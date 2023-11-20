面對治安與種族歧視的惡化，美國亞裔擁槍率增加43％
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新冠疫情爆發後以來，美國針對亞裔的仇恨犯罪大增。在美國司法系統無法有效阻止犯罪率增加的情況下，居住在當地的亞裔族群轉向另一個能自衛的方法：槍枝。
文：Leah Carter
自從2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在全球擴散以來，全美針對亞裔族群的仇恨犯罪攻擊大增超過300％。治安惡化加上對司法系統的不信任，讓在美的亞裔人口決定「擁槍自保」。統計顯示，在2019年到2020年間，亞裔美國人擁槍的比例增加了43％。
華裔美國人劉大衛（David Liu）在鄰近洛杉磯的阿卡迪亞（Arcadia）當地經營一家槍枝店，窗戶上的傳單寫著，店內提供中文和英文的「攜帶隱蔽武器」（CCW）執照課程。阿卡迪亞當地居民以亞裔族群為主，距離今年1月農曆新年期間，爆發大規模槍擊案的蒙特利公園僅有短短幾分鐘的車程。
事實上，亞裔美國人的擁槍率一直以來都是所有可統計的人口中，比例最低的族群。但光是在2019年至2020年間，亞裔美國人的擁槍率就增加了43％。
其中的原因，正是因為當時美國輿論將亞洲人視為疫情爆發的代罪羔羊，再加上近年來生活成本飆升，全美搶劫、入室竊盜等犯罪也隨之增加。
根據仇恨與極端主義研究中心2022年發佈的一份報告，2020年至2021年間暴力和仇恨犯罪增加超過330％，部分亞裔人士因為擔心暴力和仇恨犯罪增加而成為擁槍新手。
劉大衛指出，洛杉磯地區的中國人經常被冠上「持有大量現金」的刻板印象，因此在公共場合甚至是家中都會成為暴力攻擊的目標。
治安情況惡化
一名曾在美軍服役的27歲來自中國的男子孔睿（音譯Ray Gong）也認為，美國當前針對亞裔的仇恨情況「正在變得更糟」。
孔睿稱，雖然他沒有經歷過與種族相關的暴力事件，但他在軍隊服役時曾因為中國人的身份遭到歧視，不僅無法擔任更高階的職務，還經常被分派到其他人不想做的工作。他在今年8月購買了第一把手槍，並在9月又再度購入兩把，以利「為各種情況做好準備」。目前他正在申請獲得隱蔽持武的許可，也坦言「考慮隨身攜帶（槍枝）」。
另外一名44歲的法律管理員王瑞奇（Ricky Wong）表示，在過去的幾年內，他曾遭遇其他亞裔人士持「球棒」攻擊和2次汽車盜竊，所幸最終都平安倖存。儘管他以前就持有槍枝，但一連幾次的暴力事件也都證實他持槍的決定是對的。
據報，加州公共政策研究所2022年發佈的一項調查中，有多達三分之二的加州人都認為，犯罪現象是一項嚴重的問題。江睿說：「每個人（不只亞裔美國人）都在購買更多槍枝......大家都很害怕。」
司法系統難阻暴力犯罪
此外，劉大衛和王瑞奇表示，因應加州暴力犯罪持續上升的解決方法之一，就是要重啟對犯罪採取強硬態度，並列舉多名曾罪犯為例，認為他們被關押在監獄的時間過短。
射擊選手、亞太裔美國槍枝協會創始成員鄭克里斯（Chris Cheng）也直指，當地執法部門未能有效打擊暴力犯罪，包括洛杉磯和他的家鄉舊金山在內的主要城市的地方檢察官，對於針對亞裔實施仇恨攻擊的罪犯「缺乏起訴」，削弱社區對刑事司法系統的信心。
恐懼促槍枝行銷？
儘管各界對於槍枝是否能解決仇恨犯罪不斷上升的問題仍有爭論，總部位於華府的「暴力政策中心」發佈的報告顯示，槍械產業和相關遊說團體目前在行銷手法中格外主打「少數族裔社區」，以因應傳統白人市場銷售長期停滯的問題。
報告稱：「由於亞裔美國人的規模和消費能力不斷上升，他們被槍械製造商視為一個尚未開發的市場。」
但劉大衛仍然認為，顧客買槍的動機並非行銷的結果，而是出於恐懼，「很多購買的人已經成為受害者。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：美國亞裔人口擁槍率大增 是行銷還是恐懼？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
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2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
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