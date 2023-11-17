韓式拍貼機在各大商圈迅速竄起，會不會成為下一個蛋塔、下一個夾娃娃機？
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韓式拍貼機風潮迅速在台灣蔓延，目前台北、桃園、台中、台南高雄的各大商圈都已經能看見許多機台、店面的設立，在這其中又以西門町商圈的12家、一中商圈的9家尤為可觀。但是，當熱度、新鮮感褪去之後，人們是否還會選擇以高昂的價格獲得一張照片？亦或者將成為下一個蛋塔、下一個夾娃娃機？
文：林謙柔
2022年8月開始，從韓國吹來的韓式拍貼機風潮迅速在台灣蔓延，許多商家看見了紛紛抓住機會投入戰場，短短一年的時間內全台展店近100家，但是，這會不會如蛋塔、夾娃娃機一般，成為曇花一現的熱潮？
漂亮的燈光、可愛的頭飾、舒適的著妝空間甚至化妝品、美髮器材，在鏡頭前與朋友留下照片是近兩年再台灣再次颳起的拍貼、人生四格風潮，跟上了韓流熱開店不停，甚至有業者表示，台灣或許能夠開設300家不成問題。
而在目前，台北、桃園、台中、台南高雄的各大商圈都已經能看見許多機台、店面的設立，在這其中又以西門町商圈的12家、一中商圈的9家尤為可觀。
與10幾年前流行的日式拍貼機相比，韓式拍貼機講究的不是浮誇的妝容、手繪及貼紙等目前再手機上就已經能完成，而是主打在約會過程中，能與另一半或是親朋好友戴上可愛俏皮的頭飾，用自然感的妝效留下一天的紀念，或是與機器中的偶像邊框來一張跨地區的「合照」。
與其他創業相比，拍貼機的成本相對低許多，一台機器從10萬到30萬不等，髮箍等飾品基本一個也不超過100元，不需要人力照看，後期基本不需要場地租金外的其他成本，就可以獲得一張100元起跳的高收益。
若有與電影、節目、美髮飾品品牌合作，甚至還可能有額外報酬。這樣的低風險高報酬，讓許多人趨之若鶩紛紛投入，然而這樣景氣看似一片大好的拍貼市場，真的如此樂觀嗎？在筆者看來，或許仍隱藏了一些問題。
竊盜風險及安全疑慮
目前台灣多數的拍貼機店選擇以「無人商店」的模式經營，民眾只要自行在機台中投入金錢便能自由使用所有的道具。
但這樣無人看管的環境同時，也造成了道具的竊盜風險及安全衛生疑慮，衣服頭套等裝扮飾品的隨意棄置、化妝品的衛生隱患、順手牽羊等情形可說是層出不窮。即便有增設監視器，也難以一時一刻的控管與阻止。
應援的營利
在台灣有不少機台會選擇以粉絲投稿應援票選的方式，選擇每個月的邊框主題。投稿的藝人涵蓋了韓國、中國、泰國、台灣等地，吸引許多粉絲慕名前去打卡。
但據筆者所知，這樣的應援雖有經過應援創作者同意，但多數並沒有經過經濟團隊或是藝人的同意，而這樣的營利行為是否已經遊走在法律邊緣？
風潮過後
一時的熱度吸引了廣大的消費群體注意，但當機台店家不斷增加，競爭者越來越多，消費者選擇增加，若商家無法即時推出梗吸引人的特色及優惠，當熱度、新鮮感褪去之後，人們是否還會選擇以高昂的價格獲得一張照片？亦或者將成為下一個蛋塔、下一個夾娃娃機？
在速食文化興起的現在，引領風潮相對容易，但如何克服挑戰，「賞味期」能夠延續多長時間，或許就要看業者們的智慧了。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。