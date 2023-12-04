《培養中小學生寫作腦》：如何用「英雄之旅十二階段」寫作文？
我們想讓你知道的是
從賞析－解構－融會，循序漸進帶領讀者進入寫作的世界。舉一反三的心智圖寫作練習與運用，打好寫作根基。從自身感觸出發，將六感體驗轉化為寫作的創意源頭。將故事、圖像、心智圖、文字、六感全然運用在你的寫作上。讓你站在古人的肩膀上，用唐詩、二十四節氣寫文章吧！
文：韓維君
細部結構：英雄時鐘——冒險故事組合練習
用「英雄之旅十二階段」寫作文
二◯二◯年始，我嘗試用由美國電影編劇顧問克里斯多夫．佛格勒（Christopher Vogler）所寫的《作家之路——從英雄的旅程學習說一個好故事》（The Writer’s Journey: Mythic Structure For the Writers, 3rd Edition)所提出的「英雄之旅十二階段」理論，教授小二至國二的學生寫作文。
「英雄之旅」這個概念，來自美國神話學家約瑟夫．坎伯一九四九年出版的著作《千面英雄》。坎伯認為所有故事的敘述都依循著某種「古代神話」的模式，這種敘述的模式為：「一個英雄從平凡世界進入冒險世界，得到了神話般的力量，取得決定性的勝利後，帶著某種能力從這個神秘的冒險中回來，和他的族人共享利益」。而這種敘事模式，可分成三大部分：啟程、啟蒙和回歸。
克里斯多夫．佛格勒在著作《作家之路》中，以坎伯的「千面英雄」概念為架構，結合榮格心理學，提出「英雄之旅的十二個階段」理論。他認為在神話、童話、夢境及電影中內含某些基本元素，這些元素可分為十二階段，他稱其為「英雄之旅」。
回想孩童時期的閱讀經驗，幾乎都是由「故事」開始：從童話、神話、奇幻歷險小說，一直到繪本、漫畫、動畫、電影、電玩，都是「故事」。我們卻很少想過，由孩童習慣的「故事」過渡到「作文」——在這兩者之間，家長或老師需要提供什麼樣的協助？
我建議採取「以故事開始，將作文故事化」的方法進行。
我往往以「齊天大聖孫悟空」的故事，作為第一堂課的內容。他大鬧龍宮、地府、天庭，面嗆玉皇大帝「如此無能！不如帝位換人做做看！」繼而誇口自己一定能逃出如來佛的手掌心，結果大輸，被壓在五指山下五百年。經過觀世音菩薩的渡化，與唐僧與豬八戒、沙悟淨、白龍馬一行到西天取經，一路斬妖除魔，功成之後被封為「鬥戰勝佛」。
我認為孫悟空這一路「從魔成佛」的過程，十分貼近克里斯多夫．佛格勒「英雄旅程十二階段」架構：
一點鐘：平凡世界——花果山當美猴王。
二點鐘：歷險的召喚——太白金星邀請他到天庭任官。
三點鐘：拒絕召喚——覺得擔任「弼馬溫」是個侮辱，放走天馬回到花果山。
四點鐘：遇見啟蒙導師——大鬧天宮後，如來佛與他打賭，如果能逃離其手掌心便能在天庭稱王。
五點鐘：跨越門檻——被壓在五指山下五百年後，唐三藏揭去符咒，孫悟空答應隨同唐僧西天取經。
六點鐘：面臨挑戰：觀世音菩薩教唐僧緊箍咒，騙孫悟空戴上緊箍，以咒語控制孫悟空。
七點鐘： 進入洞穴最深處——孫悟空常需營救被妖怪捉去的唐僧與師弟，有時候自己也會身陷險境。
八點鐘：苦難折磨——孫悟空斬妖除魔，屢屢被師父認為此舉殃及無辜而責難，兩次被師父驅離。
九點鐘：獎賞——歷經八十一難，師徒四人到達西天雷音寺，取得佛經。
十點鐘：回歸——孫悟空師徒回到靈山如來佛祖前，四人連同龍馬，一同修得正果。
十一點鐘：重生——孫悟空想起自己頭上的緊箍，原來取經之路完成後，箍已自動消失。
十二點鐘：帶著領悟與覺醒返回：四人得到如來佛的封號，孫悟空成為鬥戰勝佛。
- 課堂小作業：以「英雄之旅十二時鐘」練習拆解分析一篇希臘神話故事。
酒神戴歐尼修斯（Dionysus）的故事
戴歐尼修斯的母親是底比斯公主，施美樂，父親是宙斯。宙斯瘋狂的愛上她，甚至到守誓河(位於陰間)立了誓，答應滿足她的任何要求。不過宙斯的妻子赫拉非常善妒，她對施美樂施了一個魔咒，讓施美樂告訴宙斯，自己想親眼看見天神們盛裝的風采。
宙斯知道凡人一但看了他的盛裝絕對活不了，但他無計可施，他已經在守誓河邊立下了誓言。他只好依照施美樂的要求現身，當她面對炙人的強光那一刻便死亡了。宙斯搶下她即將出世的胎兒，並將胎兒藏了起來，不讓赫拉發現。荷米斯(天界的使者)把嬰兒帶去給尼莎谷的仙女撫養，這個嬰兒就是戴歐尼修斯。
戴歐尼修斯不曾見過他的母親施美樂，因為思母心切，他大膽地下到陰間去尋找母親。他找到母親之後，便向死神挑戰，要死神放了他母親。他帶回母親之後，沒有將她安置在人間。他帶母親到奧林帕仙境。眾神答應接納她，因為她雖然是凡人，卻是酒神的母親，有資格跟眾神住在一起。戴歐尼修斯是最後進奧林帕斯仙境的神明，而眾神中也只有他的母親是凡人。
戴歐尼修斯長大以後，流浪到遙遠的異鄉。他到處教人種葡萄，傳授祭拜酒神的聖禮，各地人民都把他奉為神明。最後，他流浪到自己的家鄉附近。
有天，一艘海盜船由海面駛來，海盜們看見了海岸上的戴歐尼修斯，見他衣飾華貴、氣度不凡，看起來像是有錢人家的孩子，如果將他綁架，父母想必出得起大筆贖金。於是海盜們跳上岸來抓他。他們想把戴歐尼修斯用粗繩子綁住，可是沒想到繩子一碰到他就斷裂了，戴歐尼修斯只是含笑地看著他們。
只有舵手明白這是怎麼回事，他說這人一定是神明，要大家趕快放了他，否則會惹來致命的災禍。船長笑舵手是傻瓜，沒有理他，叫船員趕快揚帆出海。但是船一動也不動，奇蹟一件一件的發生，突然，酒液在甲板上四處流動，船帆上長出了結實累累的葡萄藤蔓，而一株開著花朵的藤蔓纏著桅桿。海盜們嚇壞了，忙著叫舵手靠岸，不過已經太遲了，戴歐尼修斯變成一頭兇猛的獅子，海盜們看了嚇得紛紛跳下海，一掉進海裡他們就變成了海豚，只有那位舵手例外，酒神對他特別開恩。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
（經濟部能源署廣告）