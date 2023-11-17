從綠白合、橘白合、黃白合，到黑白合、紅白合、藍白合的柯文哲
我們想讓你知道的是
對朱、馬、韓而言，藍白合是假議題，他們無心幫助侯友宜，只把侯友宜當成維持自聲政治量能的墊腳石。對柯文哲而言，藍白合也是假議題，但持續與中國國民黨若即若離，又放出與郭台銘陣營曖昧的訊息，既可弱化侯友宜，又可抬高自己身價，何樂而不為。
文：陳文瀾（學生時代，醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）
許多中壯年泛藍支持者，總活在無限遺憾的內心小劇場中，這些遺憾終將匯集成推動政潮的力量。例如，他們在無法計算數次的話當年時，總愛提「如果孫運璿未腦溢血，如果蔣經國能撐完第2任總統任期，就『輪不到李登輝當總統』」、「如果陳水扁未使出『兩顆子彈賤招』，連戰、宋楚瑜早就贏得2004年總統大選了。」
黨國遺老遺少死而不僵
千萬別小看這群遺老、遺少的力量，他們迄今仍左右台灣政局的發展。所以，先前問政成績乏善可陳、自稱是蔣經國之孫的蔣萬安，面對陳時中、黃珊珊兩大強敵，依然輕鬆贏得台北市市長選舉，且可望成為下一屆中國國民黨總統候選人的熱門人選。
於是，連戰、宋楚瑜2004年以些微數票敗北的遺憾，也是泛藍支持者期待2024年總統大選藍白合的基底。遺老、遺少心中有從未謝幕的小劇場，也有不斷算計的小算盤；他們樂觀地計算，侯友宜、柯文哲支持率相加，必定超越賴清德，若藍、白陣營可合組正副總統候選人搭檔，必定勝券在握。
然而，遺老與遺少千盤點、萬算計，總是遺忘政治局勢早已時移勢轉，且藍白合與連宋合難以相提並論，不能以加法計算其合流。首先，連戰、宋楚瑜都出身中國國民黨，雙方支持者大多樂見連宋合，但侯友宜、柯文哲支持者歧異較大，藍白合實為中國國民黨高層與泛藍支持者的一廂情願，而柯文哲抓住了中國國民黨的「軟肋」，持續攻城掠地。
遺老與遺少更遺忘了歷史教訓，中國國民黨面對中國共產黨，總屢戰屢敗，面對毛澤東信徒柯文哲，又一再退讓，陷入其設計的全民調陷阱。侯友宜連柯文哲都難以招架，遑論應付毛澤東嫡系傳人習近平，而柯文哲行事與中國共產黨如出一轍，現更與中國共產黨隔海唱和；無論侯柯配，或柯侯配，都是台灣的災難。
侯友宜祇是朱、韓、馬操弄的傀儡
侯友宜支持率原已偏低，經藍白合議題攪和，阿斗、下駟形象更加顯明。2023年下半前起，無論在黨、在政，蔡英文皆將鎂光燈焦點讓給賴清德；反觀侯友宜，雖是中國國民黨的總統候選人，但因未經過黨內初選機制，乃由黨主席朱立倫所徵召，猶如「兒皇帝」，無法阻擋「太上皇」朱立倫干預選務。
如今，藍白合議題已讓侯友宜騎虎難下，甚至他若自行尋覓副總統候選人，都將背負破壞藍白合的罪名。相準侯友宜無法獨力掌控選務，另兩位想當中國國民黨「太上皇」的前總統馬英九、上一屆總統候選人韓國瑜，也發聲呼籲中國國民黨應接受全民調。
實際上，朱立倫、馬英九、韓國瑜早已認定此次總統大選，侯友宜必定敗北，現正爭奪2024年後中國國民黨的主導權。因為，縱使他們聲稱，其所支持的全民調版本與台灣民眾黨的全民調版本不同，卻都同時故意忽略，現距離總統候選人登記時間已然不遠，倘若藍白合破局，侯友宜已無充裕時間另覓副手。
可想而知的，藍白合尚未破局前，朱、馬、韓爭相發抒己見，聲量還壓過侯友宜；但藍白合若破局，朱、馬、韓必保持緘默，或努力製造新的議題，獨留侯友宜收拾殘局。尷尬的是，侯友宜縱使找到副總統候選人，此人也將被譏為備胎，而侯友宜的政治生命，也將在新北市市長任期屆滿後終結。
對朱、馬、韓而言，藍白合是假議題，他們無心幫助侯友宜，只把侯友宜當成維持自聲政治量能的墊腳石。對柯文哲而言，藍白合也是假議題，但持續與中國國民黨若即若離，又放出與郭台銘陣營曖昧的訊息，既可弱化侯友宜，又可抬高自己身價，何樂而不為。
柯文哲靠著變變變擴展實力
從藍白合議題發酵起，柯文哲便一路喊冤，待藍白合「正式」破局，必定再高叫撞天屈，型塑遭大黨欺壓的可憐形象，以吸引同情票。讓柯文哲得意的是，他不費吹灰之力，一路坑蒙拐騙，就讓中國國民黨自亂陣腳、敗象已露，讓不願民進黨繼續執政的民眾，只能寄希望於他。
許多人已遺忘，柯文哲原靠綠白合起家，又藉任命鄧家基、黃珊珊為副市長，吸納新黨、親民黨力量，營造黃白合、橘白合氛圍，並延攬多位不同陣營的「政二代」，以吸納不同黨派勢力，再藉將台北市「五大弊案」轉換為「無大弊案」，私會數位爭議性高的商人，促成金白合。
之後，他又與黃國昌勾搭，企圖拉攏時代力量支持者，現又藉著藍白合，讓若干曾視他如寇讎的深藍悍將，也相繼改口稱讚他。除此，柯文哲多次與若干黑道背景政治人物相互拉抬，黑白合早已毫不避諱，先前又將呼籲急統的中國裔配偶徐春鶯，納入台灣民眾黨不分區立委名單，代表不再遮掩紅白合。
柯倚賴的吸星大法終將自斃
柯文哲就像金庸武俠小說《笑傲江湖》中的任我行，以吸星大法吸取對手的內力，但其「丹田常如空箱」，沒有任何中心思想、理念，所有政策、議題都是虛晃一招，內閣制、藍白合皆是，但靠著口號、自我與追隨者吹噓、媒體吹捧，卻可吸引眾多信徒。
對抗吸星大法，唯賴《易筋經》；而邏輯能力、民主信念、媒體識讀素養，正是對抗柯文哲吸星大法的《易筋經》。一如金庸所描繪的，任我行一敗於東方不敗政變，二敗於吸星大法內噬；而當柯文哲總統大選敗選後，無法再公器私用，無法再分潤資源給投靠者，台灣民眾黨必將內鬨，投靠者必將另投強者！
可悲的是，經朱立倫、柯文哲兩人攪和，政黨合作已淪為公開的權力分贓，已然臭不可聞，讓台灣政黨政治文化更加倒退！
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