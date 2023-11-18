喫茶店兩三事：日本那幾家喫茶店的主體是咖啡，早餐才是贈品

昭和風的麵包咖啡早餐

青森的週二早晨，以魚菜中心自取勝手丼聞名的「古川市場」沒開，一時不知道早餐要吃什麼。隨意查了一下，發現旅館附近有被說是大正風的咖啡店マロン（Morron Coffee）很早就開店，便決定前往一試。

我一直很喜歡這種和魂洋風的喫茶店早餐，猶記小時候第一次去日本，在日暮里附近的莫內咖啡館看到咖啡100元，覺得很便宜就進去，結果是先點早餐才能用100元點咖啡，當下覺得傻眼，不過既來之則安之，早餐內容有吐司、煎蛋等等，也是豐富營養，十分好吃。

後來有機會看了作家池波正太郎的推薦，去了京都的イノダコーヒ（INODA COFFEE）是或是「進進堂」，吃了池波所謂「大人的三明治」，或者是法國土司配咖啡，簡單卻也講究的和魂洋風早餐，也是一種風格。

名古屋的Komeda這幾年開到台灣來，也引來很多討論。他們早餐時間是買咖啡送吐司，可能有兩、三種選擇，但總之就是只要付咖啡錢就可以吃上簡便早餐，也很受歡迎。但畢竟連鎖店家數多，吃起來就略顯普通，而且連台灣都能吃到，便覺得近廟欺神，不很稀奇。

要講類似的經營模式，台北西門町的「蜂大」和「南美」也有點像，早起去了店裡就是選份早餐，煎蛋、吐司和一片火腿，咖啡隨餐附贈，只是好吃食的台灣這餐點的主體是早餐，咖啡是贈品；在日本那幾家店的話，主體是咖啡，早餐才是贈品。

青森的咖啡店マロン在二樓，沿著小小的綠色樓梯走上去，開門便入了店家。進去彷彿時空倒流，不過早餐時間每桌都坐了人，看打扮應該是附近的上班族。網路上說這店是大正風，我倒覺得比較像昭和風，四處充滿了上世紀六、七十年代的氣氛，像是牛奶妹、超人力霸王、哥吉拉等映畫人物公仔擺設。

可能現在人覺得時間過得比較快，就以為只要是古早是就是百年前的大正風吧。