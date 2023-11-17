全球領先的內容推薦平台Taboola，擴大原生廣告服務

以AI賦能原生廣告、協助新聞媒體進行AI轉型！穩居台灣市場首選合作平台

全球領先的內容推薦平台 Taboola 11 月 15 日於台灣台北盛大舉行 Taboola 台灣品牌發布盛會（2023 Taboola Brands Connect），本盛會亦是 Taboola 自 2021 年登台以來，首度主辦的面向全廣告主、內容媒體、代理商的品牌旗艦活動。Taboola 首席營收長 Ran Buck 與 Taboola 全球企業客戶銷售副總裁 Jon Westnedge 更專程來台參與，顯示其對台灣市場的重視。

Photo Credit：Taboola 全球領先的內容推薦平台 Taboola 11 月 15 日於台北盛大舉行 Taboola 台灣品牌發布盛會。

Taboola 為開放網路第一大廣告平台，2007年由亞當辛格達（Adam Singolda）成立，2021年在美國那斯達克（NASDAQ）敲鐘上市。Taboola 以 AI 人工智慧科技與深度學習技術精準提供人們感興趣的資訊，在全球擁有超過 6 億日活用戶。在商業上，不僅幫助全球新聞內容媒體實現多元變現、用戶獲取，亦幫助品牌廣告主拓展全球商機。2022年，Taboola 宣布與 Yahoo 獨家簽訂 30 年合作協議，Taboola 將在 Yahoo 產品服務上獨家提供原生廣告解決方案，此項網路科技業的重磅結盟，更受全球注目。

Taboola 登台首場品牌盛會，正式宣佈在台啟動 Taboola 在 Yahoo 的原生廣告服務

Taboola 在 2022 年底在全球宣布與 Yahoo 重磅結盟，Taboola 將為擁有近 9 億全球月活躍用戶的 Yahoo 獨家提供原生廣告解決方案。對於廣告主、內容媒體和商家而言，Taboola 將成為開放網路上最主要的原生廣告提供者。此 30 年獨家合作協議不僅被全球網路業界視為網路產業的歷史性結盟，更將重塑數位廣告新局勢。2023年，Taboola 前三季在全球各市場積極加速與 Yahoo 的合作與資料移轉進程，終於在第四季在台灣市場啟動 Taboola 在 Yahoo 的原生廣告服務。

Taboola 大中華區副總裁李承隆（Eric Lee）在活動上代表 Taboola 正式宣布原生廣告服務在 Yahoo 所有產品服務上全面啟動，他指出，Taboola 與 Yahoo 今日在台灣正式發布合作，意義有二：一是代表 Taboola 的技術與產品深受 Yahoo 的信任；二是台灣一直以來都是 Yahoo 全球很重要的市場，因此更具有雙方在全球的合作正式開展的指標性意義。未來 30 年，Taboola 將攜手 Yahoo 共創原生廣告領域的嶄新未來。

Photo Credit：Taboola （左起）Taboola 全球企業客戶銷售副總裁 Jon Westnedge 、 Taboola 首席營收長 Ran Buck （中左）、 Yahoo 亞洲區總經理黃吉樂（中右）、 Taboola 大中華區副總裁李承隆（Eric Lee）。

Yahoo 亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）亦特別出席活動，並表示「Yahoo 與 Taboola 合作之後，台灣廣告主將可透過 Taboola 獨家購買 Yahoo 產品服務內的原生廣告。我們相信這項合作將為廣告主提供獨特的優勢，並協助他們實現行銷目標。與此同時，Yahoo 在台灣仍致力於為品牌主及代理商提供優質內容整合方案及關鍵字廣告，持續為廣告主開創新的客製化創意形式與行銷活動。」

Taboola 看重台灣 AI 人才潛力，特別在台設立 AI 研發中心，是全球的三大研發中心之一

多年來積極與台灣產官學界合作，培育台灣 AI 研發人才與世界接軌，Taboola 研發副總裁暨台灣與洛杉磯研發中心負責人俞寧寧（Ning Ning Yu）為Taboola 台灣研發中心的幕後推手，早在2017年即在美國培訓台灣 AI 人才，2020年更攜手國科會在台灣成立Taboola AI 研發中心，並從2021年至今持續發掘人才、積極與產官學界合作，期待讓台灣 AI 人才在世界舞台發光。

俞寧寧表示，台灣是 Taboola 非常重要的研發中心之一，更是 AI 人才投資的重鎮。Taboola 將持續以 AI 賦能數位廣告領域，並積極協助新聞媒體夥伴轉型。

Photo Credit：Taboola （左起）Yahoo 台灣香港廣告業務事業群副總經理陳偉祥（Matthew Chan）、 Taboola 研發副總裁暨台灣與洛杉磯研發中心負責人俞寧寧（Ning Ning Yu）、 Taboola 全球企業客戶銷售副總裁。

Taboola 作為一家世界頂尖的 AI 科技公司，俞寧寧更借此機會在活動上分享 Taboola 的 AI 展望與生成式AI（Generative AI）研發技術的進展。譬如，Taboola 不斷精進其 AI 尖端技術的實際應用，對於新聞媒體與內容媒體上，Taboola Newsroom 扮演了如同 AI 編輯助手的角色，協助媒體的編輯團隊在內容產製、讀者互動、獲取訂戶上取得更加成效與表現。其中，最新推出的文章標題生成功能（Article Headline Generation）與電子報智慧摘要功能（Newsletter Summarization）更是大受國際媒體好評。未來，Taboola 也將針對新聞媒體夥伴的需求，研發更多符合媒體 AI 轉型需求的功能與服務。

Taboola 台灣市場的企業廣告主與新聞媒體合作首選平台

除了面向內容媒體，身為開放網路第一大廣告平台，Taboola 亦是企業廣告主在原生廣告的首選合作策略夥伴。看重台灣市場的商業潛力與為提供台灣廣告主更優質的服務，Taboola 也宣布今年開始由 Taboola 台灣首位業務總經理楊懿純（Cathy Yang）領軍，帶領實力堅強的業務團隊提供所有廣告主與內容媒體夥伴全方位的服務。

楊懿純認為，Taboola 台灣團隊首要任務是將 Taboola 的國際資源與經驗導入台灣，協助台灣新聞媒體持續提升用戶終生價值；同時，也為廣告主網羅全台最優質的媒體流量，運用 Taboola 的 AI 尖端技術提升廣告成效。Taboola 目標是成為台灣廣告主及廣告代理商在原生廣告的第一選擇。

Taboola 一直以來以卓越的 AI 技術與產品，為全球新聞媒體與企業廣告主合作夥伴實現商業目標。現在，對台灣市場的承諾不僅將持續體現在更全面優質的服務、嶄新的產品技術，更顯現在台灣 AI 人才培育與產官學合作。期盼未來 Taboola 在台灣市場攜手更多廣告主、新聞媒體與行業夥伴邁向 AI 新未來。

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