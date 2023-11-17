大學生買彩券中頭獎800萬，全部拿去買ETF和美元保單有什麼問題？

文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）

前陣子有一名大學生，買今彩539中了頭獎800萬元，過了半個月，他開心的將這份畢業禮物，全部拿去買了300張00922（國泰台灣領袖50ETF），以及還買了一張美元保單。

大學生受媒體採訪時，有表達他為什麼這樣理財的原因：

保單一次繳完（躉繳），反正是意外之財，也不用去管美元匯差。 自己不喜歡台積電。 覺得自己比較保守，投資的成分要有金融股。 不想買0050或006208，因為買的張數會比較少，沒有當大戶的感覺。

財務顧問怎麼看待這樣理財的影響？

這樣的理財方式主要有策略及心理上的風險，有可能想要的過程與結果，會跟原本期待的不太一樣。尤其大學生心理上的態度，導致自己可能不太清楚為何做出這樣的決策，這時很容易受到其他事物的影響。那我們來看看這樣理財背負這什麼風險呢？

1. 選擇00922的策略，背負什麼風險：

無論是什麼投資標的，有越長的觀察時間，會更清楚策略及產生結果的關係。照理說我們需要比較多的資料，來判斷ETF追隨的指數產生的影響，但00922於2023年3月16日成立，目前成立不到1年，成立時間不夠長來讓我們驗證指數的策略。

00922的追蹤的指數是MSCI台灣領袖50精選指數，但其實不是單純的市值型ETF。它同時又主動納入企業的「低碳轉型能力」的考量與其它標準，這樣的策略會讓持有期間的波動變大，因為伴隨的預測的因素。

然而，同時注重低碳轉型的能力，不一定代表投資的標的比較好，同時也因為有考慮預測型的策略，成本上無法降到非常低（但還是比0050略低）。這可以參考我這篇文章《ESG永續投資的本質》，來理解這一層風險。

00922有「收益平準金」的機制，簡單的說你投資的錢，不是都會進入投資，而是會留平準金，來為之後的配息做準備。這在帳面上看到的結果，會讓趨勢比較平緩，但也代表拿自己的錢配回來給自己，更不用說還有稅賦的問題。

2. 越不費力得到的一筆大錢，越容易輕率做出決定：

這是諾貝爾經濟學獎得主理查．塞勒提出的心理學理論「心理帳戶」，我們可以看出大學生的態度，可以知道比較快速地做出決定，並沒有真的細心研究他做決定的細節。

Photo Credit: 中央社

開始投資前有很多前提，這些事情想清楚後，投資才能對症下藥

人生有很多需要先考慮的目標，如買車、結婚、生小朋友、買房、退休……等。如果有先思考並且將它具體描述（什麼時候達成需要花多少錢），我們可以依據目標來調整財務狀況及投資組合，也避免發現明年小朋友就要出生了，我們卻來不及有財務準備，或者投資的錢被迫要拿出來，這類情況的發生。

我們可以好好去思考為什麼想要？目標花費多少？有需要在什麼時候完成呢？再去分配金錢的運用並調整計畫：

生活費：

考量出每個月的花費及年度預算，這筆錢沒有先考慮，做什麼事情都會受到影響。 緊急預備金：

準備6個月的緊急預備金儲蓄，來讓自己面臨疫情、失業、各種意外時，都還有緩衝，不被迫動用到其他金錢運用。 儲蓄準備：

太短期的目標不適合以投資準備，越短期我們越難以評估可能事件及造成影響，這時去投資可能導致我們錢被迫無法使用。 風險準備：

有些風險對人生影響不大，可以考慮自己用儲蓄準備，但考慮到死、病、殘等會對人生產生巨大影響的風險，我們需要使用保險轉嫁，但這種巨大風險的需求不是一成不變的，小孩的成長、貸款的減少、財務狀況的不同，都會影響到需求，而我們就需要考量到財務狀況及需求去考慮保險這件事，甚至隨著越早開始財務規劃，承擔風險的能力越強，有一天或許可以考慮不需要再由保險轉嫁風險。 投資準備：

考量上面其他的金錢運用，餘下的才是能夠投資的閒錢，無論發生什麼事，你被迫動用的可能性很低，隨著時間累積，更能自主決定因為目標達成而選擇使用。

投資的影響面向很廣，但最重要的關鍵是，投資是要幫助我們達成想要的生活，那我們清楚自己想要的生活了嗎？如果不清楚的話，那很容易隨波逐流或者遇到意外。

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此

原標題：買彩券中頭獎800萬，只要把獎金拿去買投資標的就高枕無憂了嗎？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺