自己面臨疫情、失業、各種意外時，都還有緩衝，不被迫動用到其他金錢運用。
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儲蓄準備：
太短期的目標不適合以投資準備，越短期我們越難以評估可能事件及造成影響，這時去投資可能導致我們錢被迫無法使用。
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風險準備：
有些風險對人生影響不大，可以考慮自己用儲蓄準備，但考慮到死、病、殘等會對人生產生巨大影響的風險，我們需要使用保險轉嫁，但這種巨大風險的需求不是一成不變的，小孩的成長、貸款的減少、財務狀況的不同，都會影響到需求，而我們就需要考量到財務狀況及需求去考慮保險這件事，甚至隨著越早開始財務規劃，承擔風險的能力越強，有一天或許可以考慮不需要再由保險轉嫁風險。
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投資準備：
考量上面其他的金錢運用，餘下的才是能夠投資的閒錢，無論發生什麼事，你被迫動用的可能性很低，隨著時間累積，更能自主決定因為目標達成而選擇使用。
投資的影響面向很廣，但最重要的關鍵是，投資是要幫助我們達成想要的生活，那我們清楚自己想要的生活了嗎？如果不清楚的話，那很容易隨波逐流或者遇到意外。
本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此
原標題：買彩券中頭獎800萬，只要把獎金拿去買投資標的就高枕無憂了嗎？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
我們想讓你知道的是
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。