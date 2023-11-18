喫茶店兩三事：日本那幾家喫茶店的主體是咖啡，早餐才是贈品
我們想讓你知道的是
我一直很喜歡這種和魂洋風的喫茶店早餐，猶記小時候第一次去日本，在日暮里附近的莫內咖啡館看到咖啡100元，覺得很便宜就進去，結果是先點早餐才能用100元點咖啡，當下覺得傻眼，不過既來之則安之，早餐內容有吐司、煎蛋等等，也是豐富營養，十分好吃。
昭和風的麵包咖啡早餐
青森的週二早晨，以魚菜中心自取勝手丼聞名的「古川市場」沒開，一時不知道早餐要吃什麼。隨意查了一下，發現旅館附近有被說是大正風的咖啡店マロン（Morron Coffee）很早就開店，便決定前往一試。
我一直很喜歡這種和魂洋風的喫茶店早餐，猶記小時候第一次去日本，在日暮里附近的莫內咖啡館看到咖啡100元，覺得很便宜就進去，結果是先點早餐才能用100元點咖啡，當下覺得傻眼，不過既來之則安之，早餐內容有吐司、煎蛋等等，也是豐富營養，十分好吃。
後來有機會看了作家池波正太郎的推薦，去了京都的イノダコーヒ（INODA COFFEE）是或是「進進堂」，吃了池波所謂「大人的三明治」，或者是法國土司配咖啡，簡單卻也講究的和魂洋風早餐，也是一種風格。
名古屋的Komeda這幾年開到台灣來，也引來很多討論。他們早餐時間是買咖啡送吐司，可能有兩、三種選擇，但總之就是只要付咖啡錢就可以吃上簡便早餐，也很受歡迎。但畢竟連鎖店家數多，吃起來就略顯普通，而且連台灣都能吃到，便覺得近廟欺神，不很稀奇。
要講類似的經營模式，台北西門町的「蜂大」和「南美」也有點像，早起去了店裡就是選份早餐，煎蛋、吐司和一片火腿，咖啡隨餐附贈，只是好吃食的台灣這餐點的主體是早餐，咖啡是贈品；在日本那幾家店的話，主體是咖啡，早餐才是贈品。
青森的咖啡店マロン在二樓，沿著小小的綠色樓梯走上去，開門便入了店家。進去彷彿時空倒流，不過早餐時間每桌都坐了人，看打扮應該是附近的上班族。網路上說這店是大正風，我倒覺得比較像昭和風，四處充滿了上世紀六、七十年代的氣氛，像是牛奶妹、超人力霸王、哥吉拉等映畫人物公仔擺設。
可能現在人覺得時間過得比較快，就以為只要是古早是就是百年前的大正風吧。
Tags：
「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！