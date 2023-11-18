《名偵探皮卡丘閃電回歸》：這是部玩完會覺得裡面大人都集體降智的遊戲小品

文：陸坡

續作回歸，與寶可夢合作的解謎樂趣

對於喜愛文字遊戲的我，有一大部分也接觸到很豐富的解謎、懸疑類遊戲。畢竟文字遊戲以三種為大宗，戀愛養成、恐怖靈異、再來即是偵探解謎。故不管是超紅的《槍彈辯駁》、《逆轉裁判》系列，或是老牌經典《雷頓教授》、《偵探神宮寺三郎》系列，連遺憾之作《願望之屋—天使的記憶》海德大叔系列。

不管是有沒有中文版，可以說都是讓人印象深刻的作品。就連知名的任天堂的寶可夢在掌機時代也有推出一款較先少人知的偵探解謎作品。

《名偵探皮卡丘閃電回歸》是接續2016年在任天堂掌上型遊樂器3DS上面推出的《名偵探皮卡丘》系列續作。講述少年提姆為了找尋下落不明的爸爸，與爸爸的寶可夢夥伴名偵探皮卡丘，展開一系列的冒險。接續前作的風格，名偵探皮卡丘與提姆這次又會捲入怎樣的寶可夢與人類之間的事件之中，並且從中發現失蹤父親的身影呢。

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《名偵探皮卡丘 閃電回歸》是什麼遊戲？

在文字遊戲中我最喜歡的是恐怖類的文字遊戲，搭配恐怖圖片呈現出來詭異恐怖的氛圍，還有有趣的故事內容都讓我相當期待，可惜在台灣對於這類型遊戲的中文話可說是少之又少，只能說可遇不可求的，甚至比起翻譯是好是壞，光是有遊戲公司肯中文翻譯就只能感恩了。比起偵探解謎遊戲的高人氣，文字類恐怖遊戲可以說是小眾裡的小眾。

但即便是小眾圈也有一些不錯的高人氣作品，例如2004年在初代PS主機上推出的《流行之神》三部曲系列，就是一個直到現在我也都很推薦的恐怖與解謎並存的遊戲，故事中玩家可以透過推理讓結局走向「科學」與「神祕學」兩種方向。

另外《死印》也是恐怖感非常足夠的文字遊戲，文字遊戲隨然有許多以兇殺案件和恐怖為主，但像是一般顧及到學童的解謎類遊戲也是不少，例如經典的《雷頓教授》系列就是親子可以共同解謎的有趣作品。

Photo Credit:Pokemon

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2023年推出的《名偵探皮卡丘閃電回歸》是接續2016年初代作品後，7年再次回歸的老作品，並且也作為將初代的故事線收回的任務。而遊戲《名偵探皮卡丘》系列雖然跟2019年推出的電影《名偵探皮卡丘》同名，也同樣是在寶可夢與人類共存的世界冒險，但整題而言還是不太一樣。

電影版的《名偵探皮卡丘》比較像是以遊戲的架構延伸出來的平行世界作品，不過也是可以互相看得出一些有趣的影子，例如有大叔腔調和愛說教的老氣皮卡丘。

《名偵探皮卡丘閃電回歸》是接續初代故事會讓寶可夢爆走的R事件的後續，在少年提姆與名偵探皮卡丘接受市長表揚的頒獎會上，發生了寶石竊盜案，兩位在調查事件的同時，發現這偷竊寶石的幕後黑手可能是一個秘密組織，但究竟這個神秘組織為何要竊取寶石，而這時也發生了市區寶可夢大量被逮捕的怪事，這些怪異現象之間是否有著某種關聯性。隨著一步步追查事件，名偵探皮卡丘好像也找回過去記憶，而這記憶好像隱藏著提姆父親失蹤的關鍵。

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《名偵探皮卡丘閃電回歸》分析與延伸

遊戲《名偵探皮卡丘》這個發想是由初代寶可夢紅版、綠版遊戲的開發者陣内弘之所提出。雖然《名偵探皮卡丘》出現很多新世代的寶可夢，但其重點核心來於無印版1998年第一部劇場版《超夢的逆襲》中的世界觀做出延伸性。

故在遊戲裡可以看見許多超夢登場，與寶可夢或人類戰鬥的畫面。而世界觀也刻意更原作有所區隔，而現在並未證實《名偵探皮卡》是否跟寶可夢本傳為同個世界，但在配音上來說則是故意以歐美偵探小說的風格，故除了營造懸疑氛圍，皮可丘也刻意選了較為成熟男性配音員聲線來做配音。

如果要以完整的名偵探皮卡丘的時間線來看，最早官方故事應該是補完遊戲的前傳小說也就是初代預購的特典《名偵探皮卡丘 第零章－來自伊布的委託》幫助伊布找到破壞院子的兇手，再來則是初代的《名偵探皮卡丘》本體。

而為何續作《名偵探皮卡丘閃電回歸》會相隔那麼久才推出，主要再於原本《名偵探皮卡丘》並沒有關於製做續作的打算，但因為電影版《名偵探皮卡丘》在全球票房不差，才在電影開播後開啟續作的企劃，並在2023年發售，故《名偵探皮卡丘 閃電回歸》比較像是服務影迷或最初的遊戲粉絲，將名偵探皮卡丘故事做個收尾。

比較有意思的是，這次《名偵探皮卡丘閃電回歸》的遊戲宣傳，在遊戲發售之後，官方製做了六分鐘的短篇動畫《名偵探皮卡丘～華麗的早晨儀式～》除了展現遊戲畫面與可愛的小故事外，也基本定調該遊戲的風格。接續無印版的理念成型，但《名偵探皮卡丘》的世界觀會出現的寶可夢，以年代來算應該是以第六世代X／Y至第九世代朱／紫的寶可夢居多，雖然不知道是否會納入主軸，但作為旁支小品也算是有趣的巧思。

《名偵探皮卡丘閃電回歸》值得一看嗎？

以寶可夢的吉祥物皮卡丘為主軸展開的偵探遊戲，這個發想是很有意思，而且在加上偵探皮卡丘大叔聲線的違和感、泡咖啡與愛說教的長輩性格，都給名偵探皮卡丘有著獨特的個性，這種風格也從初代開始延續到續作《名偵探皮卡丘閃電回歸》。

整題來說遊戲比較是寓教於樂，從一開始解謎的方式就看得出有想打的受眾群較廣，整體的遊玩體驗跟初代差不多，只差在畫質比起掌機3DS時代，美化了不少，但感覺在動畫動作的畫面上並沒有太多進步，判定跟遊玩機制也做的不是很好。

在網路上《名偵探皮卡丘閃電回歸》的評價並不高，且負評也不少，很大原因在於這款遊戲其實沒有什麼難易度，可以說《星之卡比》歷代遊戲可能都還比它困難，但從裡面各種案件和風格的安排，很明顯一開始製做就是以低年齡層也能享受寶可夢世界的樂趣為主軸。故我覺得不管是初代《名偵探皮卡丘》或續作《名偵探皮卡丘 閃電回歸》的比較偏向粉絲向，和想看皮卡丘和寶可夢們互動耍可愛，並且輕度解迷的玩家會比較適合，想要一些比較成人向的懸疑驚悚可能轉彎《偵探神宮寺三郎》系列。