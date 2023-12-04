《培養中小學生寫作腦》：如何用「英雄之旅十二階段」寫作文？

文：韓維君

細部結構：英雄時鐘——冒險故事組合練習

用「英雄之旅十二階段」寫作文

二◯二◯年始，我嘗試用由美國電影編劇顧問克里斯多夫．佛格勒（Christopher Vogler）所寫的《作家之路——從英雄的旅程學習說一個好故事》（The Writer’s Journey: Mythic Structure For the Writers, 3rd Edition)所提出的「英雄之旅十二階段」理論，教授小二至國二的學生寫作文。

「英雄之旅」這個概念，來自美國神話學家約瑟夫．坎伯一九四九年出版的著作《千面英雄》。坎伯認為所有故事的敘述都依循著某種「古代神話」的模式，這種敘述的模式為：「一個英雄從平凡世界進入冒險世界，得到了神話般的力量，取得決定性的勝利後，帶著某種能力從這個神秘的冒險中回來，和他的族人共享利益」。而這種敘事模式，可分成三大部分：啟程、啟蒙和回歸。

克里斯多夫．佛格勒在著作《作家之路》中，以坎伯的「千面英雄」概念為架構，結合榮格心理學，提出「英雄之旅的十二個階段」理論。他認為在神話、童話、夢境及電影中內含某些基本元素，這些元素可分為十二階段，他稱其為「英雄之旅」。

回想孩童時期的閱讀經驗，幾乎都是由「故事」開始：從童話、神話、奇幻歷險小說，一直到繪本、漫畫、動畫、電影、電玩，都是「故事」。我們卻很少想過，由孩童習慣的「故事」過渡到「作文」——在這兩者之間，家長或老師需要提供什麼樣的協助？

我建議採取「以故事開始，將作文故事化」的方法進行。

我往往以「齊天大聖孫悟空」的故事，作為第一堂課的內容。他大鬧龍宮、地府、天庭，面嗆玉皇大帝「如此無能！不如帝位換人做做看！」繼而誇口自己一定能逃出如來佛的手掌心，結果大輸，被壓在五指山下五百年。經過觀世音菩薩的渡化，與唐僧與豬八戒、沙悟淨、白龍馬一行到西天取經，一路斬妖除魔，功成之後被封為「鬥戰勝佛」。

我認為孫悟空這一路「從魔成佛」的過程，十分貼近克里斯多夫．佛格勒「英雄旅程十二階段」架構：

一點鐘：平凡世界——花果山當美猴王。

二點鐘：歷險的召喚——太白金星邀請他到天庭任官。

三點鐘：拒絕召喚——覺得擔任「弼馬溫」是個侮辱，放走天馬回到花果山。

四點鐘：遇見啟蒙導師——大鬧天宮後，如來佛與他打賭，如果能逃離其手掌心便能在天庭稱王。

五點鐘：跨越門檻——被壓在五指山下五百年後，唐三藏揭去符咒，孫悟空答應隨同唐僧西天取經。

六點鐘：面臨挑戰：觀世音菩薩教唐僧緊箍咒，騙孫悟空戴上緊箍，以咒語控制孫悟空。

七點鐘： 進入洞穴最深處——孫悟空常需營救被妖怪捉去的唐僧與師弟，有時候自己也會身陷險境。

八點鐘：苦難折磨——孫悟空斬妖除魔，屢屢被師父認為此舉殃及無辜而責難，兩次被師父驅離。

九點鐘：獎賞——歷經八十一難，師徒四人到達西天雷音寺，取得佛經。

十點鐘：回歸——孫悟空師徒回到靈山如來佛祖前，四人連同龍馬，一同修得正果。

十一點鐘：重生——孫悟空想起自己頭上的緊箍，原來取經之路完成後，箍已自動消失。

十二點鐘：帶著領悟與覺醒返回：四人得到如來佛的封號，孫悟空成為鬥戰勝佛。

課堂小作業：以「英雄之旅十二時鐘」練習拆解分析一篇希臘神話故事。

Photo Credit: 創意市集出版

酒神戴歐尼修斯（Dionysus）的故事

戴歐尼修斯的母親是底比斯公主，施美樂，父親是宙斯。宙斯瘋狂的愛上她，甚至到守誓河(位於陰間)立了誓，答應滿足她的任何要求。不過宙斯的妻子赫拉非常善妒，她對施美樂施了一個魔咒，讓施美樂告訴宙斯，自己想親眼看見天神們盛裝的風采。

宙斯知道凡人一但看了他的盛裝絕對活不了，但他無計可施，他已經在守誓河邊立下了誓言。他只好依照施美樂的要求現身，當她面對炙人的強光那一刻便死亡了。宙斯搶下她即將出世的胎兒，並將胎兒藏了起來，不讓赫拉發現。荷米斯(天界的使者)把嬰兒帶去給尼莎谷的仙女撫養，這個嬰兒就是戴歐尼修斯。

戴歐尼修斯不曾見過他的母親施美樂，因為思母心切，他大膽地下到陰間去尋找母親。他找到母親之後，便向死神挑戰，要死神放了他母親。他帶回母親之後，沒有將她安置在人間。他帶母親到奧林帕仙境。眾神答應接納她，因為她雖然是凡人，卻是酒神的母親，有資格跟眾神住在一起。戴歐尼修斯是最後進奧林帕斯仙境的神明，而眾神中也只有他的母親是凡人。

戴歐尼修斯長大以後，流浪到遙遠的異鄉。他到處教人種葡萄，傳授祭拜酒神的聖禮，各地人民都把他奉為神明。最後，他流浪到自己的家鄉附近。

有天，一艘海盜船由海面駛來，海盜們看見了海岸上的戴歐尼修斯，見他衣飾華貴、氣度不凡，看起來像是有錢人家的孩子，如果將他綁架，父母想必出得起大筆贖金。於是海盜們跳上岸來抓他。他們想把戴歐尼修斯用粗繩子綁住，可是沒想到繩子一碰到他就斷裂了，戴歐尼修斯只是含笑地看著他們。

只有舵手明白這是怎麼回事，他說這人一定是神明，要大家趕快放了他，否則會惹來致命的災禍。船長笑舵手是傻瓜，沒有理他，叫船員趕快揚帆出海。但是船一動也不動，奇蹟一件一件的發生，突然，酒液在甲板上四處流動，船帆上長出了結實累累的葡萄藤蔓，而一株開著花朵的藤蔓纏著桅桿。海盜們嚇壞了，忙著叫舵手靠岸，不過已經太遲了，戴歐尼修斯變成一頭兇猛的獅子，海盜們看了嚇得紛紛跳下海，一掉進海裡他們就變成了海豚，只有那位舵手例外，酒神對他特別開恩。