闕又上《你沒有學到的資產配置》：矽谷銀行倒閉，資產配置的投資者可以學到的五個教訓

文：闕又上

矽谷銀行的倒閉，資產配置的投資者可以學到什麼？

一、居安卻沒有思危

銀行當時是消化過多的資金，把銀行存戶的短期存款，例如是一個月或一年的短期資金，卻拿去購買中長期的公債，特別是五年期的公債，只看到報酬卻沒有看到風險，這是許多投資者常犯的致命錯誤，居安卻沒有思危。

大約2009-2015和2020-2021年維持了一段相當長、幾乎零利率的期間，這在消化和處理2008年金融海嘯和新冠肺炎的餘波，從經濟運行的角度而言，不可能長期的維持零利率，任何一個影響利率的變數出現，利率調升就在所難免，何況往中央銀行預期的2％通膨的方向發展是可以預期的，在這樣的背景環境之下，把一年期以下的存款資金去鎖定五年期的投資，就真的居安不思危，彷彿矽谷銀行跟上帝拿了保證，這個可是連美國中央銀行都不敢作主的事，要獲得超額報酬當然可以，這個應該要學習巴菲特所說的，風險只是吃了過期一天的起司或奶酪。

如果矽谷銀行了解自身的銀行特質，吸收「低於一年期」的存款，購買政府「一年期」的公債，而不是五年期的，雖然減少了利息的收益性，但不會像這麼一次暴力升息就出局了。

二、投資決策的出錯

這背後，又可以細分兩種層面。

資產屬性認知的不夠徹底和清楚，短期資金不應作為長期公債投資的資金管道。 投資紀律的問題，巴菲特為什麼堅持波克夏公司，擁有超高額的現金？

了解銀行經營的屬性，一如投資者要了解自己風險的承受能力，才可以規劃屬於適合自己的資產配置的比例和資產分類及布局，因為適合自己，就比較能保有投資紀律。

三、危機應變的出錯

在豺狼虎豹環繞的環境下，做出錯誤的應變，為了應付流動性，變賣了安全性極高的政府公債，造成了實現虧損（realize loss），美國媒體曾經報導，這是當時華爾街樂見且可控的金融危機事件，借此讓中央銀行因市場上的金融危機且可能擴散的潛因，停止或暫緩升息，如果這報導屬實，那麼矽谷銀行因為自身投資組合安全性不夠銅牆鐵壁的缺失，而成了華爾街被推出去祭旗的第一隻待宰羔羊。

投資者也必須細想和回想，自己的投資組合是否也曾因市場上不理性的波動，而賣在阿呆谷，那投資者改進之道是什麼？

另外一個事後的發展，說明兩件事，矽谷銀行的運氣實在太差，買安全性的政府公債，買得太多，到期日太長的也會倒閉，這真的是被雷打到。

另外一件事情，許多人沒有注意，矽谷銀行被接管的時間發生在2023年3月10日，為了避免其它銀行類似情形的危機擴散，主管機關接著在3月12日，推出了一個應變計畫（Bank Term Funding Program），簡單地說，如果將銀行持有安全的資產，例如矽谷銀行的政府公債拿來抵押，協助銀行度過這個暴力升息的特殊時期。

如果擁有好資產的銀行，不必因為流動性而把好資產被迫賣在谷底，如果沒有好資產的銀行，就不在挽救之列，這個大大降低金融危機擴散的風險。

各位知道，中央銀行推出這個計畫的3月12日是星期幾嗎？是星期天，把握黃金救援期，在星期一市場開市之前，就把炸彈拆除，美國之所以成為強國，不是不會犯錯，而是在犯錯的基礎上，一直不斷地糾錯，而且有這個機制與效率跟各部門授權的專業及獨立性，都不是其他許多國家可以比擬的，這也是為什麼我們選用的ETF投資工具中，美國的金融產品是首選之列。美國金融市場在中央銀行的這個資產融資的緊急應變之下，是不是可以平安度過這一次暴力升息所引發的副作用，我們可以密切關注後續發展，作為投資部位的調整依據。

四、護城河要有足夠的寬度

國際趨勢的瞬間變化，印證了股市沒有不可能的事情，也說明投資環境的險惡，隨時就像浪花，幾番攪動變成了海嘯，也說明了攻擊得分、防守獲勝，居安思危的防守，護城河永遠要有足夠的寬度。

五、 避免太複雜債券產品的設計，否則容易出現雷曼兄弟連動債的翻版

例如2023年發生在瑞士信貸的ATI產品，2023年的3月瑞銀集團（UBS）同意以30億瑞士法郎（32.5億美元）收購瑞士信貸（Credit Suisse）之後，大約160億瑞郎（173億美元）的瑞信債券變得一文不值。瑞士金融監管機構FINMA表示，收購交易將觸發瑞信額外第一類資本（AT1）債券被「完全減記」，這將是歐洲規模2,750億美元的AT1市場發生的最大一次債券減記事件。

「AT1債券在金融危機後被引入歐洲，用於在銀行倒閉時充當資產負債表上的減震器。如果銀行的資本適足率低於某個水準，這類債券的持有人將面臨永久性損失，或債券被轉換為股權。這樣做有助於提振銀行資產負債表的品質，使銀行可以繼續經營」。（引自《經濟日報》）以上摘錄的這一段新聞稿，其中這一段話「這樣做有助於提振銀行資產負債表的品質，使銀行可以繼續經營。」是的，銀行可以繼續經營，客戶也將永遠損失，不知道你看了有什麼感想？真的印證了布袋戲中的那句台詞「死的是道友，不是本貧道」。

Photo Credit: 時報出版

為什麼這種產品會出現在市場上呢？

簡單地說就是周瑜打黃蓋，一個願打，一個願挨。AT1通常比安全的債券例如政府公債IEF，或者投資及公債BND，提供「更高的收益」，投資者貪的是高收益，銀行或金融機構就投其所好你要高收益，就把產品設計成這副長相，投資者卻不知道伴隨著高風險。這很像矽谷銀行投資部門要的是五年期公債的較高收益，沒想到碰到20年來最猛烈的中央銀行暴力升息，跟瑞士信貸一樣，一次就結束了！為多那麼一點高收益，付出的代價可還真不少。

新聞稿還有這麼一段：「雖然AT1債券通常由專業債券投資人和避險基金持有，但它們在亞洲的零售和財富管理投資人當中也很受歡迎。」看起來只要投資者貪心，這種故事永遠可以不停地上演，新聞稿還提到，在亞洲財富管理投資人當中也很受歡迎，希望不是你！

結論