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2023/11/17,
生活

韓式拍貼機在各大商圈迅速竄起，會不會成為下一個蛋塔、下一個夾娃娃機？

韓式拍貼機在各大商圈迅速竄起，會不會成為下一個蛋塔、下一個夾娃娃機？
台北地下街一間韓式拍貼機店｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

韓式拍貼機風潮迅速在台灣蔓延，目前台北、桃園、台中、台南高雄的各大商圈都已經能看見許多機台、店面的設立，在這其中又以西門町商圈的12家、一中商圈的9家尤為可觀。但是，當熱度、新鮮感褪去之後，人們是否還會選擇以高昂的價格獲得一張照片？亦或者將成為下一個蛋塔、下一個夾娃娃機？

文：林謙柔

2022年8月開始，從韓國吹來的韓式拍貼機風潮迅速在台灣蔓延，許多商家看見了紛紛抓住機會投入戰場，短短一年的時間內全台展店近100家，但是，這會不會如蛋塔、夾娃娃機一般，成為曇花一現的熱潮？

漂亮的燈光、可愛的頭飾、舒適的著妝空間甚至化妝品、美髮器材，在鏡頭前與朋友留下照片是近兩年再台灣再次颳起的拍貼、人生四格風潮，跟上了韓流熱開店不停，甚至有業者表示，台灣或許能夠開設300家不成問題。

而在目前，台北、桃園、台中、台南高雄的各大商圈都已經能看見許多機台、店面的設立，在這其中又以西門町商圈的12家、一中商圈的9家尤為可觀。

與10幾年前流行的日式拍貼機相比，韓式拍貼機講究的不是浮誇的妝容、手繪及貼紙等目前再手機上就已經能完成，而是主打在約會過程中，能與另一半或是親朋好友戴上可愛俏皮的頭飾，用自然感的妝效留下一天的紀念，或是與機器中的偶像邊框來一張跨地區的「合照」。

與其他創業相比，拍貼機的成本相對低許多，一台機器從10萬到30萬不等，髮箍等飾品基本一個也不超過100元，不需要人力照看，後期基本不需要場地租金外的其他成本，就可以獲得一張100元起跳的高收益。

若有與電影、節目、美髮飾品品牌合作，甚至還可能有額外報酬。這樣的低風險高報酬，讓許多人趨之若鶩紛紛投入，然而這樣景氣看似一片大好的拍貼市場，真的如此樂觀嗎？在筆者看來，或許仍隱藏了一些問題。

竊盜風險及安全疑慮

目前台灣多數的拍貼機店選擇以「無人商店」的模式經營，民眾只要自行在機台中投入金錢便能自由使用所有的道具。

但這樣無人看管的環境同時，也造成了道具的竊盜風險及安全衛生疑慮，衣服頭套等裝扮飾品的隨意棄置、化妝品的衛生隱患、順手牽羊等情形可說是層出不窮。即便有增設監視器，也難以一時一刻的控管與阻止。

應援的營利

在台灣有不少機台會選擇以粉絲投稿應援票選的方式，選擇每個月的邊框主題。投稿的藝人涵蓋了韓國、中國、泰國、台灣等地，吸引許多粉絲慕名前去打卡。

但據筆者所知，這樣的應援雖有經過應援創作者同意，但多數並沒有經過經濟團隊或是藝人的同意，而這樣的營利行為是否已經遊走在法律邊緣？

風潮過後

一時的熱度吸引了廣大的消費群體注意，但當機台店家不斷增加，競爭者越來越多，消費者選擇增加，若商家無法即時推出梗吸引人的特色及優惠，當熱度、新鮮感褪去之後，人們是否還會選擇以高昂的價格獲得一張照片？亦或者將成為下一個蛋塔、下一個夾娃娃機？

在速食文化興起的現在，引領風潮相對容易，但如何克服挑戰，「賞味期」能夠延續多長時間，或許就要看業者們的智慧了。

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬


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