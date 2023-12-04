《米開朗基羅與教宗的天花板》：米開朗基羅和拉斐爾似乎刻意各在梵蒂岡的固定角落活動，王不見王
我們想讓你知道的是
只要任何環節出錯，名作將永遠不會誕生。然而米開朗基羅卻奇蹟般地克服了所有困難，以四年時間，一人之力完成150個獨立繪畫單元，343個人物，創作出五百年來眾人讚嘆的《創世記》穹頂畫，其成就公認超越對手拉斐爾的顛峰之作《雅典學院》。本書帶您回到故事的起點1508年，一起體驗《創世記》誕生的傳奇經過！
文：羅斯．金恩（Ross King）
第十八章 雅典學園
聖彼得：你因神學而得享盛名？
尤利烏斯：沒這回事。我不斷在打仗，沒時間搞這個。
伊拉斯謨斯如此貶損尤利烏斯二世的學術和宗教成就。在神學研究上，這位教皇的確不如他叔伯西克斯圖斯那樣傑出，但在獎掖學術上卻頗有建樹。伊拉斯謨斯貶斥尤利烏斯在任期間的學術成果全是「華而不實的舞文弄墨」，只為討教皇的歡心，但其他人的看法卻較為肯定。教皇提倡設立梵蒂岡圖書館等公共機構，進而重振羅馬的古典學術學習，這點特別受到他支持者的讚揚。
例如一五○八年的割禮節，詩人暨傳道者卡薩利於西斯汀禮拜堂講道，頌揚教皇獎勵藝術和學術功績卓著。卡薩利慷慨說道，「您，至尊的教皇，尤利烏斯二世，當您如起死回生般喚起那一蹶不振的學術界，並下令……重建雅典、雅典的露天體育場、劇場，與雅典娜神殿之時，您已建造了一新雅典。」
拉斐爾抵達羅馬時，距他這篇講道已過了將近一年。但這位年輕畫家後來繪飾署名室第二面牆面濕壁畫時，就以尤利烏斯建造新雅典娜神殿的概念為主題。為「聖禮的爭辯」投入將近一年時間後，一五一○年初，他已轉移到對面牆壁，「哲學繆斯」的下面，開始繪製自十七世紀起通稱「雅典學園」的濕壁畫（因某法國指南如此稱呼而沿用至今）。「爭辯」一畫以眾多傑出神學家為特色，這幅新濕壁畫則在教皇打算放置他哲學藏書所在上方的牆面上，畫了許多希臘哲學家和他們的學生。
「雅典學園」畫了包括柏拉圖、亞里斯多德、歐幾里德等五十多位人物，群集在古典神殿的花格鑲板拱頂下，或討論，或研讀。神殿內部頗像布拉曼帖所設計的聖彼得大教堂內部。據瓦薩里的說法，布拉曼帖曾幫拉斐爾設計這面濕壁畫的建築要素。這位偉大建築師這時雖然仍負責督造新大教堂，底下有數千名木工和石匠歸他指揮，但似乎還不至於忙到抽不出時間幫他這位年輕門生。
拉斐爾則以布拉曼帖為模特兒，畫成歐幾里德，回報他的關照，並表示敬意。畫中彎著腰，手拿圓規在石板上說明自己所發現之定理者，就是歐幾里德。
除了布拉曼帖，拉斐爾還畫進了曾指點過他濕壁畫的另一人。畫中的柏拉圖（禿頭、灰金色頭髮、長而捲曲的鬍子），一般認為就是以達文西為模特兒畫成。替柏拉圖套上藝術家的臉龐，此舉多少帶點嘲諷意味（拉斐爾本人或許正有此意），因為在《理想國》一書中，柏拉圖痛斥藝術，將畫家逐出他的理想國。
不過，將這位才氣縱橫的藝術家與歐洲最偉大的哲學家合而為一，或許與達文西的學問、成就之淵博有關，畢竟一五○九年時他已是全歐的傳奇性人物。此外，此舉也是在向仍是拉斐爾靈感來源的這位大畫家致敬，因為環繞畢達哥拉斯（畫面前景左側）身邊的眾人物，徹底仿自達文西「三賢來拜」中簇擁在聖母馬利亞身邊的那些神情生動鮮明的人物。達文西這件祭壇畫始繪於三十年前，但終未完成。
這面濕壁畫向達文西致敬之舉，似乎意味著這位偉大賢者就像柏拉圖一樣，是萬人所必須師法的導師。有位藝術史家認為，這種師徒關係是拉斐爾創作上的一大特色。「雅典學園」畫了多處師生關係場景，可見到歐幾里德、畢達哥拉斯、柏拉圖之類哲人身邊各圍繞著弟子，此中意味著學習以哲學角度思考事情的過程，和拜師學作畫的過程無異。拉斐爾也把自己畫進畫裡，但頗謙遜自抑，讓自己廁身亞歷山大天文學家和地理學家托勒密的弟子群中。
不過，以他在署名室的精湛表現，他就要躋身為當之無愧、望重藝壇的大師，年輕後輩爭相拜師請益的對象。瓦薩里曾描述到這位年輕畫家身邊，總是簇擁著數十個弟子和助手，景象和「雅典學園」正相彷彿：「他每次上朝，一如每次出門，身邊必然都會跟著約五十名畫家，全是能幹而優秀的畫家。他們緊追隨他，以示對他的崇敬。」
因此，和譪可親而又受歡迎的拉斐爾，正是他在「雅典學園」所描繪的那種群體裡很討人喜歡的一員。他性情的寬和仁厚，由他將索多瑪畫入這面濕壁畫正可見一斑。畫面最右邊，身穿白袍而膚色黝黑，與瑣羅亞斯德、托勒密高興交談之人，就是索多瑪。
索多瑪雖已不在署名室工作，拉斐爾仍將他畫入畫中，或許是為了向他此前在拱頂上的貢獻表示敬意。
這種熱切和善的交際氣氛（和藝術風格），當然和孤僻、自我的米開朗基羅格格不入。米開朗基羅的群體場景，例如「卡西那之役」或「大洪水」，從未見到姿態優雅、溫文有禮、討論學問的群體，而總是群體裡人人各為生存而極力掙扎、四肢緊繃、軀幹扭曲。米開朗基羅身邊也從無弟子環繞。
據說，有次拉斐爾在大批隨從簇擁下要離開梵蒂岡，在聖彼得廣場中央正好遇上一向獨來獨往的米開朗基羅。「你跟著一群同夥，像個流氓，」米開朗基羅譏笑道。「你獨自一人，像個劊子手，」拉斐爾回道。
居住、工作地點如此接近，這兩位藝術家不免偶爾會不期而遇。但米開朗基羅和拉斐爾似乎刻意各在梵蒂岡的固定角落活動，王不見王。米開朗基羅對拉斐爾的猜忌之心甚重，認為拉斐爾心懷不軌，一有機會就想模仿他，因而這位後輩藝術家是米開朗基羅最不願讓其登上腳手架的人士之一。他後來寫道，「尤利烏斯與我的不和，全是布拉曼帖和拉斐爾眼紅我所造成」，並認定這兩人一心要「毀掉我」。他甚至深信不移認為，拉斐爾曾和布拉曼帖合謀，企圖溜進禮拜堂偷看濕壁畫。
Tags：
一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。