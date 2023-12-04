闕又上《你沒有學到的資產配置》：矽谷銀行倒閉，資產配置的投資者可以學到的五個教訓
我們想讓你知道的是
阿甘投資法進階版！與巴菲特同行，學習進可攻退可守的成功戰略。只有活用「資產配置」才能贏得長遠效益。全美大型基金績效第一名的操盤手闕又上，全盤剖析資產配置多種面向：如何思考、如何搭配、如何估算、如何了解自己的能與不能？你沒學到的巴菲特，希望這次都能學到！
文：闕又上
矽谷銀行的倒閉，資產配置的投資者可以學到什麼？
一、居安卻沒有思危
銀行當時是消化過多的資金，把銀行存戶的短期存款，例如是一個月或一年的短期資金，卻拿去購買中長期的公債，特別是五年期的公債，只看到報酬卻沒有看到風險，這是許多投資者常犯的致命錯誤，居安卻沒有思危。
大約2009-2015和2020-2021年維持了一段相當長、幾乎零利率的期間，這在消化和處理2008年金融海嘯和新冠肺炎的餘波，從經濟運行的角度而言，不可能長期的維持零利率，任何一個影響利率的變數出現，利率調升就在所難免，何況往中央銀行預期的2％通膨的方向發展是可以預期的，在這樣的背景環境之下，把一年期以下的存款資金去鎖定五年期的投資，就真的居安不思危，彷彿矽谷銀行跟上帝拿了保證，這個可是連美國中央銀行都不敢作主的事，要獲得超額報酬當然可以，這個應該要學習巴菲特所說的，風險只是吃了過期一天的起司或奶酪。
如果矽谷銀行了解自身的銀行特質，吸收「低於一年期」的存款，購買政府「一年期」的公債，而不是五年期的，雖然減少了利息的收益性，但不會像這麼一次暴力升息就出局了。
二、投資決策的出錯
這背後，又可以細分兩種層面。
- 資產屬性認知的不夠徹底和清楚，短期資金不應作為長期公債投資的資金管道。
- 投資紀律的問題，巴菲特為什麼堅持波克夏公司，擁有超高額的現金？
了解銀行經營的屬性，一如投資者要了解自己風險的承受能力，才可以規劃屬於適合自己的資產配置的比例和資產分類及布局，因為適合自己，就比較能保有投資紀律。
三、危機應變的出錯
在豺狼虎豹環繞的環境下，做出錯誤的應變，為了應付流動性，變賣了安全性極高的政府公債，造成了實現虧損（realize loss），美國媒體曾經報導，這是當時華爾街樂見且可控的金融危機事件，借此讓中央銀行因市場上的金融危機且可能擴散的潛因，停止或暫緩升息，如果這報導屬實，那麼矽谷銀行因為自身投資組合安全性不夠銅牆鐵壁的缺失，而成了華爾街被推出去祭旗的第一隻待宰羔羊。
投資者也必須細想和回想，自己的投資組合是否也曾因市場上不理性的波動，而賣在阿呆谷，那投資者改進之道是什麼？
另外一個事後的發展，說明兩件事，矽谷銀行的運氣實在太差，買安全性的政府公債，買得太多，到期日太長的也會倒閉，這真的是被雷打到。
另外一件事情，許多人沒有注意，矽谷銀行被接管的時間發生在2023年3月10日，為了避免其它銀行類似情形的危機擴散，主管機關接著在3月12日，推出了一個應變計畫（Bank Term Funding Program），簡單地說，如果將銀行持有安全的資產，例如矽谷銀行的政府公債拿來抵押，協助銀行度過這個暴力升息的特殊時期。
如果擁有好資產的銀行，不必因為流動性而把好資產被迫賣在谷底，如果沒有好資產的銀行，就不在挽救之列，這個大大降低金融危機擴散的風險。
各位知道，中央銀行推出這個計畫的3月12日是星期幾嗎？是星期天，把握黃金救援期，在星期一市場開市之前，就把炸彈拆除，美國之所以成為強國，不是不會犯錯，而是在犯錯的基礎上，一直不斷地糾錯，而且有這個機制與效率跟各部門授權的專業及獨立性，都不是其他許多國家可以比擬的，這也是為什麼我們選用的ETF投資工具中，美國的金融產品是首選之列。美國金融市場在中央銀行的這個資產融資的緊急應變之下，是不是可以平安度過這一次暴力升息所引發的副作用，我們可以密切關注後續發展，作為投資部位的調整依據。
四、護城河要有足夠的寬度
國際趨勢的瞬間變化，印證了股市沒有不可能的事情，也說明投資環境的險惡，隨時就像浪花，幾番攪動變成了海嘯，也說明了攻擊得分、防守獲勝，居安思危的防守，護城河永遠要有足夠的寬度。
五、 避免太複雜債券產品的設計，否則容易出現雷曼兄弟連動債的翻版
例如2023年發生在瑞士信貸的ATI產品，2023年的3月瑞銀集團（UBS）同意以30億瑞士法郎（32.5億美元）收購瑞士信貸（Credit Suisse）之後，大約160億瑞郎（173億美元）的瑞信債券變得一文不值。瑞士金融監管機構FINMA表示，收購交易將觸發瑞信額外第一類資本（AT1）債券被「完全減記」，這將是歐洲規模2,750億美元的AT1市場發生的最大一次債券減記事件。
「AT1債券在金融危機後被引入歐洲，用於在銀行倒閉時充當資產負債表上的減震器。如果銀行的資本適足率低於某個水準，這類債券的持有人將面臨永久性損失，或債券被轉換為股權。這樣做有助於提振銀行資產負債表的品質，使銀行可以繼續經營」。（引自《經濟日報》）以上摘錄的這一段新聞稿，其中這一段話「這樣做有助於提振銀行資產負債表的品質，使銀行可以繼續經營。」是的，銀行可以繼續經營，客戶也將永遠損失，不知道你看了有什麼感想？真的印證了布袋戲中的那句台詞「死的是道友，不是本貧道」。
為什麼這種產品會出現在市場上呢？
簡單地說就是周瑜打黃蓋，一個願打，一個願挨。AT1通常比安全的債券例如政府公債IEF，或者投資及公債BND，提供「更高的收益」，投資者貪的是高收益，銀行或金融機構就投其所好你要高收益，就把產品設計成這副長相，投資者卻不知道伴隨著高風險。這很像矽谷銀行投資部門要的是五年期公債的較高收益，沒想到碰到20年來最猛烈的中央銀行暴力升息，跟瑞士信貸一樣，一次就結束了！為多那麼一點高收益，付出的代價可還真不少。
新聞稿還有這麼一段：「雖然AT1債券通常由專業債券投資人和避險基金持有，但它們在亞洲的零售和財富管理投資人當中也很受歡迎。」看起來只要投資者貪心，這種故事永遠可以不停地上演，新聞稿還提到，在亞洲財富管理投資人當中也很受歡迎，希望不是你！
結論
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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