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2023/11/20,
印太

中國與菲律賓的緊張關係，是否會成為南海區域衝突的導火線？

中國與菲律賓的緊張關係，是否會成為南海區域衝突的導火線？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國船舶與菲律賓補給船的碰撞，以及過去一系列的事故，加劇了中國與菲律賓之間的緊張關係，並對南海具爭議的海域構成了風險——敵對國家可能認為美國沒有意願或能力保衛其盟友，並啟動軍事衝突，或者美國或其他國家在首次軍事挑釁時，就以壓倒性力量做出回應。

翻譯：Irene Chou

2023年10月22日，一艘中國海警船與前往南沙群島的仁愛礁執行補給任務的菲律賓運補船相撞。當中國海警試圖阻止菲律賓船只前進時，發生了碰撞。

在任務期間，菲律賓海警船也與中國民兵船相撞。雖然沒有人員受傷，但這次碰撞是中國與菲律賓之間緊張關係的升級，可能會將一場撞船爭端升級為區域衝突。

西菲律賓海的衝突

西菲律賓海的衝突，是中國與菲律賓之間長期的領土爭端，涉及南海的南沙群島及其鄰近海域。

中國對南海的大部分地區提出主權要求，包括鄰國的專屬經濟區，如菲律賓。菲律賓則對仁愛礁和南沙群島的鄰近海域提出主權要求。這場衝突不僅僅是關於領土問題，還涉及資源、航行權和國家安全。南海是豐富的漁場，據信藏有重要的石油和天然氣儲量。該海域也是國際貿易的主要航道。

中國在南海的日益強硬態度使其鄰國，如菲律賓，感到警惕。中國在南沙群島有爭議的海域建造人造島嶼，並向該地區部署軍力。菲律賓指責中國侵犯其主權，呼籲和平解決爭端。

菲律賓意識到西菲律賓海的衝突可能會破壞該地區穩定並導致衝突，因此將其案件提交給了海牙常設仲裁法院。2016年的裁決指出，根據聯合國海洋法，中國在南海的「九段線」領土主張不具法律效力。中國一直拒絕承認該裁決，只願意就該問題與菲律賓進行雙邊對話。

儘管海牙的裁決對中國不具約束力，菲律賓已承認該裁決，並用裁決來支持其在南海的領土主張。中國繼續在該地區建造人造島嶼和部署軍事力量，導致了環境破壞、過度捕魚和軍事緊張。自海牙2016年裁決以來，菲律賓和中國在西菲律賓海發生了數次衝突。

  • 2017年，一艘中國戰艦在禮樂灘附近與一艘菲律賓漁船相撞。菲律賓船只沉沒，但所有船員獲救。
  • 2018年，一艘中國海警船在黃岩島附近撞上了一艘菲律賓漁船。漁船船員被迫棄船，由菲律賓海警救援。
  • 2019年，一艘中國海警船阻止菲律賓補給船抵達仁愛礁。菲律賓船只被迫返回。
  • 2020年，一艘中國海警船在仁愛礁附近對菲律賓海警船隻發射水炮。菲律賓船只被迫撤退。

近期，西菲律賓與中國在菲律賓海的船隻相撞與以往事件有幾處不同。這是近年來發生的最嚴重的碰撞，菲律賓補給船和中國海警船均受損傷，傷亡風險增加。碰撞發生在菲律賓的一次常規補給任務中，這表明中國在菲律賓控制的西菲律賓海地區變得更加具侵略性。這也是菲律賓高度關注的事件。

外媒在拍攝補給任務時記錄到撞擊事件，提高了公眾對中國該海域侵略行為的認識。

區域衝突風險

這次撞擊事件發生在全球衝突不斷之際，全球軍隊處於高度警戒狀態。根據「戰爭的相關因素」研究發現，當世界的另一地區已經爆發戰爭時，國家可能更願意開始衝突，戰爭風險會增加約25%。一種可能是，國家在認為國際社會被其他衝突分散了注意力時，可能更願意冒險。

另一種可能是，當其他國家忙於處理其他問題時，有些國家可能更容易看到推進自己利益的機會。

值得注意的是，由於第二次世界大戰，美軍練就能同時應對在世界兩個地區的局部衝突。然而，烏克蘭的戰爭、以色列和哈瑪斯之間的衝突、塞爾維亞和科索沃之間的緊張關係，以及俄羅斯對亞美尼亞的威脅，使得美國的盟友擔心，如果爆發新的衝突，美國可能無法援助他們。

這可能導致兩種危機。敵對國家可能認為美國沒有意願或能力保衛其盟友，並啟動軍事衝突，或者美國或其他國家在首次軍事挑釁時就以壓倒性力量做出回應。

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Photo Credit: GettyImages
2014年中國海警船阻止菲律賓補給船靠近仁愛暗礁

美國的回應

對於西菲律賓海碰撞事件，美國譴責中國所為，並承諾繼續支持菲律賓。美國國務院表示碰撞事件 「危險且非法」，中國在南海「挑釁和不安全行為」造成「對區域和平與穩定的威脅」。根據《美菲聯防條約》，對任何一國的攻擊將被視為對兩國的攻擊。

這一回應達到了兩個目的，能在任何一方升級衝突之前穩定衝突。重申對菲律賓的承諾，防止中國低估美國對衝突升級的回應，也將防止菲律賓出於恐懼而開始實施不成比例地行動。

儘管東歐和中東地區存在衝突，美國仍能夠支持其在印度—太平洋地區的盟友。與菲律賓，美國的外交支持、軍事訓練以及在菲律增加其存在形式提供雙方關係的保證，給予菲律賓信心，美國將在衝突出現時提供支持，也向該地區展示了美國重視和平與穩定。

這樣的支持和立場展示了美國對於南海緊張局勢的關注，以及對其盟國安全承諾的堅定。美國這一態度對於遏制地區衝突的蔓延以及確保國際法治秩序得以維護，扮演著至關重要的角色

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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