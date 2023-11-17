Netflix《此時此刻》EP3 你的顏色：沛明（林柏宏飾演）的所言、所行，真的完美體現了渣男的特質

文：蘇涯｜人生不論「輸贏」

你也不好奇從我看出去的世界能看到多少。是一片漆黑，還是看得到一點點光？ 這麼多問題你要怎麼回答，要圓這麼多謊，你要圓到什麼時候？

這段對白，成為我最喜歡這部戲的原因之一。沛明（林柏宏飾演）的所言、所行，真的完美體現了渣男的特質。這也就是為何多情的渣男，讓人氣得牙癢，卻又讓人放不下的原因。

好像即便到了明明就知道已經被騙的此時此刻，沛明依舊如此溫柔，溫柔地為她整理髮型，溫柔回應她的謊言，甚至體貼她難以圓謊的窘境。

好像不是她需要我，而是我需要被她需要。

徐沛明是體現利他，並溫柔對待世界的自信設計師。

王寶琳是生活充滿色彩，想要收集社會題材及探究人性的好奇網紅。他們相遇之初，就是從謊言而起。寶琳要沛明成為她意外收穫的素材。而沛明用需要被照顧的寶琳療癒他需要被需要的渴望。

從小就照顧母親的徐沛明，強烈渴望能得到正常的母愛，他透過照顧母親，母親對他的溫柔來感覺自己被愛。成年後，他也用同樣的方式，來索取自己對「被愛」的需求。

場景漸漸的帶入了沛明的心理「那些帶給人溫暖的外套們，我其實只是借給他們而已，他們好像以為那就是他的了。」

若不是沛明與諮商師的內心話對白，我想觀眾是不會那麼輕易原諒渣男的。(以及是林柏宏演的)

在那個瞬間我會覺得我是有人愛的，有能力照顧別人也是一件很幸福的事。

並非所有多情男子都能以此做為藉口而免責，從誤會中發展出的愛情主題，已經可以說是毫無驚喜的故事情節。但是，第一次看到，那些中央空調被同理、被理解及被深究故事背景，而導致成年心理變化的性格，以及男主角對於謊言還能自欺欺人的那種傻勁，才是讓我看了非常動容的原因。

我在想，有沒有一種可能，視謊言如雪球般越滾越大的，寶琳有幾次真的希望自己是盲人。相對的，面對什麼都看不到的寶琳，沛明是真的可以真正做自己，包含那些不想被看到，不敢被知道的。

因為他不是只有借給一個人衣服，他對每一個人都是這樣溫柔，讓每個人都覺得自己是特別的。

最後，裡面我第二喜歡的角色，卻沒有交代後續覺得可惜的就是Peter。

也許有人會認為這段插曲只是為了凸顯男主角博愛到足以男女通吃的光環。但我覺深深的對Peter感到心疼與不捨。明明也是受災戶，卻感覺不到太多他的情緒，可能是身為同志的他，懂得感情付出不一定會得到相同的回饋的那種坦然。

相較於劇中其他想佔沛明為己有的曖昧對象們，他願意讓對方知道自己喜歡他，但選擇默默的為沛明付出，不求回報。無論是工作、打掃家裡，甚至是幫沛明喜歡的對象買早餐。

我不知道，這中間，Peter有沒有一絲期望，沛明會被自己掰彎，但他確實也在用自己的方式付出、對他好。雖說，暗戀一個人的滋味確實是酸甜滋味令人回味，但是面對明知道不會有結果的那種愛，難以想像他私下承受了多少的心酸。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：評｜《此時此刻－你的顏色》一個渣男的誕生

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航